Die 6 Schweizer in der Premier League haben etwas gemeinsam – eine ernüchternde Saison

Analyse

Warum die Durchseuchung keine Alternative zum Lockdown ist

Der St. Galler Infektiologe Pietro Vernazza regt eine «differenzierte Durchseuchung» an, um die Bevölkerung gegen das Coronavirus zu immunisieren. Die Fakten sprechen dagegen.

Die Corona-Lage in der Schweiz bleibt labil. Pro Tag werden meistens mehr als 100 Infektionen registriert, zuletzt auch am Wochenende, wenn die Zahlen in der Regel tiefer sind. In Clubs in Bern und Genf kam es zu Superspreader-Events. Die Location in Bern wurde für zehn Tage geschlossen, was einmal mehr die Frage aufwirft, ob die Öffnung der Clubs eine gute Idee war.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker

Das Coronavirus ist nach wie vor unter uns, und es wird nicht verschwinden. Deshalb …