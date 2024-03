Geplant ist eine Verlängerung der Piste 28. Dadurch sollen die Sicherheitsmargen erhöht werden. Gleichzeitig soll der Flugbetrieb am Abend so pünktlicher werden und weniger Lärm verursachen. Mehr Infos findest du hier .

In Luzern wird darüber empfunden, ob ein Sonderkredit für den Neubau und die Sanierung des Ausbildungszentrums in Sempach gewährt werden soll. Mehr Infos findest du hier .

In Genf haben Wahlorganisatoren 40 Tage Zeit, um genügend Unterschriften für ein kantonales Referendum zu sammeln. Nun soll die Frist für Referenden an Ostern ausgesetzt werden.

Genf entscheidet über ein gigantisches Neubauprojekt. In der Nähe des Stadtzentrums in Genf soll ein neuer 230 Hektar grosser Stadtteil mit 12'000 Wohnungen entstehen.

In Bern wird darüber abgestimmt, ob das Instrument der dringlichen Gesetzgebung eingeführt wird. Das bedeutet: Gesetzte treten sofort in Kraft, sobald zwei Drittel der Mitglieder des Grossen Rates einwilligen. Viele Kantone verfügen bereits über dieses Instrument. Mehr Infos findest du hier .

Skifahrer wird in Saas-Grund VS von Lawine verschüttet und stirbt – Lifte geschlossen

Ein Skifahrer ist in Saas-Grund VS am Samstag von einer Lawine verschüttet worden. Er kam dabei ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte.