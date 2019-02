Kloten macht den «kleinen ZSC» – wird doch noch die Trainerfrage gestellt?

Klotens Pech und Unvermögen haben schon fast Kultcharakter. Und doch ist nach wie vor alles möglich. So ähnlich waren die Klotener den ZSC Lions schon lange nicht mehr.

Pessimismus macht sich in Klotens Entourage breit und auf der Gegenseite wächst die Zuversicht: Der SC Langenthal führt nach einem 3:2 im dritten Spiel im Viertelfinale nach Siegen 2:1.

Doch die Zuversicht könnte sich als Irrtum herausstellen. Der EHC Kloten mahnt ein wenig an die ZSC Lions. So gross das Potenzial, so klein die Resultate. So wie die ZSC Lions als Meister längst für die Playoffs qualifiziert sein müssten, so sollten die Absteiger aus Kloten mit ihrem Talent und ihrer Erfahrung …