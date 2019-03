Schweiz

War der Februar ein Rekordmonat? – hier war's am wärmsten



Diese Orte erlebten einen Temperatur-Rekord im Februar

Die letzten Wochen waren traumhaft. Viele Sonnenstunden, warme Temperaturen und wenig Niederschlag. Gefühlt war es ein Rekordmonat – gerade auch in den Bergen. Im Schnitt lagen die Temperaturen in den Bergen zwei bis drei Grad über dem langjährigen Mittel. Doch wo wurden wirkliche Rekord-Werte gemessen und wo nicht? Eine kurze Übersicht:

Hier gab es Rekordtemperaturen:

Zermatt/VS (1638 m ü.M.), Höchstwert Februar: 13.0 Grad (27.02.2019)

Neuenburg/NE (434 m ü. M.), Höchstwert Februar: 18.6 Grad (28.02.2019)

Chasseral/BE (1594 m ü. M.), Höchstwert Februar: 13.5 Grad (15.02.2019)

Cimetta/TI (1661 m ü. M.), Höchstwert Februar: 15.9 Grad (26.02.2019)

Nyon/VD (403 m ü. M.), Höchstwert Februar: 18.5 Grad (28.02.2019)

Le Moléson/FR (1974 m ü. M.), Höchstwert Februar: 12.3 Grad (10.02.2019)

Buffalora/GR (1968 m ü. M.), Höchstwert Februar: 10.7 Grad (27.02.2019)

Bullet-La Frétaz/VD (1202 m ü. M.), Höchstwert Februar: 15.2 Grad (27.02.2019)

Evolène-Villaz/VS (1371 m ü. M.), Höchstwert Februar: 12.9 Grad (27.02.2019)

Grächen/VS (1619 m ü. M.), Höchstwert Februar: 13.0 Grad (27.02.2019)

La Dôle/VA (1677 m ü. M.), Höchstwert Februar: 14.1 Grad (026.02.2019)

Hier wurden die zweithöchsten Temperaturen erreicht:

Luzern/LU (454 m), Höchstwert Februar: 19.8 Grad (28.02.2019)

Genf/GE (413 m ü. M), Höchstwert Februar: 20.1 Grad (28.02.2019)

Sion/VS (482 m ü. M.), Höchstwert Februar: 20.8 Grad (28.02.2019)

Der Allzeit-Rekord für den Monat Februar – aufgestellt am 29. Februar 2012 in Comprovasco und Locarno Monti mit 24.5 Grad und der Rekord auf der Alpennordseite von 23.3 Grad vom 29. Februar 1960 in Bad Ragaz – allesamt dank Föhn aufgestellt – wurden allerdings nicht geknackt.

Nebst den hohen Temperaturen fiel der Februar auch durch die hohe Sonnenscheindauer auf. Laut Meteonews wurden bis vorgestern in Altdorf, Basel-Binningen, Neuenburg, Payerne, Rünenberg und Stabio neue Rekorde verzeichnet. In Genf, Glarus und Luzern könnten ebenfalls neue Rekorde aufgestellt worden sein, dort fehlten nur noch wenige Minuten bis zum Rekord. Die Messdaten stammen von Meteonews. (jaw)

«Es war durchschnittlich zwei Grad zu warm» Video: srf

