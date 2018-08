Schweiz

Strecke zwischen Lausanne und Genf-Flughafen eingeschränkt



Strecke zwischen Lausanne und Genf-Flughafen nur beschränkt befahrbar

Auf der wichtigen Zugstrecke am Genfersee ist es auch am Donnerstag zu Problemen gekommen. Die Strecke war am frühen Morgen weiterhin zwischen Allaman und Gland wegen einer Fahrleitungsstörung nur beschränkt befahrbar.

Pendler zwischen Lausanne und Genf wie auch Passagiere etwa zum Flughafen mussten laut Bahnverkehrsinformation mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Am Mittwochabend war der Bahnverkehr auf der Strecke nach einem Personenunfall und einer Fahrleitungsstörung zunächst vollständig eingestellt worden. Ab 20.15 Uhr war die Strecke wieder eingleisig befahrbar, wie die SBB am Mittwochabend mitteilten.

Die Intercity- und Interregio-Züge zwischen Lausanne und Genf-Flughafen fielen aus, ebenso die Regionalzüge zwischen Allaman und Gland. Laut SBB-Angaben verkehrten Ersatzbusse zwischen Allamna-Rolle-Gland. (sda)

