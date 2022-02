PICDUMP 405 – heute mit allem und VIEL scharf

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

s isch wies isch

Welche Motive wünschst du dir?

Chillis in allen Grössen und Formen, im Pop Art Stil



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Eine Ode ans scharfe Essen



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Geschwisterliebe. 🥰

Sag mal, weinst duuuu oder ist das der Regen?

via userinput



Ein Doppelname, wie schön!

via userinput



Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart 1 / 25 Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Unbedingt.

via userinput

Leiser, leiser, leiser ... fertig

via userinput

Ich, immer:

via userinput

Wenn du denkst, dein Tag könnte nicht noch beschissener werden, ...

Einfach so: 30 Anführungszeichen-Fails, die ungewollt «lustig» sind 1 / 32 30 Anführungszeichen-Fails, die ungewollt «lustig» sind

Denkt immer daran, Kinder, jedes Schild hat seine Geschichte.

via userinput

Was? Du hast gefragt.

via userinput

«Wie naiv bist du?» –

«Ja»​

Ta-da:

via userinput

Mehr Kuchen: 1 / 40 Deko-Fails: Wenn der Bäcker seine Kunden ein bisschen zu wörtlich nimmt ...

Dinge, die mir mein Vater via WhatsApp schickt:

via userinput

Achtung, Verwechslungsgefahr!

Alle Jahre wieder dieselbe Frage:

via userinput

Wie du ein altes Tattoo wieder cool machst:

😠

Tiptop.

Und nun: Möbel, die niemand will ... oder doch? 1 / 26 Möbel, die niemand will ... oder doch? quelle: imgur

Falls du ein neues Hooby brauchst:

Gschied.

Es gibt Leute, die haben einfach den perfekten Namen für ihren Job:

Mehr Menschen mit dem perfekten Namen für ihren Job 1 / 29 Menschen mit dem perfekten Namen für ihren Job

Alles richtig gemacht:

¯\_(ツ)_/¯

Wer kommt auf die Idee, das SO zu trennen? ...

via userinput



Alles Ansichtssache:

Es ist, wie es ist.

via userinput

I'm a business owner.

🚫

via userinput

Da geht es schliesslich auch um etwas.

via userinput



Damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

Schöne Treppe für zwischendurch:

26 Designs, die nicht komplett durchdacht wurden 1 / 132 26 Designs, die nicht komplett durchdacht wurden quelle: reddit

Wenn dein Tätowierer deinen Wunsch zu wörtlich nimmt:

via userinput

Wenn du gerade keinen flauschigen Hintergrund zur Hand hast ...

via userinput

...

Damit wir heute noch mehr gelernt haben:

via reddit/ich_iel

Mhm. Ok. Ja.

via reddit/ich_iel

💔

via reddit/ich_iel

Wenn dein Snack aus Versehen seine Umgebung angezogen hat:

via userinput

Kommentiere 👽 wenn du dich dran erinnerst und markiere 6 deiner Roboter

via userinput

Wir neigen uns dem Ende zu! Zeit für unsere beliebte Kategorie: Es ist nicht das, wonach es aussieht ... 🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

🤔

via reddit/confusingperspective

So. Und damit wir auch heute was NÜTZLICHES gelernt haben:

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Fisimatenten

Eingereicht von: LondonAfterMidnight

Kommentar: Unterbegriff für Picdump?

Fisimatenten [fɪzɪmaˈtɛntən] ist ein umgangssprachlicher Ausdruck mit der Bedeutung Unsinn, Faxen oder Blödsinn, im weitesten Sinne alle Handlungen, die Umstände oder Probleme verursachen. Das Wort ist ein Pluraletantum.

Die falsche Schreibung als Fiesematenten ist verbreitet in Anlehnung an das Wort fies, mit dessen Bedeutung es verwandt scheint. Die Herkunft des Ausdrucks ist nicht gesichert.

Das Wort kommt häufig in der Wendung «macht keine Fisimatenten» vor, als elterliche Warnung. Folgende Erklärung wird oft dafür herangezogen: «Als Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend unter französischer Besetzung stand, versuchten immer wieder französische Soldaten, deutsche Mädchen zum Zeitvertreib in ihr Lager zu locken, z. B. mit der Einladung: ‹Visitez ma tente› (dt. besuchen Sie mein Zelt) oder auch ‹Voici ma tente› (dt. sieh dort mein Zelt). Stand also abendlicher Ausgang an, wurde den jungen Frauen ein «mach' aber keine Fisi ma tenten» mit auf den Weg gegeben.

Apropis «Tenten»: So schön kann Camping sein 1 / 62 So schön kann Camping sein

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

