Jetzt kannst du abstimmen: Welche Nati-Spieler sollen an die WM fahren?

Die Schweiz hat Italien hinter sich gelassen und sich direkt für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Nun drängt sich erstmals die Frage auf: Wer soll denn in der Wüste dabei sein?

Die letzten zwei Spiele in der WM-Qualifikation haben gezeigt: Murat Yakin hat die Qual der Wahl. Obwohl mit Breel Embolo, Haris Seferovic, Granit Xhaka, Nico Elvedi oder Manuel Akanji diverse Stammspieler fehlten, trotzte die Fussball-Nationalmannschaft Italien auswärts ein 1:1-Unentschieden ab und schoss Bulgarien zuhause in Luzern gleich mit 4:0 ab.

Auch die zweite Garde überzeugt unter Yakin und stellt den Nationaltrainer somit vor ein Luxusproblem. Wen soll er an die Weltmeisterschaft in Katar mitnehmen, sofern in etwas mehr als einem Jahr alle Spieler gesund und in Form sind?

Eine erste Antwort auf diese Frage wollen wir nun von dir haben. Wir geben dir für die vier Grundpositionen diverse Spieler zur Auswahl und du kannst mit einem Skore von 1 bis 100 Punkten bewerten, ob du diesen Spieler an die WM mitnehmen würdest. Natürlich kann sich in einem Jahr viel verändern, doch in diesem Gedankenspiel gehen wir voller Zuversicht davon aus, dass alle aufgeführten Spieler gesund und in Form sind.

Aus den Resultaten formen wir dann in einem nächsten Schritt das vorsorgliche 23-Mann-Kader der watson-User für das Turnier in Katar.

