Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

H.E.Pennypacker

Welche Motive wünschst du dir?

Ein Harold-Stockfoto, aber ohne Harold, mit der Aufschrift «404 Harold not found»



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Naheliegend



Et voilà:

Ist wirklich kein Harold auf dem Bild? Wirklichwirklich? bild: watson / shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Wir fangen an mit: Vorstellung vs. Realität ...

Fast.

Fast.

Fast.

via userinput

Fast.

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Du kennst «ghüslets» Papier, aber kennst du auch ... DAS?

via userinput



Wenn du jetzt «mhmmm» machst, solltest du vielleicht einen Schwangerschaftstest machen.

via userinput

Währenddessen in England:

via userinput

Du kennst Meister Proper, aber kennst du auch seine Frau ...

Mrs. Clean

Immerhin sind sie ehrlich.

via userinput

Wenn dich jemand fragt, wie dein/e Partner/in sein sollte:

via userinput

Tja.

Tiptop.

via userinput

Ich als Kind, immer:

Ich habe so eine Idee, warum es «gratis zum Mitnehmen» ist ...

«Ahhhhh, perfekt!»

«Übertriib.»

🎶 He was a punk, she did ballet, what more can I say? 🎶

Ein Sternchen für den Versuch: ⭐️

... «Oh.»

Nüt als Hosechnöpf.

via userinput

Wem ist das auch schon passiert?

«Ahhh, das war ein Tag!»

via instagram/the_introvert_nation



Es ist, wie es ist.

Vorstellung vs. Realität:

via userinput

Sonntags:

🙃

via userinput

Bitte um Antwort, danke!

via reddit/ich_iel



Ich sag ja schon nix mehr ...

via reddit/ich_iel

Währenddessen in der Kommentarspalte:

via reddit/ich_iel



Wichtige Frage für zwischendurch:

via reddit/ich_iel

Macht man noch «Dini Muetter»-Witze ...?

via userinput

Hilfe...?

via reddit/ich_iel



¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Mist.

via userinput

Prioritäten.

via userinput

Zum Abschluss: Dinge, die wie Essen aussehen – aber kein Essen sind. Wir fangen an mit: KEIN Berliner.

via reddit/forbiddensnacks

Kein Hackfleisch.

via reddit/forbiddensnacks

Keine Pancakes.

via reddit/forbiddensnacks

Kein Kuchen.

via reddit/forbiddensnacks

Kein vergoldeter Schinken.

via reddit/forbiddensnacks

Keine Milch.

via reddit/forbiddensnacks

Keine Kiwi.

via reddit/forbiddensnacks

Kein Donut mit Puderzucker.

via reddit/forbiddensnacks

Kein Truthahn.

via reddit/forbiddensnacks

Kein fabulöser Orangensaft.

via reddit/forbiddensnacks

Kein Stück Pizza.

via reddit/forbiddensnacks

Zum Abschluss:

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Kauf Alaskas / Verkaufsversuch an Liechtenstein

Eingereicht von User: Andi Weibel



Der Kauf Alaskas von Russland durch die Vereinigten Staaten (englisch Alaska Purchase; russ. продажа Аляски «Verkauf Alaskas») fand 1867 auf Initiative des US-Aussenministers William H. Seward hin statt. Das verkaufte Areal umfasste etwa 1,6 Millionen km² (600.000 Quadratmeilen) des heutigen Bundesstaates Alaska.

Am 17. November 2018 wurde durch eine Dokumentation aus der Serie «SRF bi de Lüt» des schweizerischen Rundfunks die Information verbreitet, dass der russische Zar im Jahre 1867 Alaska zunächst dem Fürsten von Liechtenstein zum Kauf angeboten hätte. Dieser habe aber abgelehnt. Erst dann sei das Gebiet den USA zum Kauf angeboten worden. Ähnliches berichtete auch die Welt am Sonntag bereits 2015. Die Behauptung wurde in den Medien zunächst als Gerücht bezeichnet. Jedoch wandte sich Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein einige Tage später mit einem Leserbrief an die liechtensteinischen Zeitungen, in welchem er deutlich zum Ausdruck brachte, dass es sich um kein Gerücht handele.

Vielmehr sei das Alaska-Kaufangebot und auch das Bedauern darüber, es ausgeschlagen zu haben, immer wieder in der fürstlichen Familie diskutiert worden. Er zeigte sich zudem optimistisch, dass bislang noch fehlende schriftliche Belege für das Kaufangebot in Archiven auftauchen könnten.

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...