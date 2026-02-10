Luca Harrington zeigt nach zwei schlechten Runs, was möglich ist und klassiert sich mit 85,15 Punkten direkt vor Ragettli. Damit ist klar: Möchte Ragettli eine Medaille, muss er sich im letzten Run klar steigern. Bereits jetzt ist klar, dass Kim Gubser das Podest verpassen wird.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Ragettli muss sich im letzten Run verbessern
Vor dem letzten Run sieht es gut aus für Ragettli
Andri Ragettli kann sich im 2. Run nicht verbessern. Bereits beim ersten Rail rutschte Ragettli ab und riskierte danach nichts mehr. Weil sich Alex Hall klar verbessern konnte, steht Ragettli vor dem letzten Durchgang auf dem 3. Platz.
Überhaupt nicht nach Plan läuft es für Kim Gubser. Nach dem ersten Kicker stürzte der 25-Jährige und erhielt schlussendlich nur 16,61 Punkte und ist aktuell auf dem letzten Platz klassiert.
Andri Ragettli nach dem ersten Run auf Medaillenkurs
Guter Start für Andri Ragettli: Der Schweizer ist im Slopestyle-Final nach dem ersten Run auf dem zweiten Platz klassiert. Ragettli zeigte einen starken Lauf und erhielt 78,65 Zähler. Einzig Birk Ruud konnte Ragettli übertrumpfen.
Knapp hinter dem Bündner ist der Schwede Jesper Tjader klassiert. Neben Ragettli ist mit Kim Gubser noch ein zweiter Schweizer im Final dabei, allerdings konnte er im ersten Run nicht überzeugen und patzte bereits beim zweiten Rail. Insgesamt stehen drei Runs an, für die Gesamtwertung zählt jeweils nur das beste Resultat.
Snowboarder erlaubt sich ein Spässchen am Flughafen
Der Bulgare Tervel Zamfirov hat Snowboard-Parallel-Riesenslalom Bronze gewonnen. Der Security am Flughafen wusste das aber offensichtlich nicht, und war überrascht, als der Metaldetektor piepste und dann eine Olympia-Medaille zum Vorschein kam.
Grosse Enttäuschung für Nadine Fähndrich
Nadine Fähndrich verpasst die Olympia-Medaille im Einzel-Sprint. In Tesero im Val di Fiemme scheidet die Luzernerin im Rennen in der klassischen Technik völlig überraschend in den Viertelfinals aus.
Die Luzernerin hat in der Qualifikation noch als Fünfte überzeugt und scheint auch in den Viertelfinals auf Kurs zu sein. Sie schiesst als Erste in die Abfahrt zum Ziel, wird aber auf der Zielgeraden noch auf Platz 5 durchgereicht. Auch Anja Weber und Lea Fischer bleiben im Viertelfinal hängen.(riz/sda)
Nadine Fähndrich Fünftschnellste in der Qualifikation
Nadine Fähndrich überzeugte in der Qualifikation im Olympia-Sprint mit der fünftbesten Zeit. Auch Anja Weber (23.) und Lea Fischer (29.) stehen in Predazzo in den K.o.-Runden der Top 30.
Um eine Medaille zu gewinnen, muss Nadine Fähndrich die Phalanx der Schwedinnen durchbrechen. Linn Svahn, Jonna Sundling und Johanna Hagström belegten im Prolog in der klassischen Technik die ersten drei Plätze. Ebenfalls vor der Zentralschweizerin klassierte sich im 4. Rang die Finnin Jasmi Jönsuu.
Auch drei Schweizer Männer stehen in den Viertelfinals. Der junge Bündner Noe Näff überraschte mit dem sechstbesten Wert. Auf dem anspruchsvollen Parcours über 1,6 km büsste er knapp 7 Sekunden auf Top-Favorit Johannes Hösflot Klaebo ein. Valerio Grond als Achter und Janik Riebli als Zwölfter boten ebenfalls einen souveränen Auftritt. Die Viertelfinals beginnen um 11.45 Uhr. (riz/sda)
Mexiko schreibt mit erstem Mama-Sohn-Duo bei Olympischen Winterspielen Geschichte
Mexiko ist nicht unbedingt als Wintersport-Nation bekannt, aber dennoch schreiben die Mexikaner dank Sarah Schleper und ihrem Sohn Lasse Gaxiola eine besondere Geschichte. Schlepper, welche in ihrer Weltcupkarriere einen Weltcupsieg feiern konnte, beendete zwar 2011 ihre Weltcup-Karriere, steht aber seit 2014 an Grossanlässen für Mexiko am Start. Während ihrer aktiven Laufbahn war Schlepper für die USA aktiv.
Auch in Cortina wird die mittlerweile 46-Jährige im Riesenslalom und Slalom wieder am Start stehen und bildet zusammen mit ihrem Sohn das erste Mama-Sohn-Duo bei Olympischen Winterspielen. Lasse Gaxiola wird den Slalom bestreiten. «Es war ein Ziel, das wir schon seit vielen Jahren hatten. Es ist überwältigend», erklärt Schlepper, welche bei der Eröffnungsfeier die mexikanische Flagge trug. An Sommerspielen gab es bereits vier Mama-Sohn-Duos. Zuletzt 2016 in Rio, als die dreifache Olympiamedaillengewinnerin Nino Salukvadze und ihr Sohn Tsotne Machavariani beide an den Olympischen Spielen teilnahmen. (riz)
Auch das kanadische Hockey-Team geht vor dem ersten Spiel auf eine Sightseeing-Tour
Erstes Olympia-Gold für Kokomo Murase
Kokomo Murase ist mit 21 Jahren zum ersten Mal Olympiasiegerin. Die Freestyle-Snowboarderin aus Japan triumphierte am Montagabend im Big Air vor der Neuseeländerin Zoi Sydowski Synnott und der Südkoreanerin Yu Seungeun. Murase machte den Sieg nach einem missratenen zweiten erst im letzten Sprung perfekt.
Im Januar machte Murase Schlagzeilen, als sie an den X-Games als erste Frau einen «1620er», einen Sprung mit viereinhalb Drehungen um die eigenen Achse, in einem Wettkampf stand. Eine Woche zuvor war sie auch am Laax Open eine Klasse für sich.
Ariane Burri, die einzige Schweizerin im Wettbewerb, blieb am Sonntag als 19. in der Qualifikation hängen. (nih/sda)
Maag Zehnte bei Halbzeit
Natalie Maag kann in Cortina d'Ampezzo noch auf ein Olympiadiplom hoffen. Die Rodlerin aus dem Zürcher Oberland liegt nach den ersten zwei Durchgängen im 10. Zwischenrang.
Maag, die sich ein Olympiadiplom zum Ziel gesetzt hat und von einer Medaille träumt, büsste ziemlich genau eine Sekunde auf die Bestzeit ein – pro Durchgang jeweils rund eine halbe Sekunde. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie am Dienstag (ab 17.00 Uhr) zwei Ränge gutmachen. Die zeitliche Hypothek zum 8. Platz beträgt etwas mehr als drei Zehntel.
In Führung liegt die Deutsche Julia Laubitz, hauchdünn vor ihrer Landsfrau Merle Fräbel und bereits rund eine halbe Sekunde vor der Lettin Elina Bota. (nih/sda)
«Olympia-Silber? Nicht so besonders»
Nun klappt es für Vincent Kriechmayr doch noch: Nach den Rängen 6 und 7 in Pyeongchang, 5 und 8 in Peking sowie Platz 6 in der Abfahrt vom vergangenen Samstag steht der Österreicher in der Team-Kombination gemeinsam mit Manuel Feller als Zweiter auf dem Olympia-Podest. Bei der Medienkonferenz will ein Reporter wissen, wie sich das für den 34-Jährigen anfühle. Dieser antwortet überraschend: «Ich freue mich sehr, diesen Moment mit Manu zu teilen. Aber es ist jetzt nicht so besonders. Die Welt hätte sich auch ohne die Medaille weitergedreht.» Mit seiner stoischen Art sorgt der Oberösterreicher auch bei den neben ihm sitzenden Marco Odermatt und Loïc Meillard für Lacher. (nih/sda)
Ein Kindl per Video
Der österreichische Rodler Wolfgang Kindl führte am Montag in der Früh in Cortina ein nicht gerade alltägliches Videotelefonat. Der 37-jährige Tiroler war live bei der Geburt seines zweiten Kindes mit dabei. Dieses sei laut eines Sprechers rund zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen. Mutter und Tochter seien wohlauf. Ob sie Kindl vor seinem nächsten Olympia-Einsatz am Mittwochabend im Doppelsitzer noch besuchen werden, ist offen. «Es war echt sehr überraschend heute in der Früh ein Anruf – und dann ist es schon losgegangen. Ich bin sehr froh, dass alles gut gegangen ist», erzählte Kindl im ORF. (nih/sda)