Bald als Bar auf der Jacht eines Milliardärs? Deshalb versteigert Barça Messis Spind

Weshalb, das dürfte klar sein: um den schwer kranken Patienten mit frischem Geld am Leben zu erhalten. Gut möglich, dass der Spind von Lionel Messi bald in den Besitz eines Superreichen übergeht, der ihn als Bar auf seiner Jacht installiert oder im Hobbyraum platziert, um damit zu prahlen. Wie der FC Barcelona mit Spielern wie Dani Olmo, die er sich eigentlich gar nicht leisten kann.

Und Barcelona? Treibt den Ausverkauf seiner Historie weiter voran. Mitte Woche wurde bekannt, wie Präsident Joan Laporta zu Geld kommen will: Mit der Versteigerung allerlei Memorabilia, was man selbstredend in eine Aktion umdeutet, die den Anhängern zugutekomme. Als wertvollstes Stück des Ausverkaufs, der zwischen dem 23. Januar und 13. Februar stattfinden soll, gilt der Spind von Lionel Messi. Startpreis? 350'000 US-Dollar.

Eine Viertelmilliarde Franken, so rechnen es iberische Medien vor, hätte das verbrannt: 55 Millionen Ablösesumme, 48 Millionen Lohn bis 2030, die man Olmo im Fall einer Vertragsauflösung offenbar auszahlen müsste und 60 Millionen Marktwert, die man per sofort hätte abschreiben müssen.

Kurz sah es so aus, als hätte sich der FC Barcelona wieder einmal selber überboten in Sachen Geldverschwendung. Liga und Verband verwehrten die Registrierung für Dani Olmo, der erst im Sommer 2024 aus Leipzig nach Spanien zurückgekehrt war. Es drohte ein ablösefreier Abgang.

Die Schweizer Skifahrer können schaffen, was nicht einmal Pirmin und Co. gelungen ist

Gehen in diesem Winter alle Kristallkugeln bei den Männern an die Schweiz? Aktuell sieht es danach aus: Marco Odermatt und Loic Meillard geben im Ski-Weltcup den Ton an.

Auf der Teletext-Seite 358 lesen wir grün auf schwarz: Schweizer Skirennfahrer führen in allen vier Disziplinenwertungen. Dafür verantwortlich sind Marco Odermatt (Abfahrt, Super-G und Riesenslalom) und Loic Meillard (Slalom). Odermatt steht auch in der Gesamtwertung, die er zuletzt drei Mal in Folge gewann, an der Spitze.