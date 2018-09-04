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«Wir müssen ausserhalb der Schachtel denken»: englische Idiome wörtlich

Wenn man englische Redewendungen wörtlich übersetzt

04.09.2018, 14:1409.04.2026, 09:40
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Englische Idiome: Für Nicht-Angelsachsen ein Buch mit sieben Siegeln! Bestimmt hast du dich auch schon gefragt, was zum Geier gemeint ist, wenn ein Brite «I'm pulling your leg» sagt, oder? Vor allem dann, wenn er sehr augenscheinlich in keiner Weise daran ist eines deiner Beine überhaupt nur zu berühren, geschweige denn daran zu ziehen? Hilft da eine wörtliche Übersetzung? Schaun' mer mal:

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«We have to think outside the box.»
«Wir müssen das komplett anders angehen.»

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«Me? I'm as cool as a cucumber.»
«Ich? Ich bin die Ruhe selbst.»

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«Not really my cup of tea. »
«Nicht wirklich meins.»
«Schtiik», «Sönrais» und 16 andere Wörter, die wir Schweizer (oder zumindest unsere Eltern) gerne mal falsch aussprechen 

english idioms idiome redewendung barking up the wrong tree
Bild: shutterstock
«You're barking up the wrong tree!»
«Du bist auf dem Holzweg!»

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«I'm hitting the sack.»
«Ich geh' jetzt ins Bett.»
Krisen hin oder her: Hier sind 50 Gründe, warum Britain immer Great sein wird

idiom englische idiome auf deutsch
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«Christ on a bike!»
«Jesses Gott!»

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«Man she doesn't half get on my tits!»
«Mann, die geht mir sowas auf den Sack!»
We understand only trainstation: Sogar Deutsche, Portugiesen und Rumänen sprechen jetzt besser Englisch als wir Schweizer

idiom englische idiome auf deutsch
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«I heard it through the grapevine.»
«Ich habe da Gerüchte gehört.»

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«Piece of cake!»
«Das war ein Kinderspiel!»
Kommentar
20 Sachen, die Grossbritannien besser kann, als einen Brexit durchzuziehen

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«There's not enough room to swing a cat.»
«Man kann sich hier drin kaum bewegen.»

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«Bob's your uncle!»
«Und fertig ist der Lack!»
Kommentar
Fertig mit FUCK, SHIT und Co.! Es gibt doch viel bessere englische Fluchwörter, ihr TWATS

idiom englische idiome auf deutsch
Bild: shutterstock
«F*** me sideways!»
«Was zum Teufel!»
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