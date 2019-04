ManUnited siegt dank Penalty-Doublette von Pogba – Lucas mit Hattrick für Tottenham

Sport

Fussball

ManUnited siegt dank Penalty-Doublette von Pogba



Premier League, 33. Runde Tottenham – Huddersfield 4:0 (2:0)

Brighton – Bournemouth 0:5 (0:1)

Burnley – Cardiff 2:0 (1:0)

Fulham – Everton 2:0 (0:0)

Southampton – Wolves 3:1 (2:1)

Manchester United – West Ham 2:1 (1:1)



Manchester United – West Ham 2:1

Manchester United benötigte zwei von Paul Pogba verwandelte Foulpenaltys, um das Heimspiel gegen West Ham United 2:1 zu gewinnen. Das Siegestor fiel in der 80. Minute. Manchester United wahrte sich damit die Chance, die Meisterschaft unter den ersten vier, also in den Champions-League-Plätzen, zu beenden. Der Rückstand auf das viertplatzierte Chelsea beträgt zwei Punkte.

Manchester United - West Ham United 2:1 (1:0)

74'478 Zuschauer. -

Tore: 19. Pogba (Foulpenalty) 1:0. 49. Anderson 1:1. 80. Pogba (Foulpenalty) 2:1.

Tottenham – Huddersfield 4:0

Zwischen den zwei Champions-League-Spielen gegen Manchester City hat sich Tottenham Hotspur einer Pflichtaufgabe in der Meisterschaft entledigt. Die Spurs besiegten daheim Huddersfield Town 4:0.

Der schon als Absteiger feststehende Tabellenletzte Huddersfield war im nagelneuen Tottenham Hotspur Stadium schon nach weniger als einer halben Stunde beim Stand von 2:0 so gut wie besiegt, obwohl Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino vor dem Viertelfinal-Rückspiel vom nächsten Mittwoch in Manchester etliche Titulare pausieren liess. Victor Wanyama – er ist einer der wenigen Kenianer im europäischen Spitzenfussball – und der Brasilianer Lucas trafen innerhalb von drei Minuten. Lucas erzielte kurz vor Schluss auch noch das 3:0 und das 4:0.

Fernab der führenden Manchester City und Liverpool behauptete Tottenham dank dem ungefährdeten Sieg einen Tabellenplatz, mit dem sie auch nächste Saison in der Königsklasse teilnehmen könnten.

Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 4:0 (2:0)

58'308 Zuschauer. -

Tore: 24. Wanyama 1:0. 27. Lucas 2:0. 87. Lucas 3:0. 93. Lucas 4:0. -

Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj. (sda)

