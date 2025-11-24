Amir Saipi wurde gegen Thun erneut zum Hexer. Bild: keystone

YB-Spieler dominieren das Team der Runde – aber der Beste hext bei Lugano

Nach dem 5:0-Sieg der Young Boys gegen Kellerkind Winterthur ist es kein Wunder, dass die Berner auch das Team der Woche dominieren, das watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta präsentiert und das rein auf Grundlage der statistischen Werte erstellt wird:

Das Team der Runde

Gleich vier YB-Spieler figurieren nach dem dominanten Auftritt gegen Winterthur in der Mannschaft der Woche. Jaouem Hadjam und Christian Fassnacht erhalten dabei die besten Bewertungen der Feldspieler in dieser Woche. Hadjam eröffnete den Torreigen am Samstag, Fassnacht steuerte gleich zwei Tore bei. Beide sind schon zum dritten Mal im Team der Runde in dieser Saison. Erstmals vertreten sind hingegen Alvyn Sanches nach seiner langen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses und Defensiv-Allrounder Sandro Lauper.

Fassnacht und Hadjam brillierten gegen Winterthur. Bild: keystone

Ebenfalls eine Premiere im Team der Rund feiern in der Verteidigung Lars Lukas Mai (Lugano) und Hugo Vandermersch (St.Gallen) sowie FCZ-Stürmer Philippe Kenny, der beim 2:2-Remis gegen Sion traf. Wiederolungstäter sind hingegen die Sittener Offensivakteure Rilind Nivokazi und Ilyas Chouaref und Servettes Mittelfeldstratege Timothé Cognat.

Der Spieler der Runde

Der beste Spieler der Runde ist Amir Saipi – und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Der Lugano-Goalie avancierte gegen Leader Thun zum regelrechten Hexer. Satte zehn Schüsse auf sein Tor wehrte der in Schaffhausen geborene Torhüter ab. Von Sofascore gibt es dafür eine glatte Note 10 – womit er nochmals 0,2 Punkte besser war als in der Vorwoche.

Besonders speziell wird diese starke Phase durch die Situation des Lugano-Keepers – schon letzte Woche schrieben wir:

Der 25-jährige Saipi hatte vor zwei Monaten seinen Stammplatz verloren, nachdem Lugano von YB David von Ballmoos verpflichtet hatte. Nun fehlte dieser verletzt und Saipi schloss die entstandene Lücke eindrücklich. «Ich möchte dem Trainer das Leben schwer machen», sagte der Torhüter im SRF. «Jetzt erhalte ich wieder meine Chance und ich versuche, sie zu nutzen.»

Gesagt, getan. Wenn David von Ballmoos zurückkommt, wird es für ihn schwierig sein, wieder am momentan glänzenden Saipi vorbeizukommen.