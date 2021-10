PICDUMP 387 – ganz ohne Harold im Titelbild. WIRKLICH.

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Harold

Welche Motive wünschst du dir?

EIN MAL NICHT MICH. Auch nicht ein bisschen. Einfach gar nicht. Ok? Am besten einfach ein bitz crazy LSD-Bild oder so. Mit bitz Glitzer. Danke!

Welchen Titel soll dein Werk tragen?

PICDUMP 387 – ganz ohne Harold im Titelbild. WIRKLICH.



Et voilà:

bild: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Wir fangen an mit einem Gedicht:

via userinput



«Bitte sprich nicht Italienisch mit der Ziege»

Endlevel erreicht:

via userinput



Wenn du endlich dein eigenes Zuhause hast:

via userinput

Wenn du nach einer anstrengenden Reise endlich im Hotelzimmer ankommst:

via userinput

Darum: Einfach nicht lesen, was auf der Verpackung steht.

via userinput

Wenn der Cousin deines Kumpels dich für 30 Franken in seiner Garage tätowiert:

Zeig mir, dass du ein Teenager im Körper eines Erwachsenen bist:

via userinput

Wie man die Menschen dazu bringt, ihre Hände zu waschen:

via userinput

Autsch.

Warum wissen die das *so* genau? ...

via userinput

Wenn Mutter genug hat.

via userinput

Wenn du den Bibelunterricht für die jüngere Generation neu gestalten musst:

Ta-da!

via userinput

Der Wille zählt! Oder so.

Eigentlich wollte sie nur Vampir-Zähne an den Kürbis kleben. Das Resultat ist ... nun ja.

Das wolltest du doch, Schaggeline?

Es wird nur ein klein wenig dramatisch.

via reddit/ich_Iel



Damit wir auch heute was gelernt haben:

via reddit/ich_iel



Mit Gruss an alle Mamis, ihr seid supiii

via reddit/Ich_Iel



Währenddessen in der Nachbarschaft:

via reddit/ich_iel



Aus der Kategorie: Spass mit alten Gemälden!

via userinput

Was fragst du auch überhaupt?

Via reddit/ich_Iel



Und sie muss alle auf einmal ausblasen!

Mist.

Huiiiii!

via userinput

Warum? Einfach darum.

Kommt in etwa hin.

via userinput

Lifehack für zwischendurch:

Effizient.

via userinput

Die Idee ist nicht, dass du irgendwas sagst, ok.

via userinput



Und mit welcher schrecklichen Melodie wirst du geweckt?

via userinput

Und nun: Dinge, die man sich einfach gerne ansieht, für zwischendurch!

via reddit/oddlysatisfying

☺️

via reddit/oddlysatisfying



☺️

via reddit/oddlysatisfying

☺️

via reddit/oddlysatisfying



☺️

via reddit/oddlysatisfying

☺️

via reddit/oddlysatisfying

☺️

via reddit/oddlysatisfying



Und noch ein perfekter Chnobli:

via reddit/oddlysatisfying



Es kann nur ein Bot sein, oder? ODER?

via userinput

Wenn wir eine Person auf diesem Foto wären, dann ...

via userinput

Es ist so schlecht, es ist schon fast wieder gut:

via reddit/ich_iel

Letztes Angebot.

via reddit/Ich_iel

Ab heute nenne ich die nur noch so:

via reddit/ich_iel

Damit du auch heute was gelernt hast:

via reddit/ich_iel

Und damit du heute noch mehr gelernt hast:

via userinput

Sodeli, fertig für heute. Und tschüss!

via userinput

Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...