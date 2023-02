Picdump 25 – die Memes sind serviert! 🤵‍♂️

Salü zämu! («Hallo zusammen» auf Walliserdeutsch)

Wow, krass, schon die 25. Ausgabe. Also genau ein Viertel Jahrhundert, zumindest in der PiDi-Rechnung. In der menschlichen Welt wären es dann tatsächlich 25 Wochen. Noch eine Woche mehr und wir haben also ein halbes Jahr. Aber jetzt genug Mathe: Danke noch an alle, die bei der letzten Ausgabe ihre Stimme abgegeben haben – es war eine klare Sache:

Und jetzt geht's auch schon direkt weiter mit dem Titelbild:

Die Idee kam von:

Haris Seferovic



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Lass eine AI-Bilderstellungssoftware ein Bild vom Picdump im impressionistischen Stil machen

Und so soll das Werk heissen:

Welcome to the future



Und hier ist es:

bild: craiyon.com

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

PICDUMP

Und für alle anderen:



«Haben Sie Alkohol dabei, Sir?»

«Nein, nur Wasser.»



«Mein Gesicht, wenn mir jemand sagt, dass Stressbälle zum Quetschen sind und nicht, um sie auf Leute zu werfen, die mich stressen.»

«Ich habe dir eine Tasse Tee gemacht, Liebes.»

«Ich bin hier drüben.»

«Dieser Touchdown ist für dich, Jesus.»

«Wir überprüfen den Kühlschrank nicht mehrmals in der Hoffnung, neue Lebensmittel zu finden.

Wir prüfen, ob unsere Ansprüche genug gesunken sind, um das zu essen, was verfügbar ist.»



«Sag mal, Randy. Hat wieder jemand alle Kühlschrankmagnete gegessen?»

«Danke, Jesus, für dieses Essen.»

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch.

BILD: IMGUR/WATSON

Galgenhumor kann helfen.

Was hast du denn erwartet?

Genau wie die zehn Minuten für den Picdump.

«Die zehn Minuten, die ich an meinem Handy verbringe, bevor ich schlafe, sind die besten drei Stunden meines Lebens.»

Es ist jedes Mal eine Herausforderung.

«Google Maps: Ankunftszeit 05.46 Uhr.»

«Ich bei meiner Ankunft um 05.39 Uhr.»

Vitamine sind wichtig!

«Ich gebe eine Limette in mein Getränk, das zu 97 % aus Wodka besteht.»

«Ich bin im Gesundheitswesen tätig.»



Nennt mich Bill Gates!

«Was meine Eltern sehen, wenn ich von HDMI 1 auf HDMI 2 umschalte.»

Wem steht es besser?

Team Hund oder Katze?

«Hunde, wenn sie etwas falsch gemacht haben:»

«Katzen, wenn sie etwas falsch gemacht haben:»



Das System ausgedribbelt … nicht!

«Es geht nicht darum, wie oft du fällst. Es geht darum, wie oft du wieder aufstehst.»

«Polizist: ‹So funktioniert der Alkoholtest nicht, Sir.›»

Ja, hier!

Und dort bleibt es auch bis zu deinem Tod.

«Die Rückzahlung von Studentendarlehen wird Ihren finanziellen Zielen jahrzehntelang im Wege stehen.»

«Auch Erwachsene haben Monster unter ihren Betten.»



Für alle, die ein bisschen was über Sigmund Freud wissen.

Warum hilft ihm denn niemand? 😅

Bild: imgur

«Wir haben unserem Baby die Zeichensprache beigebracht. Das ist das Zeichen für ‹Hilfe›.»

Nicht aufgeben!

«Findest du den Fehler?»

Was Mario heute macht:

🥴🥴

«Nachtschichtler:innen, wenn sie ein Nickerchen auslassen, um ihren freien Tag optimal zu nutzen …»

¯\_(ツ)_/¯

«Ich: ‹Bist du an die Stifte gekommen?›»

«Kind:»

Allein dieser Gag wäre es wert, ein Falthandy zu kaufen.

Nur eines von vielen Dingen, die wir damals noch nicht geschätzt haben.

«Als Kind alleine Mittag zu essen, war eine Qual. Als Erwachsener alleine Mittag zu essen, ist ein Vergnügen.»

Sie können sich eine Visitenkarte teilen.

Ein Wortspiel. Du darfst es gerne in der Kommentarspalte versuchen, aber Frosch sezieren und so …

Ideal für die Fasnacht. 👍

«Wer eins kauft, bekommt eins gratis.»

Dagegen waren wir alle machtlos …

«Kind: Bringt ein gutes Argument. »

«Eltern: ‹Weil ich es sage.›»



«Wir damals ...»

«Ich habe endlich die Strasse gefunden, die deine Grosseltern benutzt haben, um zur und von der Schule zu gehen.»

Merke ich mir.

«‹Nein danke, ich bin Vegetarier› ist etwas Lustiges, das du sagen kannst, wenn jemand versucht, dir sein Baby zu geben.»

Funktioniert auch bei der Haustür.

*Drei Sekunden nachdem ich das Auto geschlossen habe*

«Ich: ‹Habe ich das Auto geschlossen?›»

«Mein Hirn:»

Und wem würdest du dieses Plätzchen empfehlen?

Mit Erfolgsgarantie!

Fast jedes Mal beim Erstellen des Titelbildes. 🙄

«Ich, wie ich transparente Bilder google.»

«Fake PNGs.»



Wie Wunder möglich werden.

«Die Tochter: ‹Ich will einen Dinosaurier.›»

«Vater: ‹Das ist unmöglich.›»

«Tochter: ‹Dann will ich einen Freund.›»

«Vater:»

Das sogenannte Worst-Case-Szenario.

«Ich habe mit meiner Freundin im Restaurant Schluss gemacht. Sie begann zu weinen. Alle dachten, ich hätte ihr einen Heiratsantrag gemacht, also fingen sie an zu klatschen.»

Dann wird der Aufenthalt auf dem WC immerhin kürzer.

«Wenn du vergessen hast, dein Telefon mit auf die Toilette zu nehmen.»

So vergisst du es zumindest nicht so schnell.

«Es muss einen besseren Weg geben, diese Muskeln zu zeigen.»

«Nein, ich glaube, wir haben es geschafft.»

Es ist immer Zeit für ein Nickerchen.🤷‍♀️🤷‍♂️

«Ich, wie ich über ein Nickerchen nachdenke.»

«Mein Leben.»

Darum haben wir heute kaum mehr Kleingeld.

*starte den Trockner*

«Die 0,92 Cent Wechselgeld aus meiner Tasche:»

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!