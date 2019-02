Spass

Neue Emojis? Diese 7 Emoji-Typen des Grauens wird's freuen



7 Emoji-Typen, die uns alle auf ihre eigene Art nerven

Noch dieses Jahr wird es 230 neue Emojis geben. Das mag unsere Kommunikation erweitern, nicht aber unser grundlegendes Kommunikationswesen. Und da gibt es genau diese sieben Typen.

Die Lach-Hure

Dieser Typ zeichnet sich ausschliesslich dadurch aus, alle fröhlichen Smileys derart inflationär zu benutzen, dass die ausgesendete Fröhlichkeit beim Rezipienten klare, blanke Wut auslöst.

Wie man sich diese Menschen in echt vorstellen muss: Bild: watson / shutterstock

Es sei denn, Typ 1 korrespondiert mit einem anderen Typ 1. Dann ist das Resultat unendliche, sich reziprok aufpeitschende Fröhlichkeit. Bis jemandem dabei schlecht wird.

Ein Blick hinter die Kulissen: Bild: screenshot whatsapp / watson

Der Pragmatiker

Emojis verdichten Gefühle und Informationen, indem sie diese in banaler Bildlichkeit vereinen und diese komprimierte Einheit an Emotionen sicher zum Empfänger transportieren. Es geht hier nicht um visuelle Ergänzungsleistungen. Emojis ersetzen Wörter, Buchstaben und Sätze. So sieht dieser Typ die Welt. Das Bild ist seine Stimme.

Wie man sich diese Menschen in echt vorstellen muss: bild: watson / shutterstock

Der Angriffsflächen-Houdini

Nicht alles immer gleich zu ernst sehen, das ist die Stärke dieses Typs. Oder aber einfach gar nichts ernst zu nehmen. Nicht zum Spass, sondern zur Sicherheit. Seine Waffe? Mit Emojis so jonglieren, dass er vollends unangreifbar bleibt; «Ach, komm, ich hab's ja gar nicht so gemeint, darum auch das Emoji, du Pflock» ist sein Mantra in brenzligen Situationen.

Wie man sich diese Menschen in echt vorstellen muss: bild: watson / shutterstock

Der Emoji-onale

Dieser Typ wird von einer tiefen Angst getrieben. Es ist die Angst, zu wenig zu liefern. Wie bringt man denn wahre Gefühle an den Mann oder die Frau, in einer Welt, in der jede und jeder Zugriff auf die lieblich-süssen Symbole hat, die unser Herz mit Liebe umspülen?

Die Angst birgt die Antwort bereits in sich: nackte Quantität. Je mehr und je öfter, desto besser. Nur so kann adäquat kommuniziert werden.

Wie man sich diese Menschen in echt vorstellen muss: bild: watson / shutterstock

gif: watson / shutterstock

Der Emoji-onslose

Die Antithese zu Typ 4. Was gesagt wird, wird gesagt und nicht gezeigt. Wir sind erwachsen. Keine Kinder, die Freude an gespässigen, farbigen Geschöpfen haben. So einfach könnte die Welt sein. Pfetellinomal.

Wie man sich diese Menschen in echt vorstellen muss: bild: watson / shutterstock

Der Rambo

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Niemand weiss das so gut wie der Rambo. Sein vielseitiges Emoji-Game fordert nun mal ab und an seinen Tribut. Perfektion ist für ihn ein abstraktes Konzept, erschaffen, um die Menschen mittels ihrer eigenen Tüchtigkeit zu unterdrücken.

bild: watson / shutterstock

Der Purist

Wenn der Purist etwas weiss, dann, dass neu nicht immer gleich besser ist. Er verweigert sich neuen Entwicklungen nicht gänzlich, bevorzugt jedoch stets die purste Form der Entwicklung.

Als alter Hase beherrscht er die Oldschool-Version der visuell unterstützten Kommunikation und stellt diese konsequent und mit einem gewissen Grad an Stolz zur Schau.

Wie man sich diese Menschen in echt vorstellen muss: bild: watson / shutterstock

So werden diese Emojis interpretiert Video: nico franzoni, melvin kleinert

