Spass

Picdump

Picdump #362! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Bitte Lösen: Herzlich willkommen zum P******P!

Hallo Leute!

Wem ist aufgefallen, dass im Titel ein Sternchen zu viel ist? Niemandem???? Okgut, wir machen gleich weiter!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Tomas mit zwei B

Welche Motive wünschst du dir?

Harold, wie er im Schnee 1 Engel macht - also 1 Schnengel.



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Schni, Schna, Schnengel



Ich hoffe, ich habe es zu deiner Zufriedenheit umgesetzt:

bild: watson / shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Stimmt glaub, aber bin nicht sicher...

Ich.

via userinput

Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern!

Mein Motto: In jeder Situation eine Herausforderung sehen!

Gern geschehen!

via userinput

Wenn du etwas zum Verkauf ins Internet stellst und schon ahnst, was für Fragen kommen werden ...

Was letztes Bett für Nagetiere?

Alt, aber gut: «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen

Aus dem Weg, Geringverdiener!

Aufmunterungs-Meme für zwischendurch:

via userinput

🥺

Mit freundlichem Gruss an unsere Nachbarn

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da! Picdump Abonnieren Abonnieren

Wenn du jemandem im selben Raum etwas Lustiges geschickt hast und darauf wartest, dass er es sieht:

via userinput

He-he.

Wieso haben eigentlich alle mit Kindern ein Trampolin?

via userinput

Oh weh mir!

Letztens kamen wieder tausend Folgen auf Super RTL. Hab ich es geschaut? Natürlich.

Woran du merkst, dass jemand eventuell-vielleicht-womöglich zu jung für dich ist.

Einer, der weiss, wie Tinder funktioniert:

Die 21 vermutlich lustigsten (und schrägsten) Tinder-Profile

Und der erste Preis für das verstörendste Schild geht heute an ...

Nein.

NEINNN

Und nochmal NEIN.

Wer hätte DAS gedacht!

¯\_(ツ)_/¯

Hippo für zwischendurch:

Wenn du deine Mikrowelle umdrehst und sie sich sichtlich darüber freut:

via userinput

Und hier sehen wir einen Typen, der gerade wegrenn– ah nein.

HÜHNCHEN.

via userinput

Ungeschriebenes Spaziergesetz: Man sieht guten Stock, man nimmt Stock mit. IMMER.

Aus der Kategorie «Dinge, wie Essen aussehen, aber kein Essen sind»: Dieser Riesenbrokkoli

via userinput

Das besser auch nicht essen.

Und das auch nicht.

via userinput

Nyan-Cat! Sie existiert wirklich!

via userinput

Merci für nüt. 🙃

Wenn du zum Zmorge YinYang machst:

via userinput

Dinge, die man nur bei seinen Eltern findet (oder bei den Eltern von Freunden):

24 Klosprüche, die zeigen, wie «philosophisch» wir Menschen alle auf dem WC sind

Eltern-Logik...

via userinput

Sag es.

via userinput

Ein Mal im Quartierladen gewesen, zack!, Welt gerettet:

Willst du dich alt fühlen? Voilà:

Es stimmt.

via userinput

«Und wer noch Lust hat, kann Kapitel 6 und 7 schon mal lesen.»

via userinput

Damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

«Ich spüre schon den Sixpack.»

via userinput

Wenn deine Träume *ein bisschen* anders sind als die Träume deiner Freunde:

via userinput

Du, wenn du irgendwo eine Katze siehst:

via userinput

Wenn du mal am Ziel bist, fragt niemand, WIE du es geschafft hast.

via userinput

Wir beobachten die Situation.

Wenn du eigentlich Nähzeug erwartet hast, aber DAS vorfindest:

via userinput

Und wie sieht dein «Mix der Woche» aus?

via userinput

Jep.

via userinput

Stell dir vor: Du pspspsps't – und sie kommt tatsächlich.

Und nun, ihr ahnt, was kommt ...

¯\_(ツ)_/¯

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Kolloquialismus

Als Kolloquialismus bezeichnet man in der Sprachwissenschaft einen umgangssprachlichen Ausdruck. In der literarischen Analyse wird ein Begriff als Kolloquialismus bezeichnet, der in einem geschriebenen Text verwendet wird, obwohl er eigentlich nur in der mündlichen Kommunikation gebräuchlich ist. Kolloquialismen sind vor allem in dramatischen und essayistischen Texten üblich.

Beispiele:

Kolloquialismen in geschriebenen Texten sind etwa Kraftausdrücke oder Worte wie «geil», «deluxe» oder „«pfundig», Krudismen wie «ey» oder «boah» oder mundartliche Begriffe wie «schnieke», «töfte» oder «paffen». Oder «Knacken» für das Öffnen eines Schlosses ohne Schlüssel oder die Entzifferung eines verschlüsselten Textes.

Damit du noch mehr gelernt hast: Das Buch der Wunder

Zum Abschluss:

1 traurig-lustiges Erlebnis von Natalie:

Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder, Freunde. Tschauuu, bis nächsten Mittwoch!

PS: Wenn du willst, kannst du uns deine Aussicht auch zeigen!

Aso, tschauuuu

danke, zukkihund! 🥰

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter