Premier League, 2. Runde ManCity – Huddersfield 6:1 (3:1) Burnley – Watford 1:3 (1:1) Brighton – ManUnited 3:2 (3:1)

ManUnited blamiert sich in Brighton – Ederson mit 70-Meter-Assist bei City-Kantersieg

Manchester City scheibt sich in der Premier League an der Tabellenspitze. Der Titelverteidiger kommt gegen Huddersfield auch dank drei Toren von Sergio Agüero zum 6:1-Kantersieg. Manchester United kassiert dagegen die erste Pleite.

Brighton – ManUnited 3:2

Manchester United blamiert sich in der 2. Premier-League-Runde zum ersten Mal. Die «Red Devils» verlieren bei Brighton & Hove Albion mit 2:3. Mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten legen die «Seagulls» die Basis für den Sieg: Glenn Murray und Shane Duffy treffen nach herrlichen Kombinationen in der 25. und 27. Minute.

Die United kann spielerische nicht überzeugen, kommt durch Romelu Lukaku nach etwas mehr als einer halben Stunde aber dennoch zum Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause stellt Pascal Gross per Penalty den Zweitore-Vorsprung wieder her. Eric Bailly konnte den Deutschen bei einem Konter nur mit einem Foul stoppen.

Das Team von José Mourinho bestimmt in der zweiten Hälfte über weite Strecken die Partie, hat viel Ballbesitz, gefährliche Chancen kann sich die United aber keine herausspielen. Erst in der Nachspielzeit erzielt Paul Pogba per Penalty das 2:3. Zu spät, um sich wenigstens noch einen Punkt zu holen.

Für Brighton ist es der zweite Heimsieg gegen den Zweiten der Vorsaison in Folge, nachdem schon die Partie im letzten Mai gewonnen werden konnte.

ManCity – Huddersfield 6:1

Manchester City steht schon nach der 2. Runde wieder ganz vorne. Auf den 2:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel gegen Arsenal liess Meister Manchester City in der 2. Runde den erwarteten Heimerfolg gegen Huddersfield Town folgen. Der Meister deklassierte die «Terriers» vor eigenem Anhang gleich mit 6:1.

In der letzten Saison hatte Huddersfield als Aufsteiger bei Manchester City ein torloses Remis erreicht. Diesmal war die Mannschaft mit dem Schweizer Florent Hadergjonaj beim Meister chancenlos und mit dem Resultat sogar eher gut bedient. Nach dem 1:0 von Sergio Agüero in der 25. Minute nach herrlicher Vorlage von Goalie Ederson dominierte Manchester City die Partie nach Belieben.

Agüero blieb bis zu seiner Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss der grosse Aktivposten von Manchester City. Der Argentinier schoss zwei weitere Treffer und traf einmal den Pfosten. Mit nunmehr 146 Liga-Toren ist er der zweitbeste nicht-britische Skorer der Premier-League-Geschichte hinter Thierry Henry (175 Tore). Der schönste Treffer der Partie gelang allerdings David Silva. Der Spanier zirkelte kurz nach der Pause einen Freistoss perfekt zum 4:1 ins Netz.

Die Telegramme

Manchester City - Huddersfield 6:1 (3:1)

54'021 Zuschauer.

Tore: 25. Agüero 1:0. 31. Jesus 2:0. 35. Agüero 3:0. 43. Stankovic 3:1. 48. David Silva 4:1. 76. Agüero 5:1. 85. Kongolo (Eigentor) 6:1.

Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj.

Brighton - Manchester United 3:2 (3:1)

30'592 Zuschauer.

Tore: 25. Murray 1:0. 27. Duffy 2:0. 34. Lukaku 2:1. 44. Gross (Foulpenalty) 3:1. 95. Pogba (Foulpenalty) 3:2. (pre/sda)



Die Tabelle

bild: screenshot srf

