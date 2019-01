Schweiz

Zürich

Schlag gegen Raser-Szene in drei Kantonen: 21 Verhaftete



Raser-Rennen zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten auf verschiedenen Strassenabschnitten in verschiedenen Kantonen: Nach umfangreichen Recherchen haben die Kantonspolizeien St.Gallen, Thurgau und Zürich am Dienstag an verschiedenen Orten Hausdurchsuchungen durchgeführt und 21 Männer festgenommen sowie Fahrzeuge sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Zürich eröffnete gegen 6, die Staatsanwaltschaft Thurgau gegen 8 und die Staatsanwaltschaft St.Gallen gegen 7 Personen Strafverfahren wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln, Gehilfenschaft und weiterer Delikte.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Montenegriner, Mazedonier, Kosovaren, Serben und Schweizer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren mit Wohnsitz in den drei Kantonen, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag mitteilt. Den Beschuldigten werden mehrfache und schwere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen. Nach den Befragungen durch die Polizei wurden sie den zuständigen Staatsanwaltschaften zugeführt, welche weitere Massnahmen prüfen werden. (whr)

