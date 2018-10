Sport

Eishockey

Auston Matthews und die Toronto Maple Leafs begeistern



Bild: AP

Die Toronto Maple Leafs sind gerade das aufregendste Hockey-Team des Planeten

Den Stanley Cup gewinnt man nicht im Oktober, schon klar. Aber die Toronto Maple Leafs sind furios in die neue Saison gestartet. Auston Matthews, John Tavares und Co. lassen die Fans des Klubs deshalb bereits träumen.

52 Jahre wird es im Frühling her sein, seit die Toronto Maple Leafs zum letzten Mal den Stanley Cup in die Höhe stemmen durften. Eine ewig lange Zeit des Wartens für die Anhänger eines der populärsten Eishockey-Klubs der Welt. Zumal seither gerade mal ein einziger Division-Titel hinzu kam und das ist auch schon ewig her, im Jahr 2000 war's.

Wird 2019 alles anders werden? Die Maple Leafs begeistern und haben so viele Punkte wie kein anderes Team der Liga auf dem Konto. Das 5:3 gegen die Detroit Red Wings war der vierte Sieg im fünften Spiel. Die «Ahornblätter» sind heiss:

Auston Matthews erzielte seine Saisontore Nummer 8 und 9. Er ist nun der zwölfte Spieler der NHL-Geschichte, der in jedem der ersten fünf Saisonspiele doppelt geskort hat – und er ist neu der jüngste, dem dies gelang. Der 21-jährige Matthews löste «The Great One» Wayne Gretzky ab, der 22 Jahre alt war, als er dieses seltene Kunststück vollbrachte.

erzielte seine Saisontore Nummer 8 und 9. Er ist nun der zwölfte Spieler der NHL-Geschichte, der in jedem der ersten fünf Saisonspiele doppelt geskort hat – und er ist neu der jüngste, dem dies gelang. Der 21-jährige Matthews löste «The Great One» Wayne Gretzky ab, der 22 Jahre alt war, als er dieses seltene Kunststück vollbrachte. John Tavares glänzte mit 4 Assists – etwas, das dem 28-Jährigen vorher in einem NHL-Spiel noch nie gelang. Der Neuzugang von den New York Islanders ist ausserdem bereits bei sechs Saisontoren angelangt.

glänzte mit 4 Assists – etwas, das dem 28-Jährigen vorher in einem NHL-Spiel noch nie gelang. Der Neuzugang von den New York Islanders ist ausserdem bereits bei sechs Saisontoren angelangt. Morgan Rielly kommt dank einem Tor und einem Assist gegen die Red Wings auf 12 Punkte in fünf Spielen. Eine historische Marke für einen Verteidiger, er überflügelte damit den legendären Bobby Orr, der 1973 für die Boston Bruins in den ersten fünf Spielen 11 Punkte sammelte.

kommt dank einem Tor und einem Assist gegen die Red Wings auf 12 Punkte in fünf Spielen. Eine historische Marke für einen Verteidiger, er überflügelte damit den legendären Bobby Orr, der 1973 für die Boston Bruins in den ersten fünf Spielen 11 Punkte sammelte. Auch Mitchell Marner schoss ein Tor und gab ein Zuspiel. Er ist nach fünf Spielen bei 10 Punkten angelangt, genau wie Tavares.

Die Fans der Maple Leafs bekommen wässrige Augen, wenn sie auf die NHL-Skorerliste blicken: Dort belegt das Quartett Matthews (21 Jahre), Rielly (24), Tavares (28) und Marner (21) geschlossen die ersten vier Plätze.

«Wir wissen: Wenn wir hart arbeiten, werden unser Tempo und unsere technischen Fähigkeiten den Unterschied ausmachen.»

Bild: AP/The Canadian Press

Zugegeben: Wenn einige Teams schon fünf Partien absolviert haben und andere wie Nico Hischiers New Jersey Devils erst zwei, dann sind statistische Vergleiche eigentlich nicht zulässig. Es macht deshalb auch keinen Sinn, sich aufgrund von fünf von 82 Qualifikationsspielen zu Playoff-Prognosen zu versteifen und ausgiebig PDO-, Corsi- und andere Werte zu analysieren.

«Bei uns können viele Spieler Tore schiessen, gerade im Powerplay. Wenn Matthews frei steht und ich ihn anspielen kann, ist das im Moment automatisch ein Tor.»

Matthews' Abschlussquote ist absurd gut

Fakt ist: Derzeit ist Toronto eine Torfabrik. Zuletzt schossen die Leafs sieben, sieben und fünf Treffer. Die Offensive ist ein Trumpf – und dabei fehlt mit William Nylander ein Stürmer, der in der letzten Saison 61 Punkte in 82 Spielen sammelte.

Überragend ist die Ausbeute des einstigen ZSC-Stürmers Auston Matthews. Seine Abschlussquote ist derzeit geradezu absurd gut: 53 Prozent seiner Schüsse gehen rein. Mit seinen neun Toren in den ersten fünf Spielen ist er in einen exklusiven Zirkel vorgestossen. In der Neuzeit gelang dies in der NHL einzig Alexander Owetschkin, Patrick Marleau, Mario Lemieux und Mike Bossy. In der ruhmreichen Geschichte der Maple Leafs ist Matthews erst der dritte Spieler mit neun Toren in den fünf Startspielen – seine Vorgänger schafften es 1921 und 1944.

«Matthews ist in dieser Saison ein noch besserer Spieler, mit und ohne Puck. Er hat hart an jedem Detail seines Spiels gearbeitet.»

«Für ihn gibt es keine Grenzen»

Der 21-Jährige aus dem sonnigen Bundesstaat Arizona ist mit nunmehr 144 Punkten in 149 NHL-Spielen auf dem Weg, einer der ganz Grossen seiner Zunft zu werden. «Dieser Matthews ist grösser, stärker, schneller, entschlossener und zuversichtlicher», schreibt die «Toronto Sun», «aber wir haben das Beste von ihm noch nicht gesehen.»

Bild: AP/The Canadian Press

Die Maple Leafs hatten riesige Erwartungen, als sie Matthews 2016 als Nummer 1 drafteten – und er übertrifft diese sogar noch. Der Kommentator schwärmt: «Auston Matthews ist erst am Anfang seines Weges. Für ihn gibt es keine Grenzen»

Die Wichtigkeit der «Stars in der zweiten Reihe»

Während es vorne also läuft wie geschmiert, hat die Verteidigung noch viel Luft nach oben. Die 25 geschossenen Tore von Matthews und Co. sind Liga-Bestwert – aber es hat auch noch kein anderes Team mehr als die 20 Gegentreffer von Toronto kassiert. Da das Verteidigen ganz vorne beginnt, sind die gelobten Stürmer nicht von einer Mitschuld freizusprechen. Die Balance zwischen Angriff und Abwehr muss stimmen, denn die fabelhafte Torproduktion wird früher oder später wohl sinken.

Auch Goalie Frederik Andersen muss noch zulegen, seine Fangquote liegt nach dem Saisonstart bei bescheidenen 89,3 Prozent. Zudem täuscht der jüngste 5:3-Sieg über die Red Wings über die Tatsache hinweg, dass die Maple Leafs im letzten Drittel unter die Räder kamen. 18:9 Schüsse für Detroit lautete die Statistik am Ende, Torontos Headcoach Mike Babcock war unzufrieden: «Wir trugen dem Puck keine Sorge mehr und haben den Fuss vom Gaspedal genommen. Das hat mir nicht gefallen.»

Zwei Routiniers kommt dabei die Aufgabe zu, die vielen jungen Spieler in dieser Hinsicht zu leiten. Der 39-jährige Patrick Marleau und der 37-jährige Ron Hainsey können mit ihrer reichen Erfahrung Gold wert sein. Marleau bestritt 20 Playoff-Kampagnen, Hainsey gewann 2017 als Verteidiger der Pittsburgh Penguins den Stanley Cup.

Es gibt also trotz einem begeisternden Saisonstart noch viel zu tun. Aber Auston Matthews, der «Hometown Boy» John Tavares und der Rest der Teams werden alles daran setzen, die grossen Träume von ganz Toronto kein weiteres Mal platzen zu lassen und sich zu den Helden von 1967 zu gesellen, den bislang letzten Meisterspielern der Maple Leafs.

Ahornblätter auf dem Körper!

