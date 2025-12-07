anhaltender Regen
Ski live: Riesenslalom in Beaver Creek mit Odermatt in Ticker und TV

Favorit Odermatt eröffnet den Riesenslalom in Beaver Creek – auch Meillard startet früh

07.12.2025, 17:00

Nach dem Sieg in der Abfahrt und dem etwas enttäuschenden 5. Platz im Super-G will sich Marco Odermatt in Beaver Creek im dritten Rennen innerhalb von vier Tagen für den Ausfall in Copper Mountain rehabilitieren. Gefordert wird der Nidwaldner wohl erneut vor allem von den Österreichern um Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz. Doch auch die Schweizer haben mit Loïc Meillard und Vorjahressieger Thomas Tumler zwei Kandidaten am Start, die Odermatt an einem guten Tag Paroli bieten können. Der erste Lauf startet um 18.00 Uhr Schweizer Zeit, die Entscheidung fällt ab 21.00 Uhr. (nih/sda)

Die Startliste

1 Marco Odermatt
2 Stefan Brennsteiner
3 Henrik Kristoffersen
4 Zan Kranjec
5 Loïc Meillard
6 Lucas Pinheiro Braathen
7 Thomas Tumler
8 Luca de Aliprandini
9 Thibaut Favrot
10 Marco Schwarz
11 River Radamus
12 Timon Haugan
13 Raphael Haaser
14 Filip Zubcic
15 Atle McGrath
16 Léo Anguenot
17 Patrick Feurstein
18 Joan Verdu
19 Alex Vinatzer
20 Sam Maes

Die weiteren Schweizer:
22 Luca Aerni
35 Lenz Hächler​

