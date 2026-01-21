Der US-Präsident wird in rund zehn Minuten in Zürich landen. 87'803 Menschen verfolgen aktuell den Flug auf Flightradar.
Donald Trump in der Schweiz gelandet – die Ankunft im Livestream
- Seit Montag, 19. Januar, und bis Freitag, 23. Januar, findet das Weltwirtschaftsforum (WEF) 2026 in Davos statt.
- Das Motto des WEF lautet dieses Jahr «A Spirit of Dialogue», eine Anspielung auf die herausfordernde geopolitische Lage. Auf dem Programm steht etwa die Frage, wie Kooperation trotz wachsender globaler Spannungen möglich bleibt.
- Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Unter anderem US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder Kanadas Premierminister Mark Carney.
12:31
Trump über Schaffhausen
12:25
Auf den Strassen von Davos ist ein Trump-Imitator unterwegs
12:11
Lob für Rede von kanadischem Premier in Davos
Mit eindringlichen Worten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der kanadische Regierungschef Mark Carney bei den Teilnehmern ins Schwarze getroffen.
Der finnische Präsident Alexander Stubb lobte, Carney habe die beste Rede des Treffens gehalten. Er habe sowohl kanadische Werte betont, als auch die tiefgreifenden aktuellen Veränderungen in der Welt hervorragend eingeordnet, sagte Stubb.
Carney hatte am Vortag gesagt, das US-geführte globale Regierungssystem erlebe derzeit einen Bruch, der durch die Konkurrenz der Grossmächte und eine schwindende regelbasierte Ordnung gekennzeichnet sei.
Der kanadische Premier sprach einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Präsident Donald Trump. Carney nannte Trump nicht beim Namen. Gleichwohl gehen Beobachter davon aus, dass er vor allem den US-Präsidenten im Sinn hatte, der mehrfach angekündigt hatte, er wolle Kanada zum Teil der Vereinigten Staaten machen.
Kanada habe von der alten regelbasierten internationalen Ordnung profitiert, auch von der «amerikanischen Hegemonie», die unter anderem zu freien Seewegen, einem stabilen Finanzsystem und kollektiver Sicherheit beigetragen habe.
Nun habe sich eine neue Realität etabliert, sagte Carney. Die Mächtigen nutzten verfolgten ihre Interessen mit wirtschaftlicher Integration als Druckmittel. Der Regierungschef warnte vor Beschwichtigungsversuchen. Länder wie Kanada könnten nicht länger hoffen, dass Anpassung Sicherheit schafft.
«Die Frage für mittelgrosse Mächte wie Kanada ist nicht, ob wir uns an diese neue Realität anpassen sollen. Wir müssen. Die Frage ist, ob wir uns anpassen, indem wir einfach höhere Mauern bauen – oder ob wir etwas Ambitionierteres tun können.» (sda/dpa)
12:10
Nato-Chef Rutte lobt Trump beim WEF
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelobt. «Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern».
Das sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion. Dafür sei die im Juni beschlossene Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, entscheidend gewesen.
«Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der Nato von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.»
Trump wollte selbst am Nachmittag eine Rede in Davos halten. (sda/dpa)
11:54
Trump nähert sich der Schweiz
Aktuell befindet sich der US-Präsident über Frankreich. Die Landung in Zürich erfolgt ungefähr um 12.50 Uhr.
11:34
Bessents Bodyguards wimmeln watson-Reporter ab
11:27
Trump-Fan in Davos
«Trump sollte Grönland, Venezuela, Kanada und definitiv Kuba übernehmen»witzelt ein amerikanischer Investmentbanker und Trump-Supporter in Davos.
10:50
SVP-Nationalrat Büchel über Trump
«Ich bin gespannt, wie sich Trump äussern wird»sagt Aussenpolitiker Roland Rino Büchel. Auch interessieren den SVP-Politiker die Reaktionen auf den Auftritt.
10:43
Trump über dem Atlantik
Die Ersatzmaschine mit Donald Trump an Bord befindet sich über dem Atlantik, nähert sich aber dem europäischen Festland. Die Landung in Zürich dürfte zwischen 13 und 14 Uhr erfolgen. Der Flug des US-Präsidenten wird aktuell von 13'000 Menschen verfolgt.
screenshot: flightradar 24
10:02
Vertreter der USA und Russlands verhandeln in Davos
Vertreter Russlands und der USA haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen.
An dem Treffen am Dienstagabend nahmen nach Moskauer Medienberichten der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew teil.
Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Witkoff äusserte sich nicht über seine sonst üblichen Kanäle. Vor einer Kamera der russischen Zeitung «Iswestija» sprach er von einem «sehr positiven Treffen».
Bisher vor allem Gespräche mit der ukrainischen Seite
Trump will den seit fast vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine beenden. Seine Unterhändler haben bislang vor allem mit der ukrainischen Seite gesprochen. Die europäischen Staaten waren an einigen Gesprächsrunden beteiligt. Die russische Führung von Kremlchef Wladimir Putin nimmt nicht direkt teil, ist aber durch den Draht zu Witkoff und Kushner eingebunden.
US-Präsident Trump wird inmitten des Konflikts wegen seiner Ansprüche auf Grönland heute Nachmittag als Redner in Davos erwartet. (sda/dpa)
