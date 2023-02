Picdump: Hier kommen die lustigsten Memes und Bilder aus dem Internet

Picdump #24 – von der Community, für die Community

Salü zämu und härzlich willkomu zum vieruzwänzigschtu Picdump! («Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 24. Picdump!» auf Walliserdeutsch)

Wie ihr alle wisst, lebt der Picdump nur dank euch. Mit Kommentaren, Blitzen und Herzen helft ihr mit, ihn am Leben zu erhalten. Daher bin ich stets bemüht, das Beste für euch zu machen. Die, die schon länger dabei sind, wissen daher, dass mir eure Meinung wichtig ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Deine Stimme ist wieder gefragt.

Danke! Und jetzt genug geschnattert. Kommen wir zu dem, weswegen du hier bist.

Okay, das Titelbild muss noch sein.

Die Idee kam von:

Pizzahunter



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Leider konnte das Titelbild nicht geladen werden.

Und so soll das Werk heissen:

Error!



Und hier ist es:

bild: watson

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



«Das ist das Beste, Herb. Du drückst diesen Knopf, eine Klingel läutet und heraus kommt ein Snack.»

«Wussten Sie schon? Schnelles Fahren verursacht Haarausfall.»

«Chinesen veröffentlichen erste Fotos vom Ballon aus Missouri.»

«Der wahre Grund, warum die Evolution begann: ‹Lauf nicht davon, wenn ich mit dir rede.›»

«Finde acht Unterschiede zwischen den beiden Bildern.»

«Ein Erwachsener bitte.»

«Ich weiss, dass ihr drei Schafe in einem Trenchcoat seid.»

«Sind sie sicher?»

«Ja. Schauen Sie: eins, zwei, drei …»



«Hey Mike, ich bin so geil, seit ich dich getroffen habe! Ich habe mich noch nie so gefühlt, nachdem ich einen Typen getroffen habe.»

«Sorry? Wer bist du?»

«Ich bin froh, dass dein Telefon funktioniert. Hier ist dein Fensterputzer und du bist uns noch den Betrag für die letzten drei Reinigungen schuldig. Bitte begleiche deine Rechnung, bevor wir sie an das Bagatellgericht weiterleiten.»



Ein Wortspiel. 🤷‍♂️

PICDUMP

Für die Community! ❤️

Bild: imgur /watson

Was für eine Tragik.

«Der für heute Abend geplante Kurs ‹Englisch als Zweitsprache› wurde abgesagt.»

Da hat LeBron Glück gehabt, dass das erst jetzt ein Thema ist.

Falls du die Überschrift nicht verstehst:

Aber wie hat die Userin natalie74 so treffend geschrieben: «Einen Witz zu erklären, ist wie einen Frosch zu sezieren. Du bist danach schlauer, aber der Frosch ist tot.»

Hört ihr auch gerade eines eurer Elternteile?

«Das Haus, das sich meine Familie leisten kann:»

«Das Haus, das sich meine Familie leisten könnte, wenn ich das Licht ausschalten würde:»



So naiv …

«Ich nach meinem morgendlichen Kacken, wie ich denke, dass ich den Geruch mit etwas Glade Hawaiian Breeze Lufterfrischer überdecken könnte.»

Leonardo DiCaprio kennt sowas nicht.

«Problematischer Altersunterschied.»

Dann musst du eben einen Dodo suchen. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Ich hasse es, wenn du ein Schild siehst und plötzlich deine Pläne ruiniert sind.»

Der Klassiker.

«Die Drinks schlagen nicht an.»

«10 Minuten später:»



Entschuldigung angenommen!

«Winzige Entschuldigung.»

Fast schon eine Kindheitserinnerung an die Badi.

«Es ist mir egal, ich werde anfangen, dieses Bett zu essen.»

Wer fühlt es auch?

Damit du heute auch noch was gelernt hast.

Bild: imgur

Lügen, nichts als Lügen.

«Wenn du als 8-Jähriger deine Karotten gegessen hast und am Ende trotzdem eine Brille tragen musst: ‹Ihr habt euch geirrt! Ihr alle habt euch geirrt!›»

Wir alle nach dem Dry January.

«Ich, wie ich mich am Wochenende vor dem Alkohol verstecke.»

Es macht mich (auch) fertig …

«Die Tatsache, dass ich das Nickerchen als Kind abgelehnt habe … macht mich krank.»

Würdet ihr etwas sagen? 😅

«Ich war in einem Uber mit einem homosexuellen Kollegen unterwegs, als ich seine Grindr-App-Benachrichtigung hörte. Die Uber-Fahrerin sagte: ‹Ich kenne dieses Geräusch – mein Ehemann spielt dieses Spiel die ganze Zeit.›»

Warum entschuldigt er sich noch? 😅

«Hallo. Verkaufen Sie den Lastwagen immer noch?»

«Ja.»

«Können Sie ein Foto schicken?»

«Von dem Laster, Dumpfbacke.»

«Entschuldigung.»



Na na, eine böse Unterstellung.

«Die chinesische Luftwaffe ist wie …»

Tüdeldü ihr Wi**ser!

«Ich: ‹Ich muss mehr mit anderen abhängen und neue Leute kennenlernen.›»

«Neue Leute: ‹Hi!›»

«Ich:»

Ja ja, von Wegen.

Ein Dad-Joke in Form eines Memes.

Funktioniert nur auf Englisch.

Eine Achterbahn der Gefühle.

«WER HAT MEIN … GENOMMEN?»

«Oh, ich habe es gefunden.»

Wie ungerecht. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Für diesen Ausblick bin ich sieben Tage am Stück gewandert.»

«Verdammt, und ich sah es beim Scheissen. Das Leben ist verrückt.»



Das ist also der wahre Grund für ihr Aussterben.

«Wenn du verschlafen hast und Noah nicht finden kannst.»

Komisches Meme, das ist doch ein ganz normales Verhalten.

«Ich, der die Nummer googelt, die gerade angerufen hat, anstatt wie ein Erwachsener das Telefon abzunehmen.»

Bei solchen Freunden brauchst du keine Feinde.

«Einer meiner Freunde hat mich in allen sozialen Medien blockiert, weil ich ihm immer Memes geschickt habe. Jetzt drucken wir sie aus und schicken sie in einem Ordner zu ihm. Man kann den Shitposts nicht so einfach entkommen.»

Das ist der letzte Ballon-Gag, okay?

Danke dafür ...

«Ich: *Möchte früh ins Bett gehen*»

«Mein Gehirn: ‹Das Beste, was ich tun kann, ist, mich selbst zu ficken.›»

Wer hat auch keine Geduld? 😅

«Wenn Mama sagt, sie holt dich um 6 Uhr ab, aber es ist schon 06.01 Uhr.»

Dieses Machtgefühl.

«Ich.»

«Ein winziges Stück von meiner Pizzakruste.»

«Mein Hund.»

Immerhin kein Topf auf dem Kopf.

«Ich: ‹Mama, können wir bei einem Friseur anhalten?›»

«Mama: ‹Nein, wir können uns zu Hause die Haare schneiden.›»

«Der Haarschnitt, den wir zu Hause haben:»

💫

«Wenn du im Supermarkt die Milchtüte findest, die einen Tag später abläuft als alle anderen Milchtüten.»

Und schon ist der gute Ruf wieder dahin.

«Ich ging zu meiner Lehrerin und fragte sie, warum sie ‹SALSA› auf meinen Aufsatz schrieb. Sie sagte mir, ich hätte 59 von 59 Punkten. Sie sagte auch, dass ich vielleicht nicht so schlau bin, wie sie dachte.»

Lustig, weil ist so.

«Mädchen auf Hochzeiten: ‹Ufff, ihr Kleid hat die gleiche Farbe wie meines.›»

«Jungs auf Hochzeiten:»

Immerhin kommt die Einsicht.

«Ich, zehn Minuten nachdem ich dramatisch war, ohne jeden Grund: ‹Ich habe beschlossen, dass es mir wieder gut geht.›»

Lässt sich nicht übersetzen, ist darum aber nicht minder lustig.

Ob man vor Gericht damit durchkäme?

«Wenn Amazon mich bittet, einen Beweis zu schicken, dass ich das Paket nicht erhalten habe.»

Und jetzt gibt's wie immer das Insta-Konto der Woche ---> Lass dich hier überraschen!

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los, macht es wie Forrest Gump: