Dschungel-Tag 4: Sybilles' Geständnis und Kalenderspruch



Dschungel-Tag 4: Sybilles' Geständnis, Kalenderspruch-Yotta und was keinem auffiel

Tag 4 im australischen Dschungel hat alle Zutaten einer guten Dschungel-Folge: Lebensbeicht(EN!!), neue Freundschaftsbande und eine Premiere: Gisele darf zum ersten Mal in Begleitung zur Dschungelprüfung.

Currywurst-Mann und seit Tag 3 auch Läster-Bruder Nummer 1 Chris Töpperwien, darf die diesjährige Heul- und Phobie-Königin (wir erinnern uns an: Schmetterlinge, Motten und alles andere Lebendige) begleiten. Ist das etwa der Beginn einer ganz grossen Dschungel-Freundschaft? Currywurst + Buuuhlette = ❤️?!!!

Die Dschungelprüfung:

Lief eigentlich. Scheint so, als wäre Chris so etwas wie Baldrian für die geschundene, ängstliche Seele von Gisele. Jedenfalls gehorcht sie ihm aufs Wort, als sie – mal wieder völlig ausser sich – kreischend in einem Regen aus Kakerlaken, Mehlwürmern und Grillen steht. Sie beruhigt sich tatsächlich.

DOCH DANN: SPINNEN!!! Schockschwerenot. Wie wir seit der Rettungsaktion von Yotta wissen (Chris: «Jetzt hat er wieder seine Bühne»), kann Töpperwien eins gar nicht leiden: Spinnen. Die sind aber auch fies!

O-Ton beim Schrank voller Spinnen: «Da passe ich, bei Spinnen ist bei mir der Ofen aus. So, weiter geht‘s.»

Bild: screenshot rtl

Und Gisele? Die macht, was sie am (dritt)besten kann: dumm rumstehen und schreien, was das Zeug hält. Laut. Verdammt laut. Auch als die beiden, die «Klinik unter Palmen» – gerade noch rechtzeitig – verlassen, hört sie damit nicht auf.

«Das war fantastisch – aber Gisele, hör‘ das Schreien auf.»

Immerhin: Acht schreiende Sterne gibt es dafür!

Und Gisele darf sich endlich wieder ausziehen. Bild: screenshot rtl

Die Dschungel-Beichte des Tages:

Es geht los! Es geht los! Endlich, kommt der Dschungel so richtig in Fahrt. Schliesslich müssen sämtliche zuvor gross angekündigte Lebensbeichten auch mal an den Mann und die Frau gebracht werden.

An Tag 4 vollzogen zwei Stars den seelischen Striptease: Bastian Yotta (dazu mehr unter den Flops, für mehr hat es nicht gereicht) und Sybille Rauch.

Bussibär nennt sie ihren Retter. Wie sie Unschuldslamm Peter («Waren das Zeitschriften oder Filme, die du gemacht hast?») erzählt.

Bild: screenshot rtl

Sybille: «Ich stehe auch zu den Pornos, weil sie keine Drecksfilme sind. Ich war in einer Situation, aus der man alleine nicht rauskommt. Ich war so sehr darauf angewiesen, dass Hilfe kommt und plötzlich war der Alexander da. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass er mein Weihnachtsengel ist.»

Peter: «Jeder von uns braucht manchmal einen Engel.»

Sybille: «Er wollte, dass ich wieder aufstehe. Aber eben nicht immer auf der Basis Liebespaar mit Sex, das muss man nicht als Schwerpunkt sehen. Er liebt Fisch und wir haben in seinem Garten gegrillt. Ich bin in zwei Monaten wieder auferstanden. Die Zähne und meine Haare wurden gemacht…»

Und dann erzählt sie noch von ihrer Not-Brust-OP kurz vor dem Dschungel:

Sybille: «Der Arzt, der es korrigiert hat, hat leider übersehen, dass der Schaden grösser ist. Aber erstmal habe ich mich wohler gefühlt. Das Ding war fast so reingerutscht, in die Achselhöhle – schrecklich.»

Mehr. Mehr. Wir wollen mehr davon!

Die Lästerattacke des Tages:

Wir wissen es ja. Wer flüstert, will nichts Gutes. So ist es auch bei Doreen. Dass sie und Gisele sich nicht leiden können, wissen wir – und Doreen muss das loswerden. Bei Leila. Wir erinnern uns:

Die Langweilige mit den Brüsten und den Penissen. Die da: Bild: screenshot rtl

Weil Leila aber gar so langweilig ist und keinen Stress will, erzählt sie Yotta von Doreens Lästerattacke. Aber sie will damit nichts zu tun haben. Eh klar ...

Top:

Evelyn: Als Teamchefin muss sie den «Kacki» auf dem Klo wegmachen. Ausserdem darf kein Essen weggeschmissen werden. Das lockt bekanntlich Ungeheuer an. Erdmännchen zum Beispiel.

Bild: giphy

Nochmal Evelyn: Sie ernennt Sybille Rauch zur nächsten Teamchefin und die hatte sich ja so nach einer Aufgabe gesehnt. Wie sich Sybille darüber freut, geht ans Herzal.

Gisele und Chris: Irgendwie sind sie ja schon drollig, so als Aussenseiter-BFF-Paar.

Irgendwie sind sie ja schon drollig, so als Aussenseiter-BFF-Paar. Sybille: Endlich hören wir mal was von ihr. DSCHUNGELBEICHTEN – der Stoff, aus dem unsere Dschungelträume sind. Unsere Gebete wurden erhört!

Flop:

Chris: Come on! Was soll das mit der Spinnen-Phobie? Die wollen doch nur spielen!

Felix: *schnarch*, einfach nur *schnarch*. Ach ja. Er war mit Chris auf der ersten Schatzsuche. Punkt. Die Belohnung: Eine Zitrone. Irgendwie passend.

Nochmal Felix: Ausser langweilig sein, kann er anscheinend nur eins und zwar Fähnchen im Wind spielen. Yotta, Töpperwien, Töpperwien, Yotta. Er wechselt die Seiten, wie andere die Unterhosen. Nicht cool.

Again Felix: Weil seine Freundin, die mag er schon. Kinder will er auch mit ihr. Wie schön. Wir glauben: Er kann doch nur Jonas *schnarch*.

DER Beef: Ja, der zwischen den beiden Erzfeinden Bastian Yotta und Chris Töpperwien. Ganz ehrlich? Es nervt. Ist ja wie im Kindergarten hier. Macht mal was. Sprecht euch aus, schreit euch mal so richtig an, oder haut euch un­se­ret­we­gen die Curywürste 🌭🌭🌭 um die Ohren (Olivia Jones würde das genauso gefallen, wie uns).

Yotta: Seine nächtliche Beichte am Feuer. Was er Felix «anvertraut», wissen wir doch alles schon ... Vom Bordstein zur Skyline und so. Laaaangweilig! Daran ändern auch die Tränen nichts. Wir wollen mehr (Curry)Wurst-Beef *höhö*.

Bild: screenshot rtl

Yotta: Er und sein «Miracle Morning» nerven nur. Sandra stellt nüchtern fest: «Es wird jeden Tag einer weniger da drüben.» Und dann belästigt Yotta auch noch die neue Teamchefin Sybille mit seiner «Philosphie». Es ist einfach nur BAH. #isso #helsi

Domenico zu Evelyn: «Ich will einfach normal mit dir sein. Handschlag und dann ist gut.»

Kalenderspruch des Tages:

Proudly presented by Yotta: «Es bringt nichts, negativ zu denken. Gedanken werden zu Worten, Worte werden zu Taten, Taten werden zu deinem Charakter.»

Was niemandem auffiel:

Es ist ein Running-Gag. Ein ganz und gar trauriger noch dazu: Leila Lowfire. Menschenskinners Leila! Jetzt reiss dich doch mal zusammen. Mit deiner Langeweile in Dauerschleife hättest du perfekt in die vergangenen zwei Staffeln gepasst. Dabei hatten wir so viel von dir erwartet. Besser gesagt: SEX (darüber reden)! SEX (mit anderen Campern haben)! Die mahnenden Worte von Daniel Hartwig sind wohl nicht angekommen.

Das spannendste, was Leila gerade zu bieten hat. Das Bild ist von gestern. Hat sich aber auch nichts verändert. ¯\_(ツ)_/¯ Bild: screenshot rtl

Das Spannendste an Domenico ist seine Ähnlichkeit mit Chicoree ...

Bild: screenshot rtl

Was wir noch gerne wüssten:

Wann kommt Evelyn endlich über Domenico hinweg? You go, girl!!!

Wo war Sandra? Sie war doch so sympathisch!

Peter hat Sex? Und trinkt davor, währenddessen und danach ein Glas Sekt? Vielleicht sollte er Leila mal ein paar Tipps geben?

Ist Tommi noch in Evelyn verliebt? Wo waren die schmierigen Alt-Herren-Komplimente?

