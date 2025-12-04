Ski live: Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek im SRF Stream und Liveticker

Liveticker

Hintermann eröffnet die erste Weltcup-Abfahrt des Winters – erneute Schweizer Dominanz?

Rennstart 19.00 Uhr

In Beaver Creek (Colorado) steht die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm. Im Vorjahr feierte Justin Murisier auf der legendären «Birds of Prey», der Raubvogelpiste völlig überraschend seinen ersten Weltcupsieg vor Marco Odermatt.

Es war der Auftakt in eine Abfahrtssaison, welche die Schweizer dominierten. Vier Doppel- sowie zwei Dreifachsiege standen am Ende zu Buche. Logisch, sind die Athleten von Swiss-Ski – unter ihnen der Weltmeister Franjo von Allmen und der WM-Dritte Alexis Monney – auch heute in der Favoritenrolle.

Die Startliste

1 Niels Hintermann SUI

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 Aleksander Aamodt Kilde NOR

4 Ryan Cochran-Siegle USA

5 Daniel Hemetsberger AUT

6 Alexis Monney SUI

7 Stefan Rogentin SUI

8 Vincent Kriechmayr AUT

9 Miha Hrobat SLO

10 Nils Allègre FRA

11 Marco Odermatt SUI

12 James Crawford CAN

13 Justin Murisier SUI

14 Franjo von Allmen SUI

15 Dominik Paris ITA

16 Florian Schieder ITA

17 Cameron Alexander CAN

18 Stefan Babinsky AUT

19 Bryce Bennett USA

20 Stefan Eichberger AUT

21 Elian Lehto FIN

22 Marco Kohler SUI

23 Nejc Naralocnik SLO

24 Lars Rösti SUI

34 Livio Hiltbrand SUI

44 Alessio Miggiano SUI

