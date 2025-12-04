Ski live: Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek im SRF Stream und Liveticker

Hintermann eröffnet die erste Weltcup-Abfahrt des Winters – erneute Schweizer Dominanz?
Rennstart 19.00 Uhr
In Beaver Creek (Colorado) steht die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm. Im Vorjahr feierte Justin Murisier auf der legendären «Birds of Prey», der Raubvogelpiste völlig überraschend seinen ersten Weltcupsieg vor Marco Odermatt.
Es war der Auftakt in eine Abfahrtssaison, welche die Schweizer dominierten. Vier Doppel- sowie zwei Dreifachsiege standen am Ende zu Buche. Logisch, sind die Athleten von Swiss-Ski – unter ihnen der Weltmeister Franjo von Allmen und der WM-Dritte Alexis Monney – auch heute in der Favoritenrolle.
Die Startliste
1 Niels Hintermann SUI
2 Adrian Smiseth Sejersted NOR
3 Aleksander Aamodt Kilde NOR
4 Ryan Cochran-Siegle USA
5 Daniel Hemetsberger AUT
6 Alexis Monney SUI
7 Stefan Rogentin SUI
8 Vincent Kriechmayr AUT
9 Miha Hrobat SLO
10 Nils Allègre FRA
11 Marco Odermatt SUI
12 James Crawford CAN
13 Justin Murisier SUI
14 Franjo von Allmen SUI
15 Dominik Paris ITA
16 Florian Schieder ITA
17 Cameron Alexander CAN
18 Stefan Babinsky AUT
19 Bryce Bennett USA
20 Stefan Eichberger AUT
21 Elian Lehto FIN
22 Marco Kohler SUI
23 Nejc Naralocnik SLO
24 Lars Rösti SUI
34 Livio Hiltbrand SUI
44 Alessio Miggiano SUI