Marco Odermatt greift im Riesenslalom nach der nächsten Medaille

Das Wichtigste in Kürze:

Im WM-Riesenslalom vom Freitag ist Marco Odermatt der Topfavorit. Der Titelverteidiger stand nach schwachem Saisonstart mit zwei Ausfällen zuletzt viermal in Folge auf dem Podest, dreimal zuoberst.

der Topfavorit. Der Titelverteidiger stand nach schwachem Saisonstart mit zwei Ausfällen zuletzt viermal in Folge auf dem Podest, dreimal zuoberst. Nach Super-G-Gold und einer für ihn enttäuschenden Abfahrt soll nun der vierte WM-Titel her, womit er in dieser Sparte mit Pirmin Zurbriggen gleichziehen würde.

Konkurrenz droht ihm vor allem aus dem norwegischen und dem eigenen Lager. Alexander Steen Olsen ist bereits zweifacher Saisonsieger, Thomas Tumler feierte in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg. Mit Loïc Meillard hat die Schweiz einen dritten Medaillenkandidaten am Start.

ist bereits zweifacher Saisonsieger, feierte in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg. Mit hat die Schweiz einen dritten Medaillenkandidaten am Start. Luca Aerni komplettiert das Schweizer Aufgebot. Justin Murisier lässt das Rennen aufgrund von Kniebeschwerden aus.

1. Lauf 9.45 Uhr | 2. Lauf 13.15 Uhr

Die Startliste:

1 Alexander Steen Olsen NOR

2 Loïc Meillard SUI

3 Zan Kranjec SLO

4 Filip Zubcic CRO

5 Marco Odermatt SUI

6 Henrik Kristoffersen NOR

7 Thomas Tumler SUI

8 Thibaut Favrot FRA

9 Marco Schwarz AUT

10 Luca De Aliprandini ITA

11 Timon Haugan NOR

12 Atle Lie McGrath NOR

13 Joan Verdu AND

14 River Radamus USA

15 Stefan Brennsteiner AUT

16 Patrick Feurstein AUT

17 Alex Vinatzer BRA

18 Lucas Pinheiro Braathen BRA

19 Leo Anguenot FRA

20 Luca Aerni SUI

21 Sam Maes BEL

22 Raphael Haaser AUT

23 Filippo Della Vite ITA

24 Anton Grammel GER

25 Tormis Laine EST

26 Jonas Stockinger GER

27 Fabian Gratz GER

28 William Hansson SWE

29 Erik Read CAN

30 Andreas Zampa SVK