Kein Witz: Arno Del Curto ab sofort Trainer der ZSC Lions!

Paukenschlag im Schweizer Eishockey: Die ZSC Lions trennen sich von Trainer Serge Aubin und ersetzen ihn durch den langjährigen Davos-Trainer Arno Del Curto.

22 Jahre lang war Arno Del Curto Trainer des HC Davos, er führte die Bündner zu sechs Meistertiteln. Ende November trat er zurück – nun ist er bereits wieder als Eishockeytrainer auf höchster Ebene tätig.

Der 62-jährige Del Curto übernimmt per sofort und bis Ende Saison die ZSC Lions, die gestern 1:2 nach Verlängerung gegen Davos verloren hatten und sich nach wie vor im Strichkampf befinden. Für Del Curto ist es eine Rückkehr ins Hallenstadion: Dort war er schon zwischen 1991 und 1993 Trainer.

«Keine nachhaltigen Fortschritte erkennbar»

Sein Assistenzcoach wird Michael Liniger, der bislang Assistent beim Farmteam GCK Lions war. Die Zürcher schreiben, die Trennung von Serge Aubin und seinem Assistenten Craig Streu erfolge, «weil in den Augen der Verantwortlichen keine nachhaltigen Fortschritte erkennbar sind und die jüngste Niederlage gegen Davos einen weiteren Rückschlag bedeutete.»

Del Curto wird morgen Dienstag das erste Training leiten. Am Freitag (in Langnau) und am Samstag (in Zürich) stehen für die ZSC Lions zwei Spiele gegen die SCL Tigers an. (ram)

Die Karriere von Arno Del Curto

Nur noch kurz die Scheibe vom Schnee befreien .... Video: srf

