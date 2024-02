Picdump 75 – Mit Memes geht einfach alles einfacher

«Öi an dischum Mittwoch hoffi doch sehr, dasi mit der Üswahl va de Memes ewe Gschmack gitroffu hä. Öi wen vil Blitzer sus iner Kommentarspalte heint la räblu, läht che nit la unerkriegu. Wenn ich bi jeder negativu Kritik würdi üfgä, wäri scho längstens wider im Wallis.» («Auch an diesem Mittwoch hoffe ich doch sehr, dass ich mit der Auswahl der Memes euren Geschmack getroffen habe. Auch wenn viele Blitzer es in der Kommentarspalte haben krachen lassen, lasst euch nicht unterkriegen. Wenn ich bei jeder negativen Kritik aufgeben würde, wäre ich schon längstens wieder im Wallis.» auf Walliserdeutsch)

Und jetzt genug Ernstest, weiter zum Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Ein Picdump-Teaserbild, wie sich eine KI ein "Picdump-Teaserbild" vorstellt.

So soll das Werk heissen:

Die Zukunft der Menschheit KI!



Die Idee kam von:

TRJS



Und hier ist es:

Bild: watson / shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Wenn du plötzlich Schauspielern musst.

Eine gute Idee, aber man hätte es besser machen können.

Ich glaube, das System funktioniert nicht.

Genau so fühle ich mich dann.

Du, wie du darauf wartest, dass alle aufhören zu reden, damit du ankündigen kannst, dass du nach Hause gehst.

Das kennen wir doch alle.

Tut mir leid, mein Auto ist ein wenig unordentlich. Schiebe es einfach zur Seite.

Willkommen in der Realität ...

*Kassiererin kontrolliert meinen Ausweis in einer halben Sekunde*

Ich: «Das ging aber schnell.»

Kassiererin: «Ja, ich habe die 19 gesehen.»

Ich:

Oder: Was ich sehe, wenn ich mich im Büro neuen Mitarbeitenden vorstelle.

So starre ich die Leute an, nachdem ich nichts von dem verstanden habe, was sie gerade gesagt haben.

Es ist simpler Humor.

Solche Menschen braucht niemand.

Wenn die Personalversammlung kurz vor dem Ende ist und jemand noch eine weitere Frage stellt.

Es ist so ungerecht.

Der Mann, der alles tut, um seinen Bart wachsen zu lassen, gegen den Mann, der nichts tut.

Falls du dich immer schon gefragt hast, was er ihm gezeigt hat.

Die einzige richtige Antwort.

Wenn sie dich an deinem freien Tag zur Arbeit rufen.

Das ist mal gute Erziehung!

Endlich mal Kinder ohne Handys.

Apropos gute Erziehung:

Meine Eltern erzählten meinem Bruder und mir immer, dass wir einen anderen Bruder hatten, der in einen Pilz verwandelt wurde, weil er nicht gebadet hat. Sie haben ihn sogar im Familienalbum verewigt.

Wer erinnert sich an diesen Film.

Lässt sich schlecht übersetzen.

Ein bisschen fies ist es ja.

Männer, was hindert euch daran, euch so zu kleiden?

Ich verstehe die Einstellungen des Trockners.



Solange kein Warnlicht blinkt, ist es nichts!

Wenn du ein Schlagloch triffst und es sich teuer anhört.

Horrorszenario Nummer 1!

Wenn man in einen nassen Punkt tritt, nachdem man frische Socken angezogen hat: «Oh, ich wünschte, der Herr würde mich holen.»



Was müssen das für Eltern sein?

Stell dir vor, nach einem Flughafen benennt zu sein.

Der kleine Andy wird erwachsen.

Hi, ich bin Andy's neues Spielzeug.

Bis man mal darunter steht ...

«Ich gehe schnell duschen.»

*45 Minuten später*

Ich:

Danke dafür. 🙄

«Morgen muss ich dir wirklich etwas sagen.»

Ich, die ganze Nacht:



In einer anderen Farbe wäre es eigentlich wirklich noch cool. Oder?

Wer erinnert sich?

Ich bin so alt … nur so.

Kochen kann ich. 👍

Rezept: *ein Ei aufschlagen*

Ich:

Man hasst ihn, oder man liebt ihn.

Niemand:

Nicht eine Menschenseele:

Jim Carrey:

Absolut verständlich.

Anti soziale Frau gibt 28 Jahre lang vor, blind zu sein, damit sie Menschen nicht grüssen muss.

**Introvertierte Menschen**



Na ja, der Versuch zählt.

Ich, wie ich mich darauf vorbereite, mich bei der Arbeit normal zu verhalten.

🙃🙃🙃

«Brüste oder Schenkel?»

Ich: «Persönlichkeit».

KFC-Mitarbeiter:

Hat definitiv geklappt.

Verleihe einer Videospielfigur einen Bart, um sie noch knallharter zu machen.

Badumtss.

Es ist ein Meme, also chillt, Swifties!

Ich: Trinke aus einem feuchten Strohhalm, um den Planeten zu retten.

Taylor Swift:

Der Gag war die Reise wert.

Nimm das, Emily Rose!

Nutze deine Dämonen zu deinem Vorteil.

Man liebt sie ja trotzdem. Ein bisschen. Manchmal.

Wenn Kleinkinder Gemüse essen.

Wenn Kleinkinder kleine Spielzugteile essen.



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!