Es wird herbstlich: Am Sonntag zunächst warm, gegen Abend Sturmböen

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am Sonntag zeigt sich Herbststurm Fabienne für unser Wetter verantwortlich. Vielerorts dürfte es tagsüber sehr warm werden. Der Südwestwind frischt im Tagesverlauf aber immer mehr auf, am späteren Abend muss im Flachland verbreitet mit Sturmböen, auf den Bergen sogar mit teils schweren Orkanböen gerechnet werden.

Wie MeteoNews mitteilt, befindet sich das Tiefdruckgebiet mit Namen Fabienne derzeit noch über dem Atlantik. Bis morgen Sonntagabend verstärkt sich das System weiter und entwickelt sich zu einem ausgewachsenen Herbststurm, vermutlich erreicht Fabienne sogar Orkanstärke.

Im Schweizer Flachland sind bereits am Nachmittag Windböen von 50 bis 70 Kilometer pro Stunde möglich, in den Abendstunden und in der ersten Nachthälfte muss mit Eintreffen der Kaltfront und mit Winddrehung auf West- bis Nordwest verbreitet mit teils kräftigen Regengüssen und Sturmböen von 75 km/h bis 90 km/h gerechnet werden, an exponierten und in leicht erhöhten Lagen sind durchaus 100 km/h und mehr möglich.

Auch in den Alpentälern dürften am späteren Abend beziehungsweise in der ersten Nachthälfte Sturmböen auftreten, durch Kanalisierungseffekte sind dort lokal auch Orkanböen bis rund 120 km/h denkbar. Noch mehr Wind wird auf den Bergen erwartet. Sowohl auf den Jurahöhen, wie auch auf den Voralpen- und Alpengipfeln ist bereits am Vormittag mit Sturm zu rechnen, am Nachmittag und Abend sowie in der Nacht auf Montag muss gar mit schwerem Sturm begleitet von schweren Orkanböen von 120 km/h bis etwa 150 km/h gerechnet werden.

Im Vorfeld werden in einer kräftigen südwestlichen Strömung morgen Sonntag aber nochmals sehr warme Luftmassen in die Schweiz transportiert, so dass ab der Mittagszeit verbreitet nochmals Temperaturwerte von 25 bis 27 Grad verzeichnet werden können, was einem weiteren Sommertag entspricht.

Vorsicht vor herunterfallenden Ästen

Weil der Frühling und Sommer zudem sehr trocken verliefen, sind viele Bäume geschwächt, sogar ohne äussere Einwirkung sind deswegen immer wieder Äste abgebrochen. Vom Aufenthalt im Wald oder ganz allgemein betrachtet in der Nähe von Bäumen wird morgen Sonntag dringend abgeraten, auch in den Tagen darauf besteht in den Wäldern eine erhöhte Gefahr von Astbruch und umstürzenden Bäumen.

Am Montag beruhigt sich das Wetter rasch wieder, nach Restwolken entlang der Berge und vereinzelt letzten Tropfen setzt sich zunehmend die Sonne durch. Mit 14 bis 16 Grad ist es aber markant kühler als noch am Sonntagnachmittag. Dies macht sich auch an der Nullgrad- bzw. an der Schneefallgrenze bemerkbar, in den Morgenstunden sind Flocken bis unter 2000 Meter, vereinzelt in den Voralpen bis gegen 1500 Meter möglich.

Trotz viel Sonnenschein bleiben die Temperaturen auch am Dienstag noch deutlich unter der 20-Grad-Marke, wegen der zügigen Bise fühlen sich diese Werte noch etwas frischer an. Ab Mittwoch steigt bei weiterhin meist sonnigem Wetter das Temperaturniveau voraussichtlich wieder an, am Donnerstag und Freitag werden am Nachmittag jeweils warme 21 bis 23 Grad erwartet. (aargauerzeitung.ch)

