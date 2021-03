Schweiz

Abstimmungsresultate 7. März: Alle Ergebnisse des Abstimmungssonntags



Der Abstimmungssonntag naht: Die Umfrageergebnisse – und was du sonst noch wissen musst

Am 7. März ist es so weit: In der Schweiz findet die erste Abstimmung des Jahres 2021 statt. National geht es um das Verhüllungsverbot, die E-ID und das Handelsabkommen mit Indonesien. Hier ein Überblick zu allen Vorlagen und den aktuellen Umfrageergebnissen.

Das Tessin und der Kanton St.Gallen kennen bereits ein Burkaverbot, nun will eine Volksinitiative ein Verhüllungsverbot noch auf Bundesebene einführen. Weiter steht die umstrittene E-ID auf dem Abstimmungsplan, und das Palmöl aus Indonesien sorgt beim Freihandelsabkommen für rote Köpfe. Wie du den Überblick behältst und wo es in den Kantonen spannend wird, erfährst du hier:

Das Verhüllungsverbot

Bild: keystone

Das Verhüllungsverbot kurz erklärt

Grundsätzlich will die Initiative verbieten, dass man sich im öffentlichen Raum verhüllen darf. Dabei ist es egal, ob man sich aus religiösen oder aus anderen Gründen verhüllt. Die Initiative sieht Ausnahmen vor.

Das sagen die Umfragen

Sowohl die Tamedia- wie auch die Gfs-Umfragen sagen eine Annahme der Initiative voraus. Die Zustimmung nahm aber in der letzten Umfragewelle bei beiden deutlich ab. Es könnte also doch ein knappes Resultat geben.

Tamedia-Umfragen Resultate

1. Umfragewelle am 19. Januar 2021

Ja: 63% ☑️

Nein: 35%

Unentschlossen: 2%

Ja: 63% ☑️ Nein: 35% Unentschlossen: 2% 2. Umfragewelle am 5. Februar 2021

Ja: 65% (+2 Prozentpunkte) ☑️

Nein: 34% (-1 Pp.)

Unentschlossen: 1% (-1 Pp.)

Ja: 65% (+2 Prozentpunkte) ☑️ Nein: 34% (-1 Pp.) Unentschlossen: 1% (-1 Pp.) 3. Umfragewelle am 19. Februar 2021

Ja: 59% (-6 Pp.) ☑️

Nein: 40% (+6 Pp.)

Unentschlossen: 1% (+0 Pp.)

Gfs-Umfragen Resultate

1. Umfragewelle am 18. Januar 2021

Ja: 56% ☑️

Nein: 40%

Unentschlossen: 4%

Ja: 56% ☑️ Nein: 40% Unentschlossen: 4% 2. Umfragewelle am 14. Februar 2021

Ja: 49% (-7 Prozentpunkte) ☑️

Nein: 47% (+7 Pp.)

Unentschlossen: 4%

Die Abstimmungsresultate

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Abstimmungsergebnisse. Sie werden laufend aktualisiert.

Die E-ID

Bild: keystone

Die E-ID kurz erklärt

Es soll eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass sich die Schweizer Bevölkerung mittels einer E-ID einfach im Internet identifizieren kann.

Und in 90 Sekunden erklärt:

Video: watson/Helene Obrist, Emily Engkent

Das sagen die Umfragen

Die E-ID hatte von Anfang an einen schweren Stand. Nur die erste Umfragewelle des Gfs vom 18. Januar sagten ein knappes Ja voraus. Seither ist die Stimmung aber deutlich ins Nein gekippt.

Tamedia-Umfragen Resultate

1. Umfragewelle am 19. Januar 2021

Ja: 45%

Nein: 47% ☑️

Unentschlossen: 8%

Ja: 45% Nein: 47% ☑️ Unentschlossen: 8% 2. Umfragewelle am 5. Februar 2021

Ja: 40% (-5 Prozentpunkte)

Nein: 55% (+8 Pp.) ☑️

Unentschlossen: 5% (-3 Pp.)

Ja: 40% (-5 Prozentpunkte) Nein: 55% (+8 Pp.) ☑️ Unentschlossen: 5% (-3 Pp.) 3. Umfragewelle am 19. Februar 2021

Ja: 42% (+2 Pp.)

Nein: 56% (+1 Pp.) ☑️

Unentschlossen: 2% (-3 Pp.)

Gfs-Umfragen Resultate

1. Umfragewelle am 18. Januar 2021

Ja: 52% ☑️

Nein: 37%

Unentschlossen: 11%

Ja: 52% ☑️ Nein: 37% Unentschlossen: 11% 2. Umfragewelle am 14. Februar 2021

Ja: 42% (-10 Prozentpunkte)

Nein: 54% (+17 Pp.) ☑️

Unentschlossen: 4% (-7 Pp.)

Die Abstimmungsresultate

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Abstimmungsergebnisse. Sie werden laufend aktualisiert.

Das Freihandelsabkommen mit Indonesien

Bild: sda

Das Abkommen mit Indonesien kurz erklärt

Die EFTA-Staaten (damit auch die Schweiz) haben 2018 ein Wirtschaftsabkommen mit Indonesien geschlossen. Nun wurde dagegen das Referendum ergriffen.

Das sagen die Umfragen

Für das Freihandelsabkommen mit Indonesien geben die Umfragen kein kohärentes Bild ab. Die Tamedia-Umfragen fielen jeweils relativ knapp aus. Die Gfs-Umfragen sagen zwar ein Ja voraus, doch es gab verhältnismässig noch viele Unentschlossene.

Tamedia-Umfragen Resultate

1. Umfragewelle am 19. Januar 2021

Ja: 41% ☑️

Nein: 39%

Unentschlossen: 20%

Ja: 41% ☑️ Nein: 39% Unentschlossen: 20% 2. Umfragewelle am 5. Februar 2021

Ja: 43% (+2 Prozentpunkte)

Nein: 44% ☑️ (+5 Pp.)

Unentschlossen: 13% (-7 Pp.)

Ja: 43% (+2 Prozentpunkte) Nein: 44% ☑️ (+5 Pp.) Unentschlossen: 13% (-7 Pp.) 3. Umfragewelle am 19. Februar 2021

Ja: 52% ☑️ (+9 Pp.)

Nein: 42% (-2 Pp.)

Unentschlossen: 6% (-7 Pp.)

Gfs-Umfragen Resultate

1. Umfragewelle am 18. Januar 2021

Ja: 51% ☑️

Nein: 36%

Unentschlossen: 13%

Ja: 51% ☑️ Nein: 36% Unentschlossen: 13% 2. Umfragewelle am 14. Februar 2021

Ja: 52% ☑️ (+ 1 Prozentpunkt)

Nein: 41% (+5 Pp.)

Unentschlossen: 7% (-6 Pp.)

Die Abstimmungsresultate

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Abstimmungsergebnisse. Sie werden laufend aktualisiert.

Die Abstimmungsresultate im Überblick

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Abstimmungsergebnisse. Sie werden laufend aktualisiert.

Für einen Überblick zu allen nationalen Vorlagen, hier klicken:

Kantonale Geschäfte

Solothurn: Wahlen für den Regierungsrat und den Kantonsrat



Bild: shutterstock

Darum geht's: Im Kanton Solothurn wird am 7. März der Regierungsrat und der Kantonsrat gewählt.

Abstimmungsresultate: Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 12 Uhr hier angefügt, sobald sie veröffentlicht wurden.

Wallis: Wahlen für den Staatsrat und den Grossen Rat

Bild: KEYSTONE

Darum geht's: Im Kanton Wallis wird am 7. März der Staatsrat und der Grosse Rat gewählt.

Abstimmungsresultate: Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 12 Uhr hier angefügt, sobald sie veröffentlicht wurden.

Zürich: Nennung von Nationalitäten bei Polizeimeldungen

Bild: KEYSTONE

Darum geht's: Im Kanton Zürich verlangt eine Volksinitiative, dass künftig in allen Polizeimitteilungen die Nationalitäten von Tätern, Verdächtigen und Opfern genannt werden. Der Kantonsrat unterbreitete einen Gegenvorschlag. Dieser sieht vor, dass die Nationalitäten nur dort genannt werden, wo sie dem öffentlichen Interesse dienen.

Abstimmungsresultate: Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 12 Uhr hier angefügt, sobald sie veröffentlicht wurden.

Genf: Ersatzwahl Staatsrat

Bild: keystone

Darum geht's: Im Kanton Genf steht die Ersatzwahl für den Staatsrat-Sitz von Pierre Maudet an. Es stehen acht Kandidaten zur Auswahl, Maudet tritt selbst als Unabhängiger an. Er musste zuvor wegen einer umstrittenen Geschäftsreise zurücktreten und wurde aus der FDP ausgeschlossen.

Abstimmungsresultate: Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 12 Uhr hier angefügt, sobald sie veröffentlicht wurden.

Zug: Längere Ladenöffnungszeiten

Bild: keystone

Darum geht's: Eine Volksinitiative im Kanton Zug will die Ladenöffnungszeiten um eine Stunde verlängern. So sollen die Läden unter der Woche bis 20 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet bleiben dürfen. Kantonsrat und Regierungsrat lehnen die Initiative ab.

Abstimmungsresultate: Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 12 Uhr hier angefügt, sobald sie veröffentlicht wurden.

