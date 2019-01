NHL-Freigabe für Gaëtan Haas – der SCB pokert hoch – aber mit guten Karten

Goalietalent Hollenstein: «Hätte sicher nichts dagegen, wenn ich gedraftet würde»

Luca Hollenstein, Torhüter des Farmteams EVZ Academy, war einer der Garanten für die geglückte WM des Schweizer U20-Nationalteams. Nun kehrt für den 18-jährigen Bündner wieder der Alltag ein.

Am Montag ist Luca Hollenstein mit dem U20-Nationalteam aus Kanada zurückkehrt. Gestern stand er in Zug erstmals im neuen Jahr auf dem Eis. Der 18-jährige Torhüter trainierte mit der National-League-Mannschaft, weil das Farmteam am Vortag ein Spiel bestritten hatte. Noch spürt der Bündner den Jetlag, seine Nächte sind unruhig. Vielleicht liegt das auch an den aufwühlenden Wochen, die er an der WM erlebt hat. Mit dem Nationalteam schaffte er es in den Halbfinal, wo die Schweiz an Finnland …