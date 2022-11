Gareth Bale bejubelt den Ausgleich gegen die USA Bild: keystone

Ein meisterhaftes taktisches Foul rettet den USA womöglich den einen Punkt gegen Wales

Die walisische Nationalmannschaft konnte in Katar erstmals seit 1958 ein Spiel an einer WM-Endrunde bestreiten. Nach einer lange Zeit enttäuschenden Leistung erreichten die Waliser in der Gruppe B gegen die USA ein 1:1.

«Wir waren voll auf dieses Spiel fokussiert. Keine gute erste Halbzeit, wenn wir ehrlich sind. Wir haben uns aber zurückgekämpft, wie wir das oft machen.» Gareth Bale

Das 1:0 für die Amerikaner erzielte nach 36 Minuten Stürmer Timothy Weah, der Sohn des ehemaligen liberianischen Weltfussballers George Weah. Gareth Bale egalisierte nach 84 Minuten mit einem Foulpenalty, den er selber herausgeholt hatte.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Am Ende hätte es auch gut sein können, dass die USA dieses Spiel noch verloren hätten. Nach einer Abwehr ausserhalb des Strafraums stand US-Goalie Matt Turner weit vor dem eigenen Tor, als Gareth Bale an den Ball kam. Doch noch bevor der Wales-Star vom Mittelkreis abziehen konnte, wurde er von Kellyn Acosta gefällt. Die gelbe Karte für dieses klare taktische Foul nahm der 27-jährige Mittelfeldspieler wohl gerne.

Kellyn Acosta fällt Gareth Bale, bevor er aufs leere Tor schiessen kann. Video: streamja

USA - Wales 1:1 (1:0)

Ahmad bin Ali Stadium, Al-Rayyan. 43'418 Zuschauer. - SR Al Jassim (QAT).

Tore: 36. Weah 1:0. 82. Bale (Foulpenalty) 1:1.

USA: Turner; Dest (74. Yedlin), Ream, Zimmerman, Robinson; McKennie (66. Aaronson), Adams, Musah (74. Acosta); Pulisic, Weah (88. Morris), Sargent (74. Wright).

Wales: Hennessey; Mepham, Rodon, Ben Davies; Roberts, Ampadu (95. Morrell), Ramsey, Neco Williams (79. Johnson); Wilson (93. Thomas), Bale, James (46. Moore).

Bemerkungen: 10. Kopfball von Sargent an den Pfosten.

Verwarnungen: 11. Dest, 13. McKennie. 40. Bale, 45. Mepham. 51. Ream. 100. Acosta. (abu/sda)