Quellen und Preisgestaltung

Für die Angaben zur Gastronomie wurden alle NL-Vereine angeschrieben. Die Daten stammen direkt von den Klubs. Für die Berechnung des 5-dl-Preises wurde immer die für den Klub vorteilhafteste Preisklasse verwendet. Wenn also ein Verein Bier in 3- und 4-dl-Bechern verkauft, derjenige für 4 dl.



Nicht in allen Schweizer Stadien kann der Verein auch bei der Preisgestaltung Einfluss nehmen. Beim ZSC beispielsweise ist die Hallenstadion Gastronomie zuständig.