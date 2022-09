Die besten Memes und Cartoons, die uns Putins Desaster in der Ukraine vor Augen führen

Die ausnahmsweise erstaunlich gut verdaulichen Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten.

Die ukrainische Armee setzt die russischen Besatzer weiter unter Druck. In den russisch kontrollierten Regionen im Osten und Süden begannen am Freitag Scheinreferenden über den Beitritt zu Russland. Putin will sich die Gebiete einverleiben, bevor sie zurückerobert werden können. Kiew droht den Kollaborateuren mit Strafverfolgung wegen Hochverrats.



Russland will wegen der ausbleibenden Erfolge 300'000 Reservisten mobilisieren. Um grosse Proteste zu vermeiden, dürfte es wiederum hauptsächlich ethnische Minderheiten aus der Provinz treffen. Derweil setzt sich der Exodus gut ausgebildeter Russen fort.

Bonus

Genug von Putin, Krieg und Energiekrise? Dann hätten wir noch dies …

