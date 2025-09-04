gewitterhaft21°
DE | FR
burger
Sport
Schwingen

Schwingen: Überraschungsmann Fritz Ramseier tritt zurück

Fritz Ramseier im 4. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Fritz Ramseier im 4. Gang in Mollis.Bild: keystone

Überraschungsmann Fritz Ramseier tritt zurück

04.09.2025, 12:3104.09.2025, 12:31
Mehr «Sport»

Fritz Ramseier beendet am Sonntag mit dem Kemmeriboden Schwinget seine Karriere. Der 31-jährige Berner holte am vergangenen Wochenende beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis mit dem 7. Platz seinen ersten eidgenössischen Kranz, nachdem er nach dem ersten Tag noch Zweiter gewesen war. «Es gibt nichts Schöneres, als auf dem Höhepunkt aufzuhören», sagt der Landwirt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ramseier ist bereits der dritte Berner, der die Saison nicht zu Ende schwingt. Kilian von Weissenfluh beendete seine Karriere im Juli überraschend. Florian Gnägi zog anlässlich des Eidgenössischen in Mollis einen Schlussstrich. Der von Verletzungen geplagte 36-jährige Seeländer blieb beim Saisonhöhepunkt zwar ohne Niederlage, verpasste mit nur zwei Siegen aber das dritte eidgenössische Eichenlaub. In seiner Karriere gewann Gnägi zwölf Kranzfeste, unter anderem das Bergfest 2022 am Schwarzsee sowie das Bernisch-Kantonale 2014. Den Kilchberg Schwinget 2021 beendete er hinter dem Siegertrio Samuel Giger, Damian Ott und Fabian Staudenmann im 2. Rang. (sda)

Mehr zum ESAF

Kommentar
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Armon Orlik über seinen ESAF-Triumph
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
5
Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Meistgeteilt
1
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Rutte warnt vor Duo Russland-China ++ Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein
4
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
5
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
Ajoie und der Charme der unvermeidlichen Niederlagen
Viermal hintereinander der letzte Platz, seit dem Aufstieg nur 57 von 207 Qualifikationspartien gewonnen und trotzdem Jahr für Jahr mehr Fans: Kein anderes Team der Welt managt Niederlagen so geschickt wie Ajoie. Also spielt es keine Rolle, wenn die Jurassier wieder nicht über den letzten Platz hinauskommen.
Verlieren – na und? Seit dem Aufstieg im Frühjahr 2021 sind die Auslastung der inzwischen renovierten Arena und der Publikumsaufmarsch stetig erhöht worden. Von 76,17 auf 86,36 Prozent und von 3626 auf 4472 Fans pro Spiel. In einem Städtchen (Pruntrut) mit etwas mehr als 7000 und einem Kanton (Jura) mit knapp 80'000 Seelen.
Zur Story