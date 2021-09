Wer könnte das wohl sein...? 🤔 LG, PICDUMP

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Captain Obvious

Welche Motive wünschst du dir?

Etwas ohne Harold, aber doch mit Harold



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Mysterisches Mysterium



Et voilà:

bild: watson

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Willkommen!

via userinput

Es ist schon der 8. September übrigens.

via userinput



Was letzte Amen?

Währenddessen unsere Freunde in Deutschland:

Das ist ein reales Produkt.

via userinput

«Du wirst mir niemals glauben, was passiert ist, nachdem du zur Tür raus bist!»

via userinput

Ein bisschen Kunst für zwischendurch:

via userinput

Wenn du versuchst, deine eigenen Tomaten zu züchten:

Es ist, wie es ist.

via userinput

Was letzte Gedicht?

Wähle eins:

Ok, tschüss!

via userinput

Wenn du zu lange den Mist von Campern gefressen hast:

Was letzter Rasenweniger?

via userinput

Ok!

Damit du auch heute was gelernt hast:

🥲

Höhö. Hö.

Gute Besserung, Herr Zuckerberg.

Urin Danger.

Wenn du mit Kindern «Versteckis» spielst:

Wenn es dein erster Tag in der Gastro ist und ein Gast nach einer Zitrone fragt:

via userinput

Wenn es wieder mal einen Glitch in der Realität gibt:

🤔 ...

Du gehst zuerst.

War dir beim Essen schon mal so langweilig?

via userinput

Was letzte ... was?

«Keine Ausnahme, Sir.»

via userinput

«Ich kann das auch ohne Anleitung.»

So klaut dir immerhin niemand den Koffer. 🤷‍♀️

bild: userinput

Eine sehr gute Frage ...

Mist.

via userinput

Das Leben als erwachsene Person:

via twitter/papasuncle

Man weiss ja nie.

Damit wir heute noch mehr gelernt haben:

via userinput

Ich.

Hehe. He.

via userinput

Der Reissverschluss deines Hoodies, wenn du dich hinsetzt:

via userinput

Jeden morgen. Haha.

via twitter/audipenny



🙃

Eine Frage, die man so wohl abschliessend nicht klären können wird.

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Wieso sind wir so?

via userinput

Sie würden besser die passende Klobürste bewerben, aber nein ...

via userinput

Wenn die Realität wieder mal bei den Simpsons abschaut:

via userinput

Perfekter Regenbogen für zwischendurch:

via userinput

👋👋👋

via userinput

Beste.

via userinput

Währenddessen auf Tinder ...

via userinput

Sicher ist sicher.

via userinput

War früher auch schon unangenehm.

via userinput / hoi helene, gömmer go töggele?

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Påskkärring

Påskkärring, Osterhexe oder Osterweib (påsk bedeutet Ostern und kärring Weib auf Schwedisch) ist laut alter, schwedischer Tradition eine Hexe, die auf ihrem Besen am Gründonnerstag nach Blåkulla fliegt, dem schwedischen Gegenstück zum Brocken oder Blocksberg.

In Schweden verkleiden sich Kinder an diesem Tag als Påskkärringar. Ihre Kleidung besteht gewöhnlich aus einem langen Kleid, Schürze und Kopftuch, dazu gehört auch ein Kaffeekessel, ein Besen sowie ein Korb, in dem man Süssigkeiten sammelt. Denn das ist der Sinn der Sache, man geht in kleinen Gruppen von Haus zu Haus und bettelt um Süssigkeiten oder um andere kleine Gaben, als «Belohnung» werden selbst gezeichnete Bilder mit Ostermotiven überreicht.

Seit wann sich Kinder in Schweden als Osterweiber verkleiden, ist ungewiss. Es gibt Aufzeichnungen von 1863, die diesen Brauch bezeugen, doch verbreitete er sich anscheinend erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts.

PS: Wir brauchen wieder ein bisschen Nachschub ... Falls du einen interessanten Wiki-Eintrag kennst, hier rein! Dank!

Und damit wären wir wieder mal fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...