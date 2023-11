Nur drei Genügende, dafür viele Rätsel: Die Noten der Schweizer beim 1:1 gegen Israel

«Völlig wirr gespielt» – einmal mehr herrscht bei der Nati am Ende Ratlosigkeit

Yann Sommer – Note 3,5 : Einmal beinahe überrascht von hinter der Mittellinie. Einmal guckt er den Ball an die Latte. Und dann beim Ausgleich machtlos. Wieder nicht zu Null. Scheint vom Glück verlassen.

Sagenhafte 32 Tore wurden am Wochenende in den sechs Partien der Super League erzielt. Macht einen Schnitt von 5,33 Toren pro Spiel – was der höchste Wert seit der Saison 2002/03 und einem denkwürdigen Fussballspiel ist.

6:1, 5:2, 4:2, 4:1, 2:2, 0:3. In der letzten Runde vor der Nationalmannschafts-Pause zeigten sich die zwölf Mannschaften der Super League ausserordentlich treffsicher – oder halt defensiv besonders anfällig.