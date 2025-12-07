Liveticker

Favorit Odermatt eröffnet den Riesenslalom in Beaver Creek – auch Meillard startet früh

Nach dem Sieg in der Abfahrt und dem etwas enttäuschenden 5. Platz im Super-G will sich Marco Odermatt in Beaver Creek im dritten Rennen innerhalb von vier Tagen für den Ausfall in Copper Mountain rehabilitieren. Gefordert wird der Nidwaldner wohl erneut vor allem von den Österreichern um Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz. Doch auch die Schweizer haben mit Loïc Meillard und Vorjahressieger Thomas Tumler zwei Kandidaten am Start, die Odermatt an einem guten Tag Paroli bieten können. Der erste Lauf startet um 18.00 Uhr Schweizer Zeit, die Entscheidung fällt ab 21.00 Uhr. (nih/sda)

Die Startliste

1 Marco Odermatt

2 Stefan Brennsteiner

3 Henrik Kristoffersen

4 Zan Kranjec

5 Loïc Meillard

6 Lucas Pinheiro Braathen

7 Thomas Tumler

8 Luca de Aliprandini

9 Thibaut Favrot

10 Marco Schwarz

11 River Radamus

12 Timon Haugan

13 Raphael Haaser

14 Filip Zubcic

15 Atle McGrath

16 Léo Anguenot

17 Patrick Feurstein

18 Joan Verdu

19 Alex Vinatzer

20 Sam Maes

Die weiteren Schweizer:

22 Luca Aerni

35 Lenz Hächler​