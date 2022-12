Matchwinner unter sich: Julian Alvarez (links) und Lionel Messi (rechts). Bild: keystone

Messi und Alvarez zaubern Argentinien in den Final – Kroatien chancenlos

Argentinien steht zum fünften Mal in einem WM-Final. Die «Albiceleste» lässt Kroatien im Halbfinal keine Chance und gewinnt 3:0.

Etwas mehr als eine halbe Stunde hielt sich Kroatien, das im Viertelfinal überraschend Brasilien geschlagen hatte, auch gegen Argentinien schadlos. Bis auf einen Distanzschuss von Enzo Fernandez kreierten die Südamerikaner keine Torgefahr. Dann jedoch kam die 32. Minute und der lange Pass auf Julian Alvarez. Der 22-jährige Stürmer von Manchester City spitzelte den Ball am heraus geeilten Torhüter Dominik Livakovic vorbei, worauf die beiden zusammenprallten. Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato, der unter anderem auch das Eröffnungsspiel geleitet hatte, entschied auf Penalty.

Einmal mehr trat Lionel Messi an. Der Captain liess Livakovic, der Kroatien mit seinen Penalty-Paraden überhaupt so weit geführt hatte, keine Chance und schoss den Ball wuchtig unter die Latte. Für Messi war es der fünfte Treffer an diesem Turnier, der dritte vom Elfmeterpunkt aus (sein Tor im Penaltyschiessen gegen die Niederlande ist dabei nicht eingerechnet). Einzig im Spiel gegen Polen war er an Torhüter Wojciech Szczesny gescheitert.

Messi trifft per Penalty. Video: SRF

Alvarez, der den Penalty herausgeholt hatte, kam fünf Minuten später ebenfalls zum Treffer. Nach einem missglückten Eckball der Kroaten übernahm der Jungstar den Ball vor der Mittellinie und war danach nicht mehr zu stoppen. Seinen Sololauf krönte Alvarez mit dem Tor zum 2:0. Mit dem Resultat gingen die Teams auch in die Pause, wobei Argentinien noch einer Grosschance von Alexis Mac Allister sogar noch höher hätte führen können.

Alvarez trifft zum 2:0 für Argentinien. Video: SRF

Alvarez entscheidet das Spiel

Den Vorsprung verteidigten die Südamerikaner in der zweiten Halbzeit souverän. Die Comeback-Qualitäten, welche die Kroaten noch gegen Japan und Brasilien gezeigt hatten, kamen in diesem Spiel nicht mehr zum Vorschein. Stattdessen setzte Messi in der 69. Minute zur Kür an, umspielte seinen Gegenspieler mit Leichtigkeit und passte auf Alvarez, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte – der Vierte im Turnier.

Alvarez trifft erneut. Video: SRF

Das 3:0 war auch eine Revanche für die Niederlage vor vier Jahren in Russland, als Kroatien die Südamerikaner in der WM-Gruppenphase mit dem gleichen Resultat besiegt hatte. Argentinien traf danach im Achtelfinal auf Frankreich, den er 3:4 verlor. Möglich also, dass es am Sonntag zur nächsten Revanche-Möglichkeit kommt. Frankreich bestreitet am Mittwoch den Halbfinal gegen Marokko.

Jedenfalls erhält Argentinien am 18. Dezember die Chance, den dritten WM-Titel nach 1978 und 1986 zu gewinnen. 1930 (gegen Uruguay), 1990 (gegen Italien) und 2014 (gegen Deutschland) gingen die Finals jeweils verloren.

Messis Rekorde

Der Titelgewinn wäre für besonders für Lionel Messi die Krönung einer grossartigen Karriere. Er hatte vor dem Turnier angekündigt, dass dies seine letzte WM sein würde. Im Spiel gegen Kroatien hat er wieder einige Bestmarken eingestellt oder übertroffen.

Dank seinem Penaltytor ist Messi nun alleiniger WM-Rekordtorschütze Argentiniens. Er steht bei elf Treffern und ist damit an Gabriel Batistuta vorbeigezogen. In der ewigen Torschützenliste wird es der 35-Jährige bei seiner fünften WM aber wohl nicht mehr auf den ersten Platz schaffen. Hier führt Deutschlands Miroslav Klose das Ranking mit 16 Treffern an.

Im Final dürfte Messi dafür Lothar Matthäus überholen. Das Spiel gegen Kroatien war Messis 25. WM-Einsatz, so viele wie der frühere deutsche Nationalspieler auf dem Konto hat. Am Sonntag wird sich Messi voraussichtlich die Bestmarke als alleiniger WM-Rekordspieler sichern.

Argentinien - Kroatien 3:0 (2:0)

Lusail Stadium, Lusail. - 88'966 Zuschauer. - SR Orsato (ITA). -

Tore: 34. Messi (Foulpenalty) 1:0. 39. Alvarez 2:0. 69. Alvarez 3:0.

Argentinien: Emiliano Martinez; Molina (86. Foyth), Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez; Paredes (62. Lisandro Martinez), De Paul (74. Palacios); Mac Allister (86. Correa); Messi, Alvarez (74. Dybala).

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (46. Orsic); Modric (81. Majer), Brozovic (50. Petkovic), Kovacic; Pasalic (46. Vlasic), Kramaric (72. Livaja), Perisic.

Bemerkungen: Argentinien ohne Montiel, Acuña (beide gesperrt) und Gomez (verletzt). Kroatien komplett. 35. Rote Karte gegen Mandzukic (Co-Trainer Kroatien).

Verwarnungen: 32. Livakovic, 33. Kovacic, 68. Romero, 71. Otamendi.

(mom/sda)