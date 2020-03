Schweiz

Coronavirus

490 Fälle von Coronavirus in der Schweiz: So steht es in den Kantonen



Coronavirus: 490 bestätigte Fälle in der Schweiz – so sieht es in den Kantonen aus

In der Schweiz gibt es nun fast 500 bestätigte Fälle einer Erkrankung am Coronavirus. Die Zahl der neuen Fälle ist am Sonntag und am Montag nochmals leicht gestiegen. Die Zahlen des BAGs berufen sich auf den Stand von Dienstagmorgen.

Aus welchen Kantonen die Fälle stammen und weitere Informationen zu den Patienten findest du hier:

Allgemein: 490 Fälle

Aus den Kantonen sind 490 positiv getestete Fälle bekannt. Hinzu kommt noch ein Fall aus dem Fürstentum Liechtenstein. Das BAG spricht deshalb von 491 bestätigten Fällen.

In der Schweiz kam es bisher zu drei Todesfällen wegen des Coronavirus. Die erste Patientin war 74 Jahre alt, stammte aus dem Kanton Waadt und litt einer chronischen Erkrankung. Der zweite Todesfall ereignete sich im Kanton Basel-Landschaft, der Patient war 76 Jahre alt. Die dritte Patientin stammt aus dem Kanton Tessin und war 80 Jahre alt.

Verteilung der gemeldeten Fälle nach Alter: Bild: BAG

Die meisten Erkrankten sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Es gibt nur sehr wenige Fälle von Kindern, dafür aber einige Fälle von Patienten die über 60 Jahre alt sind.

Anzahl gemeldete Fälle: Bild: BAG

Die Anzahl der neu gemeldeten Fälle ist unverändert hoch. Um die medizinische Infrastruktur zu schonen, werden neu nur noch schwere Fälle hospitalisiert. Patienten, die nur leichte Symptome zeigen, werden bei sich zu Hause isoliert.

Kanton Tessin: 91 Fälle

Im Kanton Tessin kamen am Dienstag 24 neue Fälle dazu. Nun sind es insgesamt 91 bestätigte Fälle auf Kantonsgebiet. Am Dienstag informierte der Kanton, dass es einen ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben habe.

Bild: EPA

Die erste Person, die in der Schweiz positiv auf das Coronavirus getestet wurde, stammte aus dem Tessin. Der 70-jährige Schweizer gilt aber als geheilt und konnte das Spital bereits letzte Woche verlassen.

Kanton Waadt: 77 Fälle

Der Kanton Waadt bestätigt im Moment 77 Fälle. Von Montag auf Dienstag wurden 26 neue Fälle gemeldet. Aus dem Kanton Waadt wurde am Donnerstag der erste Todesfall in der Schweiz gemeldet. Eine 74-jährige Frau, die an einer chronischen Krankheit litt, ist an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Kanton Genf: 53 Fälle

Der Kanton Genf meldet nochmals 13 neue Fälle. Insgesamt gibt es nun auf Kanotnsgebiet 53 Fälle, alle sind doppelt bestätigt. Weil die Krankheit sehr oft glimpflich verläuft, hat sich der Kanton entschieden, nicht mehr alle Patienten zu hospitalisieren. Deshalb befinden sich bislang nur drei Personen in Spitälern, alle weiteren werden zu Hause betreut. Eine Person konnte das Spital bereits wieder verlassen.

Kanton Zürich: 45 Fälle

Auf den Dienstag sind im Kanton Zürich nochmals acht Corona-Patienten dazu gekommen. Damit steigt die Zahl der positiv gemeldeten Fälle auf Kantonsgebiet insgesamt auf 45. Weil nicht mehr alle Fälle in Spitälern behandelt werden können, werden nur noch Patienten mit schwerem oder kritischem Krankheitsverlauf hospitalisiert.

Bild: KEYSTONE

Neu werden Verdachtsfälle im Kanton Zürich nun auch in Arztpraxen auf SARS-CoV-2 getestet und nicht mehr nur in den Spitälern. Zuerst sollte der Arzt aber telefonisch kontaktiert werden.

Kanton Bern: 39 Fälle

Im Kanton Bern sind nach letztem Stand 39 Fälle bestätigt. In zwei Fällen steht ein zweites Testresultat noch aus. Der Kanton macht keine weiteren Angaben dazu, wie es den Patienten geht.

Kanton Basel-Stadt: 39 Fälle

Aus der Stadt Basel sind neu 39 Fälle gemeldet. In sechs Fällen muss noch ein zweiter Test durchgeführt werden. Den meisten Patienten geht es den Umständen entsprechend gut, in einem Fall nimmt die Krankheit einen eher schweren Verlauf.

Das Europaleaguespiel zwischen dem FC Basel und Frankfurt wurde aufgrund der momentanen Situation abgesagt.

Kanton Neuchâtel: 27 Fälle

In Neuchâtel sind am Dienstag nochmals zehn Fälle dazugekommen. Insgesamt sind jetzt auf Kantonsgebiet 27 Fälle bestätigt. Nur ein Fall wartet noch auf den positiven Referenztest.

Kanton Baselland: 22 Fälle

Auch im Kanton Baselland hat sich die Fallzahl über das Wochenende auf 20 fast verdoppelt. Nun sind nochmals zwei Fälle dazugekommen. Über den Gesundheitszustand der jeweiligen Patienten macht der Kanton keine Angaben.

Kanton Graubünden: 18 Fälle

Der Kanton Graubünden berichtet von sechs neuen Fällen. Damit ist die Gesamtzahl auf 18 angestiegen. 12 der Fälle waren im Oberengadin festgestellt worden. Ob sich die neuen sechs ebenfalls in dieser Region befinden, ist bislang unbekannt. Die Grenze zu Italien bleibt vorerst offen.

Bild: KEYSTONE

Kanton Wallis: 15 Fälle

Die Fälle im Wallis haben sich vom Montag auf den Dienstag verdoppelt. Insgesamt sind es nun 15 Fälle auf Kantonsgebiet. Der Kanton macht keine Angaben dazu, wie es den einzelnen Patienten geht.

Kanton Aargau: 15 Fälle

14 Fälle meldet der Kanton Aargau nach dem Wochenende. Nun ist nochmals ein Fall dazu gekommen. Alle davon sind bereits bestätigt worden. Es gibt keine weiteren Informationen darüber, wie es den einzelnen Patienten geht.

Kanton Freiburg: 12 Fälle

Am Sonntag meldete der Kanton Freiburg noch acht Fälle, nun sind am Montag und Dienstag weitere drei dazugekommen. Insgesamt gibt es im Kanton also zwölf bestätigte Fälle.

Bild: KEYSTONE

Kanton St. Gallen: 7 Fälle

Im Kanton St. Gallen sind am Dienstag vier Fälle dazu gekommen. Nun sind es insgesamt sieben Fälle. Letzte Woche gab es im Kanton St. Gallen den ersten bestätigten Fall. Es wurden insgesamt über 200 Verdachtsfälle abgeklärt.

Kanton Zug: 7 Fälle

Der Kanton Zug meldete am Dienstag vor einer Woche seinen ersten Fall. Am Donnerstag sind zwei weitere dazugekommen. Bei der ersten Person handelt es sich um einen 21-jährigen Mann, der sich bei einem privaten Anlass in der Schweiz mit dem Virus angesteckt hat. Der Bund meldete am Samstag im Kanton Zug vier weitere Fälle. Damit sind insgesamt sieben Fälle bestätigt.

Kanton Schwyz: 7 Fälle

Am Mittwoch berichtete der Kanton noch von drei bestätigten Fällen. Nun sind über das Wochenende noch vier weitere Fälle dazugekommen. Das Kanton macht keine Informationen dazu, wie es den Patienten geht.

Kanton Luzern: 6 Fälle

Im Kanton Luzern gibt es zur Zeit sechs bestätigte Fälle. Am Dienstag ist ein neuer Patient dazu gekommen. Allen Patienten gehe des den Umständen entsprechend gut, schreibt der Kanton.

Kanton Jura: 4 Fälle

Auch im Jura wurden bisher vier Fälle bestätigt. Alle Personen haben sich an einer Kirchenversammlung in Mulhouse angesteckt, schreibt der Kanton. Am evangelischen Event haben sich ebenfalls Patienten aus dem Kanton Neuenburg und Waadt angesteckt.

Kanton Thurgau: 3 Fälle

Am Freitag meldete auch der Kanton Thurgau einen ersten bestätigten Fall auf Kantonsgebiet. Dabei handelt es sich um eine 47-jährige Ärztin, die sich an einem Privatanlass in der Schweiz angesteckt hat. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut, eine Hospitalisierung ist nicht nötig.

Am Wochenende ist auch im Kanton Thurgau ein zweiter Patient positiv getestet worden. Am Dienstag stieg die Fallzahl schliesslich auf drei.

Kanton Appenzell AR: 2 Fälle

Das Coronavirus hat auch den Kanton Appenzell Ausserrhoden erreicht. Eine 50-jährige Patientin aus dem Mittelland wurde positiv auf das Virus getestet. Ihr Gesundheitszustand wird als gut eingestuft, eine Hospitalisierung war nicht nötig.

Beim zweiten Fall handelt es sich um eine Frau, die bereits unter Quarantäne gestellt wurde und am Wochenende erste Symptome zeigte. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut.

Kanton Solothurn: 1 Fall

Der Kanton Solothurn vermeldete am Sonntag den ersten Fall eines positiv getesteten Patienten.

Weitere Kantone:

Nicht betroffen sind bislang die Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Schaffhausen und Appenzell Innerrhoden.

(leo)

