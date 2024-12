Fliegender Wechsel

Transferhammer in Bern: SCB bedient sich bei Kloten +++ Spacek verlässt Servette

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihren Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

SCB verpflichtet Kloten-Topskorer Aaltonen

Der SC Bern verpflichtet den finnischen Stürmer Miro Aaltonen für zwei Saisons. Dies teilte der SCB mit. Der Topskorer des EHC Kloten stösst zur nächsten Saison zu den Bernern und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. In bisher 26 Spielen in dieser Saison erzielte er 15 Tore und zehn Assists. (nih)

Michael Spacek wechselt zurück in die Heimat

Der 27-jährige tschechische Internationale Michael Spacek verlässt Servette und kehrt in die Heimat zurück. Spacek trainiert seit dieser Woche bei Sparta Prag. Spacek wechselte im Sommer nach zwei Saisons beim HC Ambri-Piotta zum Genève-Servette Hockey Club. Für Servette bestritt Spacek 21 Meisterschaftsspiele, in denen ihm nur ein Tor und 13 Assists gelangen. In den letzten zwei Saisons bei Ambri skorte Spacek mehr als einen Punkt pro Spiel. (nih/sda)

Biel holt US-Stürmer Greco

Der EHC Biel verstärkt sich mit einem achten Ausländer, wie der Verein mitteilte. Die Seeländer sichern sich bis Ende Saison die Dienste des Amerikaners Anthony Greco. Der 31-jährige Stürmer, der zweimal in der NHL auflief, spielte zuletzt in der KHL für Lada Togliatti und erzielte in 19 Partien ein Tor sowie drei Assists. Mit der Verpflichtung Grecos reagieren die Bieler auf den Ausfall von Viktor Lööv, der an einer Gehirnerschütterung leidet. (ram/sda)

Zwei neue Goalies für Kloten

Der EHC Kloten setzt die Kaderplanung für die kommende Saison fort. Die Zürcher verpflichten auf der Torhüter-Position Davide Fadani (Bild, wie von Eismeister Zaugg bereits vor einigen Tagen angekündigt) und Ewan Huet. Sie werden zusammen mit der momentanen Nummer 1 Ludovic Waeber (Vertrag bis 2026) das Goalie-Trio bilden.

Fadani spielt aktuell als Leihspieler von Ambri-Piotta in der Swiss League bei Bellinzona. Huet, Sohn der Goalie-Legende Cristobal Huet, absolviert derzeit seine zweite Saison bei den Regina Pats in Kanada. Der 19-jährige Schweizer debütierte in der Saison 2022/23 für Lausanne in der National League. Um den beiden jungen Torhütern gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, werden sie mit einer B-Lizenz ausgestattet, damit sie beim HC Thurgau Einsatzminuten in der Swiss League erhalten können. (ram/sda)

Tangnes verlässt den EVZ

Dan Tangnes ist nur noch bis Ende Saison Trainer des EV Zug. Wie der Klub berichtet, hat der norwegische Trainer um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten. Der 45-Jährige gibt familiäre Gründe für den Entscheid an. Das Arbeitspapier des zweifachen Meistertrainers wäre eigentlich noch bis 2026 gelaufen.

Tangnes ist seit 2018 Trainer beim EVZ und gewann 2021 und 2022 die Schweizer Meisterschaft. (abu)

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

geht zum HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Yanick Sablatnig (Stürmer, 25)

geht zum EHC Biel

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

geht zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

geht zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

geht zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

EV Zug

Zugänge ✅



Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

offen



Gerüchte 💬

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

Gerüchte 💬

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

Abgänge ❌

Gerüchte 💬



Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron​

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

wechselt zu Genf-Servette​

Gerüchte 💬

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

SCL Tigers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano​

Gerüchte 💬

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

HC Ajoie

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)



Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

geht zum SC Bern

Gerüchte 💬

