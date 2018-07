Spass

20 Dinge, die England besser kann, als den Brexit



20 Sachen, die Grossbritannien besser kann, als einen Brexit durchzuziehen Bild: reuters

Nach wie vor: Ich finde, es ist eine Katastrophe. Grossbritannien hat mit dem Brexit den grössten Fehler seiner jüngeren Geschichte gemacht. Unter anderem, weil ein nicht erwachsen werden wollender, blonder Schuljunge es so wollte.

Bild: AP

Boris ist mittlerweile weg, zumindest weg aus der Regierung. Die Katastrophe bleibt.

Eine Katastrophe – nicht zuletzt, weil Grossbritannien von Resteuropa ja eigentlich geliebt wird. Ja, man nervt sich zeitlebens über ihr Sonderzüglein, das die Inselaffen partout fahren wollen, aber unterm Strich geniesst alles Britische vorauseilende Sympathie beim Fussvolk Europas. Und zwar unter anderem (diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig) aus folgenden Gründen.

Hier kommen 20 Sachen, welche die Briten einiges besser beherrschen als europapolitische Entscheide:

Musik

Die Amerikaner haben den Rock 'n' Roll erfunden. Die Briten haben ihn wilder, geiler, unterhaltsamer und kreativer gemacht. Auch ein Popper wie Robbie Williams ist erträglicher als Xavier Naidoo. Und selbst der Kaugummi-Pop à la Spice Girls ist unterm Strich entertaining – es macht Spass. Lust auf französischen Pop, irgendwer? Ihr auch nicht?

Humor

Diskussion überflüssig. Nobody does it better.

TV

Von «Peaky Blinders» oder Louis Theroux' schrägen Dok-Serien bis zu «Top Gear»: grosses Kino am kleinen Bildschirm.

Filme

Krimis, Sozialdramen, Comedy, Kostümfilme – verdammt, das Meiste aus Britannien ist hammergut – und längst nicht so voraussehbar oder klischeebeladen wie der ganze Hollywood-Kram. Selbst eine Romantic-Comedy-Schnulze wie «Four Weddings and a Funeral» ist besser als alles, in dem Jennifer Aniston je mitgespielt hat.

Nicht frieren

Es gibt nichts Tafferes als das durchschnittliche englische Girl im Ausgang.

So ziemlich die gesamte moderne Welt erfinden

Von der Dampflokomotive über den Schweizer Tourismus bis hin zum World Wide Web: Fast alles an der modernen Welt wurde von einem Briten erfunden.

Curry

Bild: Shutterstock

Nach einem anstrengenden Arbeitstag: Let's go for a curry! Vor dem Ausgang: Let's go for a curry! Nach dem Besäufnis: Let's go for a curry! Die britische Kolonialherrschaft in Indien ist vorbei, die indische Kolonisation von Britanniens Kulinarik hält aber an. Danke, dafür!

Breakfast

Bild: Shutterstock

One full English breakfast and a cuppa, please! Kostet fünf Pfund. Was ab heute fast nichts mehr ist.

Exzentriker

Das sind Sparky Phillips und Duncan James. Nein, sie könnten aus keinem anderen Land stammen als Grossbritannien.

Fluchen

Bild: Shutterstock/watson

«Cockwomble» ist schlicht ein besseres Wort als «Arschgesicht». Beide aber treffen auf Nigel Farage zu.

Subkulturen

Rebellion + geile Musik + britische Kreativität = Ikonen der Populärkultur. Mit den Edwardians, den Teds der Fünfzigerjahre ging es los. Danach hatten wir Ton-up Boys, Mods (Bild), Rude Boys, Skinheads, Greasers, Punks, Rockabillies, New Romantics, Goths, Psychobillies und und UND. Die Mode-Industrie musste nur noch abkupfern. Geschaffen wurde aber alles dank britischer Street-Kultur.

Rosie Huntington-Whitely

Bild: fullhdpictures.com

Schaut sie euch mal an. Schaut sie euch EINFACH MAL AN.

Käse

Bild: watson/mgi

Gewusst? Die britischen Inseln haben mehr Käsesorten als Frankreich und die Schweiz zusammengezählt. Im Ernst. Und darunter hat es un-glaub-lich leckeres Zeugs. Der hier abgebildete Shropshire Blue ist nur einer von vielen.

Cheese Rolling

Alle Jahre wieder treffen sich die furchtlosesten, ehrenvollsten, edelsten Söhne und Töchter der Menschheit zum nobelsten Sportanlass der Welt, dem Cooper's Hill Cheese Rolling.

Kein Weichei sein

Das ist England-Verteidiger Terry Butcher, 1989 nach dem Qualifikationsspiel gegen Schweden. Noch Fragen?

Sauschnelle, knapp strassentaugliche Wahnsinnsautos

Caterham zum Beispiel. Oder Caparo. Oder der hier abgebildete Ariel Atom. Er wiegt weniger als ein Schinkenbrötchen und hat mehr Zupf als ein Ferrari. Dafür aber keine wirkliche Karosserie. Alles legal. Geil.

Idris Elba

Den mag man. Der coolste Siech überhaupt.

Trinken und Party machen

Ohne. Wenn. Und. Aber.

Trinken und Party machen bis es Zeit ist, auf einem Pizzaschnitz ein Nickerchen zu machen

Zum «Wenn» und «Aber» gehört wohl auch, sich Gedanken über die Folgen zu machen. Dies aber zu vergessen, kann ungemein befreiend sein. Das geht aber nur, wenn man sich an das hier hält:

Sich einen feuchten Dreck scheren

Bild: Keystone

Keinem ist es dermassen egal, was die anderen von ihm denken, wie dem Durchschnitts-Briten in Spasslaune. Esoteriker sprechen von «Zen» oder von «Loslassen», Briten von «I couldn't give a shag».

Brexit schmexit: Der nächste Cooper's Hill Cheese Rolling Contest kommt bestimmt!

Von Putin bis Shrek: Englands WM-Lied ist überall Video: watson

