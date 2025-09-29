wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Blogs

Diese 8 Begriffe sollten alle kennen, die in den Bergen wandern

Der Vilan, links, und die Kirchlispitzen, am Sonntag, 7. September 2025, aufgenommen von der Alp Lasa aus in Valens. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Wie heisst das Ding da links zwischen den beiden Gipfeln schon wieder? Und dieser lange Anstieg da auf der rechten Seite des Berges im Vordergrund? Hier wird dir geholfen.Bild: keystone
Rauszeit

Diese 8 Begriffe sollten alle kennen, die in den Bergen unterwegs sind

Der Herbst gilt für viele als schönste Wanderzeit. Die Temperaturen sind nicht mehr so hoch, meist ist es trocken und die Farben genial. Aber damit du dich auch richtig orientieren kannst, solltest du diese Begriffe kennen.
29.09.2025, 13:2729.09.2025, 13:27
Reto Fehr
Reto Fehr

Viele kennen es wohl: In der Vorbereitung auf eine Wanderung lesen wir von Scharten, Jöchern, Rücken oder Bändern. Aber eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was das jetzt bedeutet.

Oder vielleicht willst du auf einer Wanderung auch jemandem einen Ort beschreiben, den man da in der Ferne sieht. Nur leider fehlen dir irgendwie die Begriffe, um klar zu erklären. Oder noch unangenehmer: Jemand erklärt dir einen Weg, zeigt auf Sattel, Flanken und Kämme, aber du verstehst nur Bahnhof.

Damit dir dies ab jetzt nicht mehr passiert, erklären wir hier acht der wichtigsten Begriffe. Ja, es gibt noch viele mehr – du kannst die für dich wichtigsten oder erklärungsbedürftigsten hier auch die Kommentare schreiben.

Inhaltsverzeichnis
BandFlankeKreteGratRückenSattelJochScharte

Band

Das Band – oder auch Felsband – ist ein dünner, meist horizontaler oder leicht geneigter Absatz in einer Felswand. Das Band zieht sich meist über eine längere Distanz in einer sonst steilen Wand.

People are rowing boats on the lake of Oeschinen &quot;Oeschinensee&quot; (1578 meters above sea) and the mountains, during a very hot summer day, above Kandersteg, in the Bernese Oberland, this Augus ...
Das vermutlich meistfotografierte Felsband der Schweiz: Hinter dem Oeschinensee führen mehrere Bänder praktisch waagrecht durch die Felswand. So auch die Fründenschnur (T4, am besten mit Gstältli) als Verbindung zur Fründenhütte. Bild: keystone

Oft sind das geologische Schichten des Gesteins, die sich hier bemerkbar machen. Das Band kann wenige Zentimeter oder auch mehrere Meter breit sein, teilweise ist diese auch bewachsen.

Flanke

Die Flanke ist die steil abfallende Seite eines Berges. Sie beginnt oben beim Grat und endet teilweise erst unten im Tal. Die Hangneigung beträgt mindestens 30 Grad, ist es flacher, sprechen wir von einem Hang.

Wolfgang springt in den Thunersee, im Strandbad Merligen, im Hintergrund der Niesen, am Montag, 9. Juni 2014, in Merligen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Der Niesen weist praktisch auf drei von vier Seiten eine lange Flanke aus.Bild: KEYSTONE

Flanken können aus Fels, Eis, Geröll oder auch Wiesen und Wäldern bestehen. Es gibt sie an hohen Bergen wie dem Matterhorn (Ostflanke), aber auch an tieferen Lagen wie beim Niesen oder Chasseral.

Was für Ausflugstipps willst du?
Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum: Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Krete

Eine Krete bezeichnet in der Schweiz einen (Gebirgs-)Kamm. Dieser Begriff ist in Deutschland und Österreich gebräuchlicher, wird aber teilweise auch in der Schweiz verwendet.

Schrattenfluh Krete Kamm Rauszeit
Die Schrattenfluh bildet eine langgezogene Gipfelkrete in den Emmentaler Alpen. Bild: Shutterstock

Die Krete ist eine horizontale Verbindung einer Reihe von Berggipfeln. Eigentlich besteht sie aus aufgereihten Gräten und Sätteln (dazu unten mehr). Bekannt ist auch der Alpenhauptkamm, welcher sich von West nach Ost durch Europa zieht. Auch die Jurakette ist bei uns ein Begriff.

Leider oft ein Ärgernis:

Rauszeit
So wird das Abfall-Problem in den Bergen bekämpft

Grat

Grat und Krete sind sehr ähnlich und werden teilweise auch als Synonym gebraucht. Aber es gibt einen Unterschied. Denn der Grat ist normalerweise Teil einer Krete. Diese bezeichnet die ganze Gebirgskette, während ein Grat eine spezifische Verbindung innerhalb der Kette ist.

Klingenstock Fronalpstock Stoos Rauszeit
Sehr beliebt: Der Gratweg zwischen dem Klingen- und Fronalpstock. Auf dem Bild wird der Weg grad von einem Grat zu einem Flankenweg.Bild: Shutterstock

Typisch für einen Grat ist auch, dass er normalerweise als oberste Kante eines Bergrückens auf beiden Seiten steil abfällt und ausgesetzt ist. Es gibt aber auch breitere Varianten und ein Grat kann auch nur ein kurzes Stück sein. Ein gutes Beispiel ist der Hardergrat zwischen dem Brienzer Rothorn und dem Harder Kulm.

Hier wanderst du nicht immer auf dem Grat, aber stets der ganzen Kette entlang.

Rücken

Den Grat gibt es auch in der flacheren und breiteren Form. Dann wird er als Rücken bezeichnet. Oft ist diese sanfte Erhebung mit Gras oder Bäumen überwachsen, es kann aber auch Geröll sein.

Seerücken Bodensee Untersee Rauszeit
Der Seerücken am Bodensee.Bild: Shutterstock

Entscheidend ist: Der Bergrücken ist nie ausgesetzt und meist einfach zu erwandern. Im Winter eignen sich Bergrücken ideal als Piste für Wintersport. Bekannt ist in der Schweiz der Seerücken am Bodensee – allerdings definitiv nicht zum Skifahren. Und ja: Bergrücken gibt es auch in deutlich höheren Lagen.

Sattel

Ähnlich lieblich wie ein Rücken präsentiert sich ein Sattel. Allerdings in umgekehrter Form, also so, dass er halt aussieht wie ein Reitsattel. Der Sattel ist damit jeweils der tiefste Punkt zwischen zwei Bergen/Hügeln. Wie beim Joch und der Scharte handelt es sich um eine Vertiefung im Bergmassiv.

Landschaftliche Sommerlandschaft des Sattels der Götterberge (2227m) im Durmitor Nationalpark, Montenegro, Europa Rauszeit
Der bekannte Sattel zwischen den Götterbergen im Durmitor Nationalpark in Montenegro. Bild: Shutterstock

Sattel sind meist einfach passierbar und bilden einen flachen und breiten Übergang, beispielsweise in ein anderes Tal. Sattel bieten sich oft als Passübergang an.

Lieber Stadt- (und Dorf-) statt Bergtourismus:

Rauszeit
Hier kommen 10 europäische Perlen, die du sicher noch nicht kennst

Joch

Ähnlich wie der Sattel, aber (meist) ein bisschen wilder und oft in Zusammenhang mit historischen oder alpinen Übergängen verwendet, wo ein Saumpfad drüber führt. Wird in der Schweiz auch als Furgga (Fürggli) oder Fuorcla bezeichnet.

Jungfraujoch Jungfrau Mönch Eiger Rauszeit
Im Hintergrund Eiger, Mönch und Jungfrau. Zwischen den beiden Letztgenannten liegt das Jungfraujoch (Bildmitte bei den Wolken).Bild: Shutterstock

Ein Joch ist auch eine Einkerbung zwischen zwei Gipfeln oder in der Krete, sie ist meist steiler als ein Sattel, aber nicht so extrem wie eine Scharte. Das bekannteste Joch der Schweiz ist sicher das Jungfraujoch.

Lohnt sich jetzt im Herbst:

Rauszeit
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden

Scharte

Nach Sattel und Joch kommt jetzt noch die Scharte. Eigentlich wie die beiden Vorgenannten eine Vertiefung oder auch Übergang in einem Kamm oder Grat.

Brèche de Roland Pyrenäen Rauszeit Scharte Bergscharte
Die Brèche de Roland in den Pyrenäen ist eine typische Scharte.Bild: Shutterstock

Allerdings ist die Scharte meist v-förmig, nicht so flach wie das Joch oder gar der Sattel und meist schwierig zu durchsteigen. Selten führen Wege durch eine Scharte.

Reto Fehr

Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.

Mehr anzeigen
Mehr Schweiz entdecken:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Memes, die die Freude auf den Herbst sehr gut widerspiegeln
1 / 49
Memes, die die Freude auf den Herbst sehr gut widerspiegeln
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mit diesen 7 krass-stylischen Styling-Lifehacks kommst du stylisch durch den Herbst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
2
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt
5
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Portland und Oregon verklagen Trump nach Ankündigung von Militäreinsatz
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
5
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst
Der Entscheid war knapp, doch die E-ID hat grünes Licht bekommen. Wann sie kommt und wo sie genutzt werden kann.
Hauchdünn stimmte das Schweizer Stimmvolk am Sonntag für das E-ID-Gesetz. Damit kann die digitale Identitätskarte umgesetzt werden. So geht es jetzt weiter.
Zur Story