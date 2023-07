Dieses Panorama existiert so nicht. Aber die Schweiz hat andere traumhafte Ausblicke zu bieten. bild: midjourney

Die watson-User haben gewählt: Das sind die 10 schönsten Aussichtsbänkli der Schweiz

In der Schweiz stehen unzählige Sitzbänke. Sie dienen nicht nur zur Erholung, sondern einige überzeugen auch mit einer fantastischen Aussicht. Wir haben die watson-User entscheiden lassen, wo das Panorama am schönsten ist.

Welches ist das Sitzbänkli mit der schönsten Aussicht der Schweiz? Diese Frage stellte ich vor rund einem Monat den watson-Usern. Über 25'000 Teilnehmer wählten in der Folge das schönste Aussichtsbänkli. Jetzt präsentieren wir die Top Ten – inklusive Routenvorschlag, damit du hinwandern kannst.

Die Vorauswahl traf ich in Zusammenarbeit mit zwei, die sich auskennen. Renate Albrecher vom Verein Bankkultur, die unter anderem mit der Bänkli-Landkarte «Bankgeheimnisse» nicht weniger als alle Schweizer Bänkli erfassen will. Zum anderen mit Pascal Bourquin, der mit seinem «La vie en jaune»-Projekt alle Wanderwege der Schweiz abwandern will. Er steht bei 37 Prozent und hat demnach schon unzählige schöne Rastplätze entdeckt.

Aber jetzt starten wir den Countdown der zehn am besten bewerteten Bänkli der Schweiz. Die weiteren zu Auswahl gestandenen Sitzbänke folgen unterhalb in zufälliger Reihenfolge. Viel Spass!

Saas-Grund VS

Punkteschnitt: 6,48

Distanz: 10 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.111831, 7.961308. Bild: Pascal Bourquin

Auf dem Almageller Höhenweg kommst du an diesem Bänkli mit Blick auf Saas-Fee (im Bild links) vorbei. Beim Start- und Endpunkt warten Bähnli auf dich. Zweiter Teil von Chüelibrunnji bis Furggstalden ist teilweise auch bisschen herausfordernd.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Morgins VS

Punkteschnitt: 6,68

Distanz: ca. 6 Kilometer

Dauer: knapp 3 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.241312, 6.837317. Bild: Pascal Bourquin

Das Bänkli befindet sich praktisch auf der Grenze zu Frankreich. Auf die eine Seite geniesst du den Blick in die Schweiz, auf die andere ins Nachbarland. Die Wanderung führt dann noch ein Stück weiter der Grenze entlang bis zum Pas de Fécon – traumhaft.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Ovronnaz VS

Punkteschnitt: 6,68

Distanz: ca. 7 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.194410, 7.145616. Bild: Pascal Bourquin

Von der Bergstation Jorasse bist du in etwas mehr als einer Stunde beim Bänkli. Du kannst dann den gleichen Weg zurück oder in einer Rundwanderung zur Talstation wandern.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Bachalpsee BE

Punkteschnitt: 6,90

Distanz: ca. 8 Kilometer

Dauer: ca. 2:30 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.668251, 8.023937. Bild: Jolanda Ernst

Die Wanderung vom First zum Bachalpsee ist einfach machbar. Du wirst da allerdings nicht alleine unterwegs sein. Wer danach beispielsweise bis Bort wandert, begegnet aber nicht mehr vielen anderen. Und bei Bort hat's einen super Spielplatz.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Verein Bankkultur und Bänkli-Landkarte Der Verein Bankkultur will den unzähligen Bänkli der Schweiz Gesicht und Stimme verleihen und dies auf einer Landkarte einzeichnen. Dazu gibt es Projekte wie die interaktive Bänkli-Landkarte bankgeheimnisse.ch . Hier kann jeder Bänkli der Schweiz erfassen. Die Vereinsgründerin Renate Albrecher forscht seit 2020 über die Rolle der Sitzbänke für aktive Mobilität als Stadtsoziologin im LaSur an der ETH Lausanne (EPFL)

Palpougnasee GR

Punkteschnitt: 7,00

Distanz: ca. 3 Kilometer

Dauer: ca. 1 Stunde

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.582310, 9.783052. Bild: Verena Vieser

Vor allem im Herbst reizvoll, wenn sich rund um den See die Lärchen verfärben. Das Postauto hält praktisch beim See, zu empfehlen ist aber auch die kurze Wanderung von Preda aus.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Wannichnubel BE

Punkteschnitt: 7,04

Distanz: ca. 3 Kilometer

Dauer: ca. 1:20 Stunden

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.704537, 7.861946. Bild: Pascal Bourquin

Mit der Standseilbahn zum Harderkulm und dann die ersten Meter auf dem Hardergrat bis zum Wannichnubel. Die Aussicht geniessen – und wieder zurück. Wer will, kann natürlich auch noch weiter auf dem Grat entlang. Die Aussicht wird nicht schlechter.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Rigi/Scheidegg LU/SZ

Punkteschnitt: 7,18

Distanz: ca. 5 Kilometer

Dauer: ca. 1:30 Stunden

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 47.036335, 8.483988. Bild: Verena Vieser

Ein einfacher, aber wunderschöner Rundweg, den du mit der Standseilbahn bis Rigi Kaltbad beginnen kannst.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Gruebi SZ️🥉️

Punkteschnitt: 7,22

Wir kommen auf das Podest. Bronze geht an das Aussichtsbänkli in Gruebi oberhalb des Vierwaldstättersees.



Distanz: ca. 5,5 Kilometer

Dauer: ca 1:45 Stunden

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.961192, 8.620833. Bild: Hans-Peter Bruder

Von Morschach aus steigt der Weg erst an, danach geht es nur noch abwärts bis Sisikon. Du kannst aber auch bei der Binzenegg aufs Postauto. Super Ausblicke gehören natürlich dazu.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

La vie en jaune Pascal Bourquin möchte innert 28 Jahren jeden Wanderweg der Schweiz ablaufen. 2014 begann er sein ehrgeiziges Projekt, aktuell steht er schon bei rund 37 Prozent aller Wege. Du kannst Pascal auf Facebook und Instagram verfolgen, dort nimmt er dich mit auf die Reise durch die ganze Schweiz und teilt viele schöne Bilder. Ich begleitete ihn 2017 auf einer Tagesetappe.

Wissifluh LU/SZ ️🥈️

Punkteschnitt: 7,53

Das Bänkli, das den Ausschlag gab für diese Umfrage. Und die watson-User hätten den herrlich gelegenen Aussichtspunkt fast auf Rang 1 gewählt. Zwischenzeitlich lag die Wissifluh auch in Führung. Am Ende reichte es nicht ganz. Aber Silber ist auch grandios.​

Distanz: ca. 8 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.999226, 8.492358. Bild: instagram/travel.likeagirl

Der Auslöser für diese Abstimmung. Die Wissifluh erreichst du einfach per Gondel. Du kannst aber auch wandern, was zwar anstrengend, aber schön ist.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Aletschgletscher VS ️🥇

Punkteschnitt: 7,73

Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Bänkli auf der Wissifluh. Am Ende setzte sich aber dieses Bänkli mit der Aussicht auf den Aletschgletscher durch. Sicherlich ein einzigartiges Panorama. Das fanden auch die watson-User – herzliche Gratulation!



Distanz: ca. 6 Kilometer

Dauer: ca. 1:30 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.396214, 8.048235. Bild: Pascal Bourquin

Die Gondel bringt dich zur Moosfluh und von hier gibt's diese grandiose Sicht auf den Aletschgletscher. Danach wanderst du auf der Krete bis zur Rieder Furka und wieder zurück nach Riederalp.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Alle 24 Finalisten:

Burgruine Clanx AI

Distanz: ca. 9 Kilometer

Dauer: ca. 2:30 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Die Bänkli bei der Burgruine Clanx mit Blick auf den Talkessel von Appenzell bis hin zur Alpsteinsilhouette. Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 47.347206335844994, 9.410934083763525. Bild: ©appenzell.ch

Bei der Burgruine Clanx, mit allerschönster Panoramasicht über den Talkessel von Appenzell hin zur Alpsteinsilhouette. Mit Feuerstelle und Resten einer ehemalig mächtigen Burg.

Wer gerne noch bisschen weiter wandert, der kann auch den gesamten Appenzeller Kapellenweg absolvieren. Während vier Stunden wanderst du da an elf Kapellen vorbei.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Melchsee-Frutt OW

Distanz: ca. 4 Kilometer

Dauer: 1 Stunde

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.774274, 8.271496. Bild: Verena Vieser

Ein einfacher Spaziergang um den Melchsee. Wer noch weiter wandern will: Der Tannensee ist auch nicht weit weg.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Monte Bré TI

Distanz: ca. 2,5 Kilometer

Dauer: ca. 45 Minuten

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.008772, 8.985118. Bild: Verena Vieser

Noch ein Bänkli, das man eigentlich direkt aus einer Bahn heraus erreicht. Der Blick auf den See und den Damm bei Melide ist grandios. Wer will, kann via Brè sopra Lugano noch bis zu einer unteren Haltestelle wandern.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Obersee GL

Distanz: ca. 3 Kilometer

Dauer: ca. 45 Minuten

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 47.087535, 9.016926. Bild: Verena Vieser

Um den Obersee kannst du gar mit einem etwas geländetauglichen Kinderwagen wandern. Der Ort ist bei Instagrammern beliebt. An Wochenenden kann es hier schnell voll werden.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Waldstatt AR

Distanz: ca. 6 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 47.352501, 9.266898. Bild: Appenzellerland Tourismus AR

Die Langbank auf dem Holzweg Waldstatt mischt vorne mit bei der längsten Holzsitzbank der Schweiz. Am besten, du absolvierst grad den Themenweg. Der Blick auf den Alpstein mit dem Säntis ist traumhaft.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Trübsee OW

Distanz: ca. 3 Kilometer

Dauer: ca. 1 Stunde

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.793577, 8.387773. Bild: Jolanda Ernst

Den Trübsee erreichst du mit der Gondel. Rund um den See hat es diverse Sitzbänke, an welchen du verweilen kannst. Und ebenfalls einen sehr spannenden Spielplatz für Familien.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Schwarzsee FR

Distanz: ca. 4 Kilometer

Dauer: ca. 1 Stunde

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.668917, 7.287653. Bild: Jolanda Ernst

Noch eine Wanderung um einen See. Der Schwarzsee liegt idyllisch eingebettet da und kann problemlos umwandert werden.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Bergell GR

Distanz: ca. 5 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.34957, 9.56487. Bild: Graubünden Ferien

Das Bergell lohnt sich natürlich im Herbst, wenn die Lärchen sich verfärben. Aber auch im Sommer kann man hier die Natur geniessen. Und der Abschluss in Soglio mit der bekannten Kirche ist traumhaft.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Wägitalersee SZ

Distanz: ca. 13 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 47.077288, 8.926065. Bild: Renate Albrecher

Um den ganzen See ist es schon ein Stück. Dafür hat es diverse Restaurants unterwegs. Und die Lage ist phänomenal.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Bachtel ZH

Distanz: ca. 6 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 47.294141, 8.885166. Bild: Reto Fehr

Ein wunderbares Ausflugsziel bei Nebel im Unterland. Auf 1115 Metern über Meer kannst du dann von diesem Bänkli aus bis in die Alpenkette blicken.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Bündner Rigi GR

Distanz: ca. 7 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.74611, 9.17697. Bild: Graubünden Ferien

Der Wandervorschlag führt von Morissen nach Surcuolm. So hat's nicht sehr viele Höhenmeter drin. Du kannst aber auch auf den Piz Mundaun (und dann mit der Sesselbahn bis Cuolm Sura) oder weiter zum Hitzeggerkopf und dort mit dem Sesseli nach Triel, von wo du wieder nach Morissen kommst.

Hier gibt's die Geschichte, warum die Bünder Rigi Bünder Rigi heisst.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Seelisberg UR

Distanz: 3 Kilometer

Dauer: ca. 45 Minuten

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.977369, 8.588821. Bild: Pascal Bourquin

Herrliche Blicke über den Urnersee auf dem Weg zum Rütli. Zum Startpunkt kommst du mit dem ÖV oder auch der Standsseilbahn. Unten kannst du mit dem Schiff wieder zurück zur Treib (Talstation der Standseilbahn).

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Diavolezza GR

Distanz: 22 Kilometer (oder auch 0 Kilometer)

Dauer: ca. 8 Stunden (oder auch mit der Gondel ...)

Kondition: hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.41191, 9.96488. Bild: Graubünden Ferien

Ich stellte die Wanderung auf den Munt Pers hier mal bei Wandergipfeln über 3000 Metern vor.

Du kannst das aber alles auch viel einfacher haben: mit der Gondel hoch zur Diavolezza und die Aussicht geniessen. Wenn du dann noch willst (und die Ausrüstung dazu hast), bist du in rund einer Stunde auf dem Munt Pers.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

Ennetbürgen NW

Distanz: ca. 11 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Bänkli befindet sich ungefähr bei den Koordinaten: 46.985781, 8.418004. Bild: Pascal Bourquin

Wir könnten auch einfach von Ennetbürgen nach Buochs am See entlangspazieren, aber wir bauen die Wanderung etwas aus und starten beim Bürgenstock.

Auf diesem Wandervorschlag kommst du am Bänkli vorbei.

