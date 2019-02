Die Schweiz stürzt im UEFA-Ranking ab – und das hat gravierende Konsequenzen

FIFA sperrt Chelsea für zwei Transferperioden +++ Suter und Gut-Behrami wieder schnell

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter untermauern ihre Podest-Ambitionen in Crans-Montana im zweiten Abfahrtstraining. Gut-Behrami reiht sich mit einem Torfehler auf Platz 4 ein. Die Bestzeit stellte wie am Vortag Sofia Goggia auf. Die Italienerin, die wegen eines Knöchelbruchs erst Ende Januar in Garmisch in die Saison einstieg, war auf dem anspruchsvollen Kurs am Mont-Lachaux 59 Hundertstel schneller als Gut-Behrami. Zwischen der besten Abfahrerin der letzten Saison und der Tessinerin …