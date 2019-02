Sport

NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung New Jersey (mit Hischier und Müller) – NY Rangers 3:4

Winnipeg – Columbus (mit Kukan) 4:3



Nico Hischier dank Tor und Assist der drittbeste Spieler – die Devils verlieren dennoch

Für die New Jersey Devils wird eine Teilnahme an den NHL-Playoffs immer unwahrscheinlicher. Das Team mit Nico Hischier und Mirco Müller verliert gegen die New York Rangers trotz einer 2:0-Führung 3:4.

2:0 lagen die Devils zuhause nach gut 17 Minuten und zwei Toren in Überzahl in Front, wobei Nico Hischier mit einem Nachschuss zum 1:0 sein 14. Saisontor gelungen war. Am Ende resultierte aber im 50. Spiel die 31. Niederlage.

Dass die Devils, das schwächste Team der Metropolitan Division, das Eis als Verlierer verliessen, lag in erster Linie an Mika Zibanejad. Dem Schweden gelang ein Hattrick für die Rangers, das entscheidende 4:3 schoss er knapp fünf Minuten vor Schluss. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 3:3 für das Heimteam hatte Hischier mit seinem 20. Assist der Saison vorbereitet. Der Schweizer wurde am Ende zum «Third Star Of The Game» gewählt.

Die Devils liegen nach knapp zwei Dritteln der Qualifikation 14 Punkte hinter dem achten und letzten Playoff-Platz im Osten. Diesen belegen derzeit die Columbus Blue Jackets mit Dean Kukan. Beim 3:4 auswärts gegen die Winnipeg Jets kassierten die Blue Jackets allerdings bereits die vierte Niederlage in Serie. (zap/sda)

