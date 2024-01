Picdump 71 – ein humorvoller Streifzug durch die Welt der Memes

«En nöjie Mittwoch, en nöjie Picdump! Hitu mal zer Abwägslig ganz churz und knapp: vil Spass mit de Memes!» («Ein neuer Mittwoch, ein neuer Picdump! Heute mal zur Abwechslung ganz kurz und knapp: viel Spass mit den Memes!» auf Walliserdeutsch)

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Eine bekannte Filmszene, aber mit Picdump

Und so soll das Werk heissen:

And the Oscar goes to: Picdump



Die Idee kam von:

Film_isch_Läbe

Und hier ist es:

bild: watson / moviepilot

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch.

Bild: internet

Nicht alle mögen Kinder.

Wenn man die Pinata wirklich hart trifft und man ein Kind schreien hört.

Die Melodie des Picdumps.

Wann immer ich mich an ein lustiges Meme erinnere.

Die perfekte Verbildlichung.

Ich während den zehn Sekunden, die ich brauche, um mein Telefon neu zu starten.

Am Tag vor der Prüfung? Wohl eher am Morgen vor der Prüfung.

¯\_(ツ)_/¯

Du solltest dich öffnen. Sei ein sozialer Schmetterling.

Ich:

Oder die, die keine iPhone-Hülle haben.

Ich möchte so reich sein, dass ich meinen Laptop so halten kann.

🤯🤯🤯

Wer versteht diese Logik? 😅

Kinder müssen immer angeschnallt sein.

Es sei denn, sie sitzen zu 50 in einem Fahrzeug.



Lerne, dich zu artikulieren.

Ob das wirklich zum Wohle des Kindes ist.

Ich konnte die Eltern dieses kleinen Mädchens nicht finden, also habe ich sie mit Dinosauriern gefangen, damit sie nicht wegläuft, während ich sie suche.

Es sei ihr gegönnt.

Darf ich vorstellen: Jeff Dabe. Er hat seit seiner Geburt spektakuläre Hände.

Ha, stimmt.

Gestern wies jemand darauf hin, dass das Schreien von «fuck» beim Sex dasselbe ist wie «Parkour» zu schreien, während du Parkour machst, und seither bin ich nicht mehr der gleiche.

Sicher ist sicher.

Mein Körper verlangte nur nach Wasser und ich gab ihm einen Mini-Donut, weil mir niemand sagte, was ich tun soll.

Immer wieder sonntags.

Wenn du endlich genug Akku hast, um dich auf die andere Seite des Bettes zu drehen.

Mach ich Foto, tu ich Facebook.

Wenn die Titanic dieser Generation passiert wäre.

Ufff ...

Ich bin sprachlos... das

(Rede)



Ein Edgar ... 🙄

Mädchen: Oh mein Gott, Carlos ist so süss!

Carlos:



Immer wieder sonntags, Teil 2.

Wenn du hungrig bist, aber das ganze Essen in deinem Haus muss gekocht werden … also bleibst du einfach so:

Wer hat auch so viel Geduld?

Ich: *klicke auf Chrome*

Chrome: *nichts passiert*

Ich: *klicke achtmal auf Chrome *

Chrome:

Absolut verständlich.

Dieser Typ hasst Menschen auf einem ganz anderen Level.

Sowas steht nicht in Büchern.

Was ich dachte, wie es sein wird, mehrere Kinder zu haben.

Wie es wirklich ist.



Jedes Mal …

Bevor der Film angefangen hat.

Auch, bevor der Film angefangen hat.



Ein gutes Produktfoto ist immer sehr wichtig.

Bügeleisen.

Eine unendliche Geschichte.

Katzenhaare.

Frisch gekehrtes Haus.



Immer wieder sonntags, Teil 3.

Ich benutze mein Telefon, weil ich nicht schlafen kann.

Ich kann nicht schlafen, weil ich mein Telefon benutze.



Doch auch irgendwie verständlich.

Ich dachte an die Zeit, als ich ins Planetarium ging und jemand buhte als sie die Erde zeigten.

So ist das Leben.

Mein Plan.

Mein Budget.



Casablanca, der Film-Klassiker schlechthin. Moment …

Das ist allen zu wünschen.

So ausgeglichen werden meine Chakren dieses Jahr sein.

Will man das wirklich?

Netflix muss aufhören zu fragen, ob ich noch schaue und anfangen zu fragen, ob ich die Wäsche schon in den Trockner gelegt habe.

Also wirklich. 🙄

Sie haben das Foto eines Hais von Getty Images benutzt und es auf ihr Plakat geschnitten. Die DCEU ist ein verdammter Witz.

Das ist.... wofür Stock-Fotos da sind … glaubst du, sie haben tatsächlich einen Typen fotografiert, der mit Haien chillt?



Natürlich nur Vorurteile.

Vor dem Rave.

Nach dem Rave.​

Er hat definitiv den richtigen Job.

Der wahre unbesungene Held in School of Rock ist der Promoter, der an einem Wochentag morgens etwa 2000 Leute zu einem Battle of the Bands brachte.

Willkommen im Erwachsenen-Leben.

Wenn du versuchst, das Leben für eine Sekunde zu geniessen.

Was willst du sonst machen.

Ich: «Hey!!! Was hast du da im Mund?!?»

Ich und der Hund für die nächsten 5 Minuten:

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!