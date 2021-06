Sport

Euro 2020: Portugal, Frankreich, Deutschland – die EM-Szenarien heute



Bild: keystone

Heute Abend kennen wir den Schweizer Achtelfinal-Gegner – die Szenarien

Die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase stehen an. Gesucht wird unter anderem der Achtelfinal-Gegner der Schweiz.

Heute Abend geht die Gruppenphase der Fussball-Europameisterschaft zu Ende. Mit Spanien, Frankreich, Deutschland und Portugal sind vier grosse Nationen des Weltfussballs im Einsatz – und es geht für sie noch um viel.

Gruppe E

Die Ausgangslage:

Bild: watson

Spanien steht gegen die Slowakei unter Druck. Die «Furia Roja» braucht einen Sieg, um sich aus eigener Kraft für den Achtelfinal zu qualifizieren. Bei einem Remis wäre man auf schwedische Schützenhilfe angewiesen, bei einer Niederlage blamabel gescheitert. Ebenfalls gefordert ist Polen, das gegen Schweden einen Sieg braucht, um in die K.o.-Phase vorzustossen.

Falls du verschiedene Szenarien selbst durchspielen möchtest, kannst du es im Turnierrechner des «Kickers» machen.

Die Szenarien:

Spanien schlägt die Slowakei, Polen schlägt Schweden:

Die Spanier wären als Gruppensieger im Achtelfinal und Polen würde sich dank des Sieges im Direktduell den zweiten Platz vor Schweden holen. Die Skandinavier wären mit vier Punkten als Gruppendritter ebenfalls im Achtelfinal.

Bild: screenshot kicker.de

Spanien schlägt die Slowakei, Polen gewinnt nicht:

Der Gruppensieg geht an Spanien (bei einem Remis zwischen Schweden und Polen) oder an Schweden (bei einem Sieg gegen Polen). Polen und höchstwahrscheinlich auch die Slowakei verpassen den Achtelfinal.

Bild: screenshot kicker.de

Spanien spielt Remis, Schweden schlägt Polen:

Schweden holt sich überlegen den Gruppensieg, die Slowakei kommt auf den zweiten Platz. Spanien kommt mit drei Punkten dank eines neutralen Torverhältnisses in den Achtelfinal.

Spanien spielt Remis, Polen schlägt Schweden:

Die Slowakei oder Polen (je nach Höhe des Siegs) holen den Gruppensieg. Schweden kommt als Drittplatzierter ebenfalls in den Achtelfinal. Spanien ist draussen.

Bild: screenshot kicker.de

Spanien verliert, Polen gewinnt nicht:

Schweden oder die Slowakei (bei Remis zwischen Polen und Schweden) gewinnen die Gruppe. Spanien und Polen scheiden in der Gruppenphase aus. Es ist das einzige Szenario, bei dem die Schweiz im Achtelfinal noch auf Belgien treffen könnte: allerdings auch nur, wenn entweder Deutschland (um 21 Uhr gegen Ungarn) oder Portugal (um 21 Uhr gegen Frankreich) mit mehr als vier Toren Unterschied verlieren.

Bild: screenshot kicker.de

Spanien verliert, Polen gewinnt:

Die Slowakei holt sich den Gruppensieg vor Polen. Schweden ist als Gruppendritter ebenfalls im Achtelfinal. Spanien scheidet aus.

Bild: screenshot kicker.de

Gruppe F

Die Ausgangslage:

Bild: watson

Für Ungarn wird es extrem schwierig, noch in die K.o.-Phase zu kommen. Dafür brauchen sie einen Sieg gegen Deutschland. Zudem wird in dieser Gruppe noch der Schweizer Achtelfinal-Gegner gesucht: Es dürfte der Sieger der Gruppe werden – also Frankreich, Deutschland oder Portugal.

Die Szenarien:

Deutschland schlägt Ungarn, Frankreich schlägt Portugal:

Frankreich holt den Gruppensieg vor Deutschland und trifft im Achtelfinal auf die Schweiz. Sofern Portugal nicht mit drei Toren Unterschied verliert, sind sie ebenfalls im Achtelfinal mit dabei.

Bild: screenshot kicker.de

Deutschland schlägt Ungarn, Remis zwischen Frankreich und Portugal:

Deutschland holt sich den Gruppensieg und trifft auf die Schweiz. Frankreich und Portugal stehen beide im Achtelfinal.

Bild: screenshot kicker.de

Deutschland schlägt Ungarn, Portugal schlägt Frankreich:

Deutschland holt sich den Gruppensieg, Portugal stösst auf Rang zwei vor. Auch Frankreich steht auf Rang 3 im Achtelfinal.

Ungarn schlägt Deutschland, Frankreich schlägt Portugal:

Frankreich holt sich den Gruppensieg, Ungarn steht auf Rang zwei. Sofern Ungarn nicht mit drei Toren Unterschied gewinnt, steht Deutschland als Gruppendritter trotzdem im Achtelfinal, aufgrund des gewonnen Direktduells gegen Portugal.

Bild: screenshot kicker.de

Ungarn schlägt Deutschland, Remis zwischen Frankreich und Portugal:

Frankreich gewinnt die Gruppe vor Portugal. Deutschland scheidet als Gruppenletzter aus. Ungarn holt sich die Achtelfinal-Qualifikation mit vier Punkten.

Ungarn schlägt Deutschland, Portugal schlägt Frankreich:

Portugal holt sich den Gruppensieg und würde auf die Schweiz treffen. Ungarn steht ebenfalls im Achtelfinal.​

Bild: screenshot kicker.de

Deutschland und Ungarn spielen Remis:

Frankreich gewinnt die Gruppe mit einem Sieg oder einem Unentschieden. Portugal gewinnt die Gruppe mit einem Sieg. Deutschland ist sicher im Achtelfinal, Ungarn scheidet aus.

Bild: screenshot kicker.de

Die Achtelfinals

Die EM-Achtelfinals Samstag, 26. Juni, 18.00 Uhr

Wales – Dänemark

Samstag, 26. Juni, 21.00 Uhr

Italien – Österreich

Sonntag, 27. Juni, 18.00 Uhr

Niederlande – 3. D/E/F

Sonntag, 27. Juni, 21.00 Uhr

Belgien – 3. A/D/E/F

Montag, 28. Juni, 18.00 Uhr

Kroatien – 2. E

Montag, 28. Juni, 21.00 Uhr

1. F – 3. A/B/C

Dienstag, 29. Juni, 18.00 Uhr

England – 2. F

Dienstag, 29. Juni, 21.00 Uhr

1. E – 3. B/C/D

Wie die Achtelfinals am Ende aussehen, hängt noch stark von den heutigen Resultaten ab. Hier wollen wir dir einige mögliche Szenarien auflisten – natürlich mit Fokus auf die Schweizer Nati.

Die realistischen Szenarien:

Schweiz – Frankreich:

In diesem Szenario gewinnen die Favoriten: Spanien schlägt die Slowakei, Polen schlägt Schweden. Frankreich gewinnt gegen Portugal und Deutschland lässt Ungarn keine Chance. Die Schweiz trifft im Achtelfinal auf Weltmeister Frankreich. Zudem kommt es zu den Krachern zwischen der Niederlande und Portugal, sowie Deutschland und England.

Bild: screenshot kicker.de

Schweiz – Deutschland:

Ähnliches Szenario wie oben, nur dass Frankreich Portugal nicht schlägt und deshalb Deutschland die Gruppe gewinnt. So trifft die Schweiz im Achtelfinal auf den nördlichen Nachbarn und Frankreich duelliert sich mit England.



Bild: screenshot kicker.de

Schweiz – Portugal:

Dafür muss Portugal Frankreich schlagen und Deutschland darf nicht gegen Ungarn gewinnen. Neben dem Nati-Duell mit dem Titelverteidiger käme es im Achtelfinal auch zum Kracher Niederlande gegen Deutschland.



Bild: screenshot kicker.de

Schweiz – Belgien:

Damit die Schweiz noch auf Belgien treffen kann, dürfen Spanien und Polen in der Gruppe E nicht gewinnen. Zudem muss entweder Frankreich gegen Portugal oder Ungarn gegen Deutschland mit vier Toren Unterschied gewinnen.



Frankreich würde gegen die Ukraine spielen, die sich in diesem Szenario auf Kosten Portugals für die Achtelfinal​s qualifiziert. Ebenfalls in der K.-o.-Runde: die Slowakei und Finnland.

Bild: screenshot kicker.de

Maximales Chaos:

Spanien und Polen verlieren und scheiden in der Gruppenphase aus. Gleichzeitig verliert Deutschland mit vier Toren Unterschied gegen Ungarn und Frankreich schlägt Portugal, was dafür sorgt, dass Deutschland und die Mannschaft von Cristiano Ronaldo ebenfalls draussen sind.



Die Schweiz trifft auf Belgien, die Niederlande spielt gegen Tschechien. Statt des Duells mit Deutschland trifft England auf Ungarn und Schweden kommt zum Nordländerduell mit Finnland.

Bild: screenshot kicker.de

