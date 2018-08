Sport

Fussball

Bundesliga: Wolfsburg schlägt Schalke, Frankfurt siegt



Bundesliga, 1. Runde Düsseldorf - Augsburg 1:2 (1:0)

Freiburg - Frankfurt 0:2 (0:1)

Hertha BSC - Nürnberg 1:0 (1:0)

Bremen - Hannover 1:1 (0:0)

Wolfsburg - Schalke 2:1 (0:0)

Mönchengladbach - Leverkusen 2:0 (0:0)

Bild: EPA/EPA

Gladbach bezwingt Leverkusen – Wolfsburg und Frankfurt starten mit Siegen

Schalke 04 glückt der Start in die neue Saison nicht. Der Meisterschafts-Zweite der letzten Saison verliert in Wolfsburg zum Auftakt 1:2. Eintracht Frankfurt rehabilitiert sich für das Cup-Aus in Ulm.

Alle Spiele, alle Tore

Wolfsburg-Schalke 2:1

Wolfsburgs Verteidiger John Brooks nach zehn Minuten und Joker Daniel Ginczek (94.) weit in der Nachspielzeit führten das Heimteam zum Auftaktsieg. Besonders Brooks schrieb im Spiel gegen Schalke eine spezielle Geschichte. In der 33. Minute war der 25-jährige Amerikaner als Torschütze der gefeierte Held der Fans des Heimteams, fünf Minuten vor Schluss führte er mit einem Foulspiel im Strafraum am Schweizer Internationalen Breel Embolo den Ausgleich der Gelsenkirchener herbei.

Bis rund eine halbe Stunde vor Schluss hatte das Spiel in Wolfsburg klassischen Auftaktspiel-Charakter. Ab dann erhitzten sich die Gemüter in Wolfsburg aber gleich mehrmals heftig. Zuerst sorgte ein wüstes Foul von Matija Nastasic an Wolfsburg-Debütant Wout Weghorst für Aufregung. Nach Konsultation des Video-Schiedsrichters in Köln, entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich auf Rot für den serbischen Verteidiger. Nur fünf Minuten später war dann das vormalige Opfer Weghorst bereits auf dem Weg in Richtung Kabine, als der Video-Referee seine Roten Karte in Gelb umwandelte.

Embolo, der nach seiner Einwechslung viel Schwung in das Angriffsspiel gebracht und den Penalty zum 1:1 herausgeholt hatte, zog im Duell mit Renato Steffen, der in der Wolfsburger Startformation stand, und Admir Mehmedi, der in der 86. Minute als Joker eingewechselt wurde, den Kürzeren.

Mönchengladbach - Leverkusen 2:0

Borussia Mönchengladbach startet nach Plan in die Bundesliga. Im ersten Saisonspiel gewinnt die Borussia gegen Bayer Leverkusen 2:0.

Ein Doppelschlag rund eine Stunde vor Schluss genügte dem Team von Dieter Hecking zum perfekten Start in die neue Saison. Jonas Hofmann (55.) mittels Foulpenalty und Fabian Johnson (58.) steuerten die Tore zum Sieg bei. Damit machten sie auch einen verschossenen Penalty von Thorgan Hazard (38.) vergessen.

Vom Schweizer Quintett Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi, Michael Lang und Josip Drmic stand zu Spielbeginn einzig Ersterer auf dem Platz - Sommer trug dafür in Abwesenheit von Lars Stindl auch gleich die Captain-Binde. Während Zakaria in der 88. Minute eingewechselt wurde, standen Elvedi und Lang wegen Verletzungen nicht zur Verfügung. Der 26-jährige Stürmer Drmic soll in Gladbach auf dem Absprung sein, auch er figurierte gegen Leverkusen nicht im Aufgebot.

Freiburg-Frankfurt 0:2

Beim Bundesliga-Auftakt überraschend nicht dabei war Freiburgs Langzeit-Coach Christian Streich. Der 53-Jährige musste aufgrund eines Bandscheibenvorfalls kurzfristig auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verzichten. Streichs Amtskollege bei der Eintracht, dem letztjährigen YB-Meistercoach Adi Hütter, glückte beim 2:0-Auswärtssieg eine Woche nach dem blamablen Cup-Aus des Titelverteidigers gegen den Viertligisten Ulm der Einstand in der Bundesliga.

Hertha - Nürnberg 1:0

Düsseldorf-Augsburg 1:2

Bremen-Hannover 1:1

Die Telegramme

Wolfsburg - Schalke 2:1 (1:0)

26'621 Zuschauer. -

Tore: 33. Brooks 1:0. 86. Bentaleb (Foulpenalty) 1:1. 94. Ginczek 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen, ab 86. mit Mehmedi. Schalke ab 58. mit Embolo. 65. Rote Karte gegen Nastasic (Schalke/Foul). 86. Rote Karte gegen Brooks (Wolfsburg/Foul).

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)

53'087 Zuschauer. -

Tore: 54. Hofmann (Foulpenalty) 1:0. 58. Johnson 2:0. -

Bemerkungen: Gladbach mit Sommer und Zakaria (ab 88.), ohne Elvedi, Lang (beide verletzt) und Drmic (nicht im Aufgebot). 38. Torhüter Özcan (Leverkusen) hält Foulpenalty von Hazard. (sda)

Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)

24'000 Zuschauer. -

Tore: 10. Müller 0:1. 82. Haller 0:2. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes.

Hertha Berlin - Nürnberg 1:0 (1:0)

52'729 Zuschauer. -

Tor: 27. Ibisevic 1:0. -

Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Lustenberger (Ersatz). 84. Torhüter Jarstein (Hertha Berlin) hält Handspenalty von Ishak.

Werder Bremen - Hannover 1:1 (0:0)

42'100 Zuschauer. -

Tore: 76. Weydandt 0:1. 85. Gebre Selassie 1:1. -

Bemerkungen: Hannover bis 57. mit Schwegler.

Fortuna Düsseldorf - Augsburg 1:2 (1:0)

Tore: 39. Raman 1:0. 57. Hinteregger 1:1. 76. Hahn 1:2. (zap/sda)

Verpasste Top-Transfers der Bundesliga

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter