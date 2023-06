Picdump 42 – weil du von Memes einfach nie genug kriegen kannst

Mehr «Spass»

«Siänta uberleggi uhüäru lang wasi hie ver Zig soll dri schribu das meglichscht unverständlich isch, nur ver d Grüäzini z närvu, bis am Schluss irgend zämuhanglosus Zig üsachunt.» («Manchmal überlege ich sehr lange, was ich hier für Zeug schreiben soll, damit es möglichst unverständlich ist, nur um die «Grüezini» zu nerven, bis am Schluss irgendein zusammenhangloses Zeug rauskommt.» auf Walliserdeutsch)

Schön, dich auch in diesem Bergfest der Woche wieder anzutreffen. Noch schöner, dass du auch schon bald die besten Memes der Woche präsentiert bekommst. Zuerst darfst du dir aber noch das heutige Titelbild ansehen. Hier ist es auch schon:

Die Idee kam von:

Cyb



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Gangsterente, die am Teich versucht illegales Brot an kleine Kinder zu verkaufen

Und so soll das Werk heissen:

Drugduck



Und hier ist es:

bild: watson / material: shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Käseplätzli ...

«Der Käse, der auf dem Boden meines Backofens ist, wie er mich dabei beobachtet, wie ich noch mehr Sachen backe, anstatt ihn wegzuputzen.»

Wow, du liest Bücher ... 🙄

«Ich: ‹Ich habe gerade einen tollen Film gesehen›.»

«Jemand, der das Buch gelesen hat: ‹Nein.›»

Die perfekte Verbildlichung:

«Ich, 31, im Gespräch mit meinen Kollegen in den 20ern.»

Immerhin versucht.

«Ich, wenn ich mich gegenüber jemandem öffne.»

Datenschutz am Arsch.

«Mein Telefon, wenn ich sage, dass ich etwas kaufen möchte.»

Da hilft nur noch ruhig bleiben ...

«Ich habe dich gerade gewaschen, bitte mach dich nicht schmutzig ...»

Wie sie wohl mit 40 aussieht?

«Wenn du drei Jahre alt bist und gerade dein erstes Haus verkauft hast.»

¯\_(ツ)_/¯

«Erinnerst du dich?»

«Ich:»

«Ich – bereue – nichts!» 😎

«Ich, mit 8 Jahren, als meine Mutter am McDonald’s vorbeifuhr, weil ich böse war.»

Trotzdem süss, nicht?

Das kann man nicht vergleichen. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Ich: Ihr Kinder von heute verbringt zu viel Zeit mit dem Internet.»

«Ich im Jahr 1987, wie ich drei Tage lang versuche, diesen Sprung zu schaffen.»

Wir sind uns nicht sicher, ob es mega schlau oder mega dumm ist.

Freund: «Wie klug bist du?»

Ich: «Ich habe mein Passwort auf ‹inkorrekt› geändert. Jetzt steht jedes Mal, wenn ich es vergesse ‹Ihr Passwort ist inkorrekt›.»

Liebe dich selbst!

«Oh mein Gott! Ich bin so froh, dass sie das veröffentlicht haben! Es beweist, manche Menschen sind dazu bestimmt, breit zu sein und manche nicht und das ist okay. Liebt euch selbst, Königinnen und Könige.

Nachtrag: Nicht so wichtig, aber ich denke, es ist ein Gorilla ABER LIEBT EUCH TROTZDEM SELBST!»

Das macht die Leistung nur noch viel beeindruckender.

Eigentlich ja ganz einfach.

«Wie man glücklich wird: Aufhören zu denken.»

Legende!

«Mein Uber-Fahrer sagte mir ‹Aufhören, Lippenstift aufzutragen!› und ‹Lippenstift auftragen, Miss!› wegen der Löcher auf der Strasse ... nicht alle Helden tragen Umhänge!»

Wenn der französische Abgang nicht klappt.

«Wenn ich auf einer Party bin und mein sozialer Akku leer ist:»

«Meine Freunde: ‹Was macht er denn da?›»

«Ich:»

«Er geht.»



Für alle, die ihre Avocado gerne etwas härter haben.

Freunde, die sowas tun, sind keine Freunde. 😅

«Wenn man mit jemandem Pläne macht und derjenige zusätzliche Leute mitbringt.»

🙃

«Wenn ein Lied dich an eine schmerzhafte Erinnerung erinnert, aber es hart rein kickt, und du es weiterhörst und du versuchst, deine Flashbacks zu ignorieren. »

«Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel.»

«Wo ist die Samsung-Galaxie?» 🤳

Es grenzt an Kunst.

«Was ist los, Babe, du hast dein Shrekstück nicht angerührt.»

Dicpump?

«Apple Vision Pro ist ein Produktivitätswerkzeug.»

«Ich nach dem Kauf von Vision Pro:»

Wieso, was siehst du denn?

«Schluss mit Mobbing.»

Danke dafür ...

«Therapeut: ‹Es wird immer ein Licht am Ende des Tunnels geben.›»

«Das Licht:»

wIE KANN DAS DENN PASSIEREN?

Es gibt nichts, was man nicht mit Betonklebeband reparieren kann. NICHTS.

Die Arme(e) ...

«Es ist immer traurig, wenn man jemanden allein essen sieht.»

Das sagt man doch eh einfach so anstandshalber, nicht?

«Wenn meine Frau und ich Verwandte ohne Kinder besuchen und sie sich für die ‹Unordnung› in ihrem fast makellosen Haus entschuldigen.»

Diese 0,0043 Sekunden purer Horror.

🌬️

Ein englisches Wortspiel. 🐸

Schwieriger ist nichts.

«Die schwierigsten Bilder zum Zeichnen.»

Niemals aufgeben, vielleicht klappt es ja noch. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Ich, wie ich mit 6 Jahren davon träumte, Astronaut:in zu werden.»

«Mein heutiges Ich, wie ich mein OnlyFans-Konto öffne, um zu überleben.»

Danke, Red Bull!

«Red Bull wurde 1984 gegründet.»

«Flugzeuge im Jahr 1983:»

Was alles nur noch viel unangenehmer macht.

«Wenn ein Introvertierter mit einem Extrovertierten ausgeht:»

«Ich nehme sie einfach weg, es ist okay...»

«Er sagte, keine Gurken!»



Von Katzen wollen wir gar nicht erst anfangen.

«Mein Hund.»

«Eine Badewanne voller Wasser.»



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!