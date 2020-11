Stress, Sorgen, Einsamkeit? Hier erhältst du Hilfe

In der Schweiz gibt es Stellen, die während der Coronakrise für Menschen da sind – vertraulich, in der Regel kostenlos und meist rund um die Uhr.



Beratungsüberblick «Hilfe finden» des Bundesamts für Gesundheit: www.bag-coronavirus.ch/hilfe/



Telefonische Hilfe der Dargebotenen Hand: Telefon 143; www.143.ch



Tipps und Angebote, um die psychische Gesundheit zu stärken: www.dureschnufe.ch



Beratung für Jugendliche: Telefon 147; www.147.ch



Pro Mente Sana Beratungstelefon «Coronavirus und psychische Gesundheit»: Telefon 0848 800 858 (Normaltarif)



«Reden kann retten» für Menschen in suizidalen Krisen: www.reden-kann-retten.ch