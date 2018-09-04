Wenn man englische Redewendungen wörtlich übersetzt

Oliver Baroni Folge mir

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Englische Idiome: Für Nicht-Angelsachsen ein Buch mit sieben Siegeln! Bestimmt hast du dich auch schon gefragt, was zum Geier gemeint ist, wenn ein Brite «I'm pulling your leg» sagt, oder? Vor allem dann, wenn er sehr augenscheinlich in keiner Weise daran ist eines deiner Beine überhaupt nur zu berühren, geschweige denn daran zu ziehen? Hilft da eine wörtliche Übersetzung? Schaun' mer mal:

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«We have to think outside the box.» «Wir müssen das komplett anders angehen.»

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«Me? I'm as cool as a cucumber.» «Ich? Ich bin die Ruhe selbst.»

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«Not really my cup of tea. » «Nicht wirklich meins.»

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«You're barking up the wrong tree!» «Du bist auf dem Holzweg!»

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«I'm hitting the sack.» «Ich geh' jetzt ins Bett.»

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«Christ on a bike!» «Jesses Gott!»

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«Man she doesn't half get on my tits!» «Mann, die geht mir sowas auf den Sack!»

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«I heard it through the grapevine.» «Ich habe da Gerüchte gehört.»

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«Piece of cake!» «Das war ein Kinderspiel!»

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«There's not enough room to swing a cat.» «Man kann sich hier drin kaum bewegen.»

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«Bob's your uncle!» «Und fertig ist der Lack!»

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